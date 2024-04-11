Разойтись с работником миром — миссия невыполнима?

Раньше я рассказывал о том, как выйти из спора, если вы договорились о мирном решении конфликта между инстанциями, когда суд не может утвердить мировое соглашение.

Об этом можно почитать тут и тут.

Если коротко, то готовится три документа: общие условия урегулирования (term sheet), внесудебное соглашение о регулировании и мировое соглашение для суда.

Лучший способ проверить, работает ли такая схема — провернуть ее в суде общей юрисдикции против слабой стороны (например, работника). Именно этим я и занялся.

Суть спора состояла в том, что дистанционный работник моего клиента не выходил на связь, и его уволили за отсутствие взаимодействия (ст. 312.8 ТК). Работник с этим не согласился и пошел в суд. Несмотря на то, что все было оформлено верно, в первой инстанции суд встал на сторону истца, восстановил его на работе и обязал выплатить компенсацию за время простоя.

После суда ни у работника, ни у работодателя желания работать вместе не возникло. Начались переговоры, и мы пришли к таким параметрам урегулирования: работник уходит по соглашению сторон и получает компенсацию. Размер компенсации был меньше того, что присудили работнику, ведь деньги сейчас дороже чем деньги после всех инстанций, даже если дело пройдет лишь один круг.

Доверия у сторон друг к другу тоже было немного, поэтому нужно было оформить отношения юридически. В term sheet мы предусмотрели порядок урегулирования, затем составили соглашение о расторжении договора, которое предусматривало выплату часть компенсации и мировое соглашение, по которому истец отказывался от требований и получал вторую часть компенсации. Отдельного внесудебного соглашения не понадобилось, так как эту функции выполнял term sheet и соглашение о расторжении трудового договора.

Такая структура хороша тем, что стороны на входе подписывают юридически обязывающее соглашение — работник уверен в том, что работодатель выплатит ему полную компенсацию после утверждения мирового, а работодатель получает гарантию того, что работник не откажется от мирового, ведь тогда вторую часть компенсации он не получит (бОльшая часть компенсации была зашита в мировом соглашении).

Если бы работник отказался от мирового, то он бы нарушил условия term sheet и получил бы лишь часть компенсации, надолго застряв в судебной волоките без гарантии результата.

Схема сработала: суд утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу. Клиент добился своих целей: расстался с работником задолго до рассмотрения дела в апелляции, избавился от неприятного решения суда первой инстанции (после прекращения дела оно перестало иметь юридическую силу), заплатил работнику меньшую по сравнению с решением суда компенсацию.

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