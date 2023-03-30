ТОП-5 постов в Трибуне о российской и мировой экономике

Чтобы узнать больше интересного про экономику страны, про историю экономики и про то, что происходит в современном мире, мы рекомендуем к прочтению эти материалы, написанные блогерами Трибуны:

Этот материал погрузит вас в экономические события XVIII в. Это переломный момент истории. Все знают, что принесла нам промышленная революция. Но как она начиналась, как развивались события? Автор расскажет вам, как гений-изобретатель перевернул наш мир.

Увлекательная история о том, как осваивали Гренландию в 986 году. Узнайте, какое место Гренландия занимала в мировом товарообороте, и какой товар могла предложить рынку. Как развивались экономические события и куда исчезли гренландские колонии ― читайте в увлекательном посте Александра Иванова.

Барри Брейсуэлл-Милне сказал: «Экономика дышит через дыры в налогообложении». Это качественная статья о том, почему у граждан сложилось негативное отношение к налогам и как государственные органы этому способствуют. Отличный материал, чтобы пересмотреть свое отношение к налоговой системе.

Прочитайте этот материал, чтобы быть в теме изменений в современной экономике. Что такое цифровой рубль, заменит ли он реальные деньги, как и кто с ним работает. Краткий обзор темы будущего.

Эта статья ― краткий обзор на интервью с профессором МГУ в области региональной экономики. Эксперт делает обзор на экономику России 2022 года и делает прогноз на 2023. Если вам интересно узнать, что происходит в стране и чего ожидать, то рекомендуем к просмотру. А в посте тезисно обозначены главные моменты интервью.