Марафон российской отчетности за 6 месяцев 2023 г. завершился на этой неделе: было жарко.

Привет, сообщество финансистов!

Июль — напряженный месяц для финансовой службы по нескольким причинам. Это время подготовки и сдачи отчетности за первые 6 месяцев года, когда требуется быстро и точно формировать записи в учетных программах, составлять налоговую базу по НДС и налогу на прибыль. В то же время, это период лета, когда хочется насладиться теплой погодой. В июле также проходит множество обучающих курсов и вебинаров, на которые также нужно уделять внимание.

Изображение создано нейросетью Kandinsky, промт: «Нарисуй картину на тему «Заполнение декларацию по НДС» в России летом».

Вот интересные цифры для вас! В июле в составе отчётности за 6 месяцев 2023 г. мы подготовили и отправили 11 отчетов, включая декларации, уведомления и формы в Социальный Фонд России , все — по сроку 25 июля. А в прошлом году за такой же период мы сдавали лишь 7 отчетов и по сроку до 1 августа. Кстати, разница в количестве форм составляет 4 отчета : уведомления об исчисленных суммах по налогам и сборам. Интересно, что в этом году, 25 июля мы отправили последний отчет в 20:57, а в прошлом году 1 августа — в 17:58. Да, было жарко !

В июле 2023 года мы во второй раз готовили и сдавали налоговую декларацию по новому сроку для налога на прибыль. Согласно статье 289 НК, декларацию нужно предоставлять не позднее 25 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода. Однако, привыкнуть к новому сроку мне пока не удается, так как предыдущий срок — не позднее 28 дней — действовал более 20 лет, начиная с 1 января 2002 года. Однако, налоговый календарь всегда под рукой и помогает перестраиваться!

Мы пока не закончили настройку переоценки для учета отрицательных курсовых разниц в налоговом учете за 2023-2024 годы в программе 1С. Согласно подпункту 6.1 пункта 7 статьи 272 Кодекса, введенному Федеральным законом №67-ФЗ, отрицательная курсовая разница должна быть отражена в налоговом учете в момент прекращения обязательств (требований), стоимость которых выражена в иностранной валюте. Мы контролируем правильность расчета курсовых разниц для налогового учета во вспомогательной локальной настройке в 1С.

В июле 2023 года операции с агентским НДС, такие как приобретение электронных услуг от зарубежных партнеров, вторично подчеркнули использование новых норм законодательства РФ в текущем году. С 1 января 2023 года, с введением Единого налогового счета, норма НК РФ об уплате НДС одновременно с выплатой денежных средств иностранным лицам утратила силу. В соответствии с новым правилом, НДС агентский уплачивается равными долями в размере 1/3 по сроку 28 числа в течение 3 месяцев отчетного периода. Российские предприятия также могут использовать вычет по НДС агентскому в момент принятия на учет услуг и работ, независимо от факта оплаты за услуги, как это было ранее.

Налог на имущество. Сумма авансового платежа по расчету за 6 месяцев 2023 г. составила меньшую сумму , чем за первый квартал. Мы отправили уведомление в налоговый орган, указав отрицательное значение разницы, чтобы уменьшить сумму аванса. Однако, мы получили уведомление об ошибке с кодом 0400500000, говорящим о том, что сумма авансового платежа не может быть отрицательной. Мы взяли запрос в работу и изучаем механизм отражения начислений на лицевом счете в подобных ситуациях.

В итоге можно сказать, что в 2023 году налоговая отчетность РФ за второй квартал имеет новые сроки и формы, а также новые нормы в законодательстве РФ для расчета налогов и сборов по сравнению с прошлым годом.

Сотрудникам финансовых и налоговых подразделений необходимо постоянно поддерживать высокий уровень знаний о новинках налогового законодательства РФ и уметь работать с учетными системами, включая программу 1С, которые также постоянно обновляются. Я уверена, что через год мы столкнемся с очередными нововведениями в финансовой и налоговой сфере, так как скорость изменений в мире финансов является одной из самых высоких! Вы согласны со мною?