Экономика России

ТОП-5 постов в Трибуне о российской и мировой экономике

Редакция подготовила подборку материалов, где главная тема ― экономика. Российская и мировая.

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ТОП-5 постов в Трибуне о российской и мировой экономике
Иллюстрация: freepik/freepik

Чтобы узнать больше интересного про экономику страны, про историю экономики и про то, что происходит в современном мире, мы рекомендуем к прочтению эти материалы, написанные блогерами Трибуны:

1. Мощь пара – как началась промышленная революция

Этот материал погрузит вас в экономические события XVIII в. Это переломный момент истории. Все знают, что принесла нам промышленная революция. Но как она начиналась, как развивались события? Автор расскажет вам, как гений-изобретатель перевернул наш мир.

2. Гренландия, открытая и заброшенная

Увлекательная история о том, как осваивали Гренландию в 986 году. Узнайте, какое место Гренландия занимала в мировом товарообороте, и какой товар могла предложить рынку. Как развивались экономические события и куда исчезли гренландские колонии ― читайте в увлекательном посте Александра Иванова.

3. Почему в России отсутствует налоговая культура. Какие последствия?

Барри Брейсуэлл-Милне сказал: «Экономика дышит через дыры в налогообложении». Это качественная статья о том, почему у граждан сложилось негативное отношение к налогам и как государственные органы этому способствуют. Отличный материал, чтобы пересмотреть свое отношение к налоговой системе.

4. Как работает цифровой рубль

Прочитайте этот материал, чтобы быть в теме изменений в современной экономике. Что такое цифровой рубль, заменит ли он реальные деньги, как и кто с ним работает. Краткий обзор темы будущего.

5. Экономика России сейчас: профессор МГУ Наталья Зубаревич

Эта статья ― краткий обзор на интервью с профессором МГУ в области региональной экономики. Эксперт делает обзор на экономику России 2022 года и делает прогноз на 2023. Если вам интересно узнать, что происходит в стране и чего ожидать, то рекомендуем к просмотру. А в посте тезисно обозначены главные моменты интервью.

 

kgrebenyuk
kgrebenyuk

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