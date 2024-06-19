Кто такой кадровик и чем он занимается
Кадровик, или специалист по кадрам, — ключевой игрок в любой организации. Он ведет все кадровое делопроизводство организации. А в небольших компаниях, кадровику нередко приходится вести еще и воинский учет, заниматься HR, рекрутингом и даже закупочной деятельностью. Несмотря на то, что у кадровика много работы с документами, никто не отменял его взаимодействие с людьми. Кадровик поможет разрулить конфликтную ситуацию, найдет подход к сотруднику и мотивирует его работать эффективней. Найти работу или сотрудника на должность «Специалист отдела кадров» вы можете на Клерк.Работе
Идти в профессию стоит тем, кто любит общаться с людьми, спокойно переносит монотонный труд, любит статистику и аналитику, а еще быстро обучается, понимает трудовое законодательство и ориентируется в огромном количестве нормативных документов.
Должность кадровика есть в штатном расписании большинства компаний. Мы рассмотрим важные аспекты профессиональной подготовки, основные требования работодателей, а также расскажем про основные задачи и функции сотрудника в этой должности.
Какими требования к образованию и опыту у работодателей к кадровику
Чтобы успешно выполнять свои обязанности, специалист по кадрам должен обладать широким спектром навыков и знаний.
У него должно быть высшее образование в области управления персоналом, права, экономики или социологии. Кроме того, важно, чтобы кадровик постоянно повышал свою квалификацию, участвуя в различных курсах, семинарах и тренингах, направленных на совершенствование навыков в сфере кадрового управления и трудового законодательства.
Основная работа кадровика связана с документами, он отвечает за их сохранность и правильность оформления, поэтому знание Трудового кодекса, а также других нормативных документов — обязательно. Кадровик должен быть в курсе всех изменений в законодательстве и уметь применять их на практике.
Не менее важны для кадровика и коммуникативные навыки. Он должен уметь эффективно общаться с сотрудниками, руководителями и понимать их потребности.
Аналитические способности и умение работать с данными — еще одно важное качество специалиста отдела кадров. Кроме того, специалист по персоналу должен обладать лидерскими качествами, чтобы руководить и мотивировать сотрудников, а также брать на себя ответственность за принятые решения.
Наконец, кадровик должен уметь пользоваться программами, предназначенных для управления персоналом, таких как HR-системы и SAP.
Какие задачи сейчас ставят работодатели перед специалистом по кадрам
Основные задачи кадровика можно структурировать по 4 категориям:
1. Планирование, найм и управление кадрами
Инспектор по кадрам должен понимать сколько работников, какой квалификации необходимо в каждом отделе;
Должен понимать где необходимо сократить или оптимизировать персонал;
Должен понимать, каким образом обеспечить условия для развития персонала;
Должен разработать программу найма и отбора кандидатов;
Принимать участие в интервью, оценках и тестировании кандидатов.
2. Трудовые отношения и дисциплинарные вопросы
Кадровик ведет учета рабочего времени и личные дела сотрудников;
участвует в разработке и реализации программы мотивации и стимулирования персонала.
занимается урегулированием конфликтов и дисциплинарными вопросами.
3. Документация и отчетность
Специалист кадровому делопроизводству ведет документацию по персоналу;
занимается разработкой штатного расписания;
формирует порядок приема и увольнения сотрудников;
разрабатывает приказы и локальные акты компании;
сдает кадровую отчетность в госорганы: СФР и Росстат;
выдает справки работникам.
4. Безопасность и охрана труда
Специалист отдела кадров участвует в разработке и реализации программ безопасности и охраны труда;
составляет список работников, которые обязаны проходить обязательный медосмотр;
информирует работников об условиях труда: на стадии заключения трудового договора и при ознакомлении с результатами специальной оценки условий труда (СОУТ). С результатами СОУТ инспектор по кадрам знакомит сотрудников под подпись.
участвует в программах по предотвращению и уменьшению рисков для здоровья и безопасности сотрудников. Проводит анализ рабочих мест, процессов, чтобы выявить потенциальные опасности.
Какими инструментами должен владеть кадровик
Для эффективного выполнения своих задач инспектор по кадрам должен владеть широким спектром инструментов и методов. Рассмотрим основные из них:
Методы оценки и отбора персонала
Интервью (структурированные, неструктурированные, поведенческие, ситуационные и др.);
Тестирование (на профессиональные знания, личностные качества, когнитивные способности);
Анализ резюме и рекомендаций.
Методы обучения и развития персонала
Тренинги и семинары;
Наставничество и коучинг;
Электронное обучение (e-learning).
Методы мотивации и стимулирования
Система оплаты труда (оклад, премии, бонусы, награды);
Нематериальная мотивация (признание, карьерный рост, обучение, корпоративные мероприятия);
Социальные гарантии и льготы.
Методы управления эффективностью
Постановка целей и KPI;
Регулярная оплата и обратная связь;
Управление по результатам (MBO);
Система управления талантами.
Инструменты автоматизации HR-процессов
Информационные системы управления персоналом (HRIS);
Электронный документооборот;
Порталы самообслуживания сотрудников;
Аналитика и отчетность.
Управление корпоративной культурой
Корпоративные ценности и традиции;
Командообразование и тимбилдинг;
Внутренние коммуникации и обработка данных;
Управление изменениями.
Владение всеми этими рабочими инструментами позволяет кадровикам эффективно управлять сотрудниками. Однако важно помнить, что применение любого инструмента должно быть адаптировано к специфике компании и ее бизнес-задачам.
Плюсы и минусы профессии
Как в любой другой профессии, в кадровой есть и то, и другое.
Плюсы
Стабильный спрос на хороших кадровых специалистов;
отдел кадров уважают все;
работа с людьми хорошо развивает коммуникативные навыки;
вы будете управлять людьми;
высокая зарплата и дополнительные льготы.
Минусы
Большой объем скурпулезный работы;
непрерывный поток задач и решений;
работа связана с общением, а значит и со стрессом;
необходимо постоянно отслеживать изменения в законодательстве и Трудовом кодексе.
Сколько зарабатывает специалист по кадрам
Заработная плата специалиста по кадрам зависит от ряда факторов, таких как уровень образования, опыт работы, регион, размер и сфера деятельности компании.
По данным портала HeadHunter, средняя заработная плата специалиста по кадрам в России составляет около 50 000 рублей в месяц. При этом в Москве и Санкт-Петербурге средняя зарплата кадровиков выше — около 70 000 рублей.
Начинающие кадровик обычно получают зарплату в среднем 30 000 — 40 000 рублей.. Однако по мере накопления опыта и развития профессиональных навыков их доход может значительно вырасти. Опытные специалисты могут рассчитывать на более высокую заработную плату — от 80 000 до 120 000 рублей в месяц.
Помимо заработной платы, специалисты по кадрам могут рассчитывать на дополнительные льготы и выплаты, такие как ДМС, оплата мобильной связи, оплата обучения и повышение квалификации.
Как стать специалистом по кадрам
Профессия кадровика требует определенного сочетания образования, навыков, характера и интересов. Рассмотрим шаги, которые помогут вам достичь целей и стать успешным специалистом.
Шаг 1: Образование и квалификация
Получите образование в области управления персоналом, права, экономики или социологии;
пройдите обучение на курсах, диплом которых подтвердит вашу квалификацию в области кадрового управления.
участвуйте в профессиональных организациях, таких как HR-ассоциации и союзы;
читайте профильные СМИ и паблики.
Шаг 2: Практика и опыт
Участвуйте в практических проектах и инициативах в области кадрового управления;
вникайте в нюансы профессии;
изучайте бизнес-процессы, влияющие на функциональность всей компании.
Шаг 3: Трудовое законодательство
Изучайте трудовое законодательство и нормативные карты, связанные с кадровым делом;
посещайте конференции, вебинары и курсы повышения квалификации связанные с вашей работой.
Шаг 4: Коммуникативные навыки
Участвуйте в семинарах, направленных на улучшение навыков общения;
прокачивайте гибкие навыки взаимодействия с людьми.
Заключение
Кадровик отвечает за широкий спектр задач, включая кадровый учет, охрану труда, рекрутмент, обучение и развитие персонала, разрешение споров и многое другое.
Таким образом, профессия предъявляет высокие требования к соискателям, но в то же время открывает широкие возможности для профессионального развития и карьерного роста. Сочетание теоретических знаний, практических навыков и личностных качеств является залогом успеха в этой востребованной профессии.
Умение собрать сильную команду и успешно управлять ей делает из простого кадровика высокооплачиваемого эксперта, за которого борются крупнейшие компании.
Найти работу или сотрудника на должность «Специалист отдела кадров» вы можете на Клерк.Работе
Начать дискуссию