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Виктория Тришкина
Управление персоналом

Что нужно знать о профессии «специалист по кадрам»

Всем привет! Это продакт-менеджер сервиса Клерк.Работа, и здесь я буду делиться полезными статьями о поиске работы, рассказывать, какие специалисты востребованы на рынке и какие компетенции стоит развивать сейчас. А пока мы разберем, кто такой специалист по кадрам, что входит в его обязанности и сколько он за это получает.
Что нужно знать о профессии «специалист по кадрам»
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кто такой кадровик и чем он занимается

Кадровик, или специалист по кадрам, — ключевой игрок в любой организации. Он ведет все кадровое делопроизводство организации. А в небольших компаниях, кадровику нередко приходится вести еще и воинский учет, заниматься HR, рекрутингом и даже закупочной деятельностью. Несмотря на то, что у кадровика много работы с документами, никто не отменял его взаимодействие с людьми. Кадровик поможет разрулить конфликтную ситуацию, найдет подход к сотруднику и мотивирует его работать эффективней. Найти работу или сотрудника на должность «‎Специалист отдела кадров» вы можете на Клерк.Работе

Идти в профессию стоит тем, кто любит общаться с людьми, спокойно переносит монотонный труд, любит статистику и аналитику, а еще быстро обучается, понимает трудовое законодательство и ориентируется в огромном количестве нормативных документов.

Должность кадровика есть в штатном расписании большинства компаний. Мы рассмотрим важные аспекты профессиональной подготовки, основные требования работодателей, а также расскажем про основные задачи и функции сотрудника в этой должности.

Какими требования к образованию и опыту у работодателей к кадровику

Чтобы успешно выполнять свои обязанности, специалист по кадрам должен обладать широким спектром навыков и знаний.

У него должно быть высшее образование в области управления персоналом, права, экономики или социологии. Кроме того, важно, чтобы кадровик постоянно повышал свою квалификацию, участвуя в различных курсах, семинарах и тренингах, направленных на совершенствование навыков в сфере кадрового управления и трудового законодательства.

Основная работа кадровика связана с документами, он отвечает за их сохранность и правильность оформления, поэтому знание Трудового кодекса, а также других нормативных документов — обязательно. Кадровик должен быть в курсе всех изменений в законодательстве и уметь применять их на практике.

Не менее важны для кадровика и коммуникативные навыки. Он должен уметь эффективно общаться с сотрудниками, руководителями и понимать их потребности.

Аналитические способности и умение работать с данными — еще одно важное качество специалиста отдела кадров. Кроме того, специалист по персоналу должен обладать лидерскими качествами, чтобы руководить и мотивировать сотрудников, а также брать на себя ответственность за принятые решения.

Наконец, кадровик должен уметь пользоваться программами, предназначенных для управления персоналом, таких как HR-системы и SAP.

Какие задачи сейчас ставят работодатели перед специалистом по кадрам

Основные задачи кадровика можно структурировать по 4 категориям:

1. Планирование, найм и управление кадрами

  • Инспектор по кадрам должен понимать сколько работников, какой квалификации необходимо в каждом отделе;

  • Должен понимать где необходимо сократить или оптимизировать персонал;

  • Должен понимать, каким образом обеспечить условия для развития персонала;

  • Должен разработать программу найма и отбора кандидатов;

  • Принимать участие в интервью, оценках и тестировании кандидатов.

2. Трудовые отношения и дисциплинарные вопросы

  • Кадровик ведет учета рабочего времени и личные дела сотрудников;

  • участвует в разработке и реализации программы мотивации и стимулирования персонала.

  • занимается урегулированием конфликтов и дисциплинарными вопросами.

3. Документация и отчетность

  • Специалист кадровому делопроизводству ведет документацию по персоналу;

  • занимается разработкой штатного расписания;

  • формирует порядок приема и увольнения сотрудников;

  • разрабатывает приказы и локальные акты компании;

  • сдает кадровую отчетность в госорганы: СФР и Росстат;

  • выдает справки работникам.

4. Безопасность и охрана труда

  • Специалист отдела кадров участвует в разработке и реализации программ безопасности и охраны труда;

  • составляет список работников, которые обязаны проходить обязательный медосмотр;

  • информирует работников об условиях труда: на стадии заключения трудового договора и при ознакомлении с результатами специальной оценки условий труда (СОУТ). С результатами СОУТ инспектор по кадрам знакомит сотрудников под подпись.

  • участвует в программах по предотвращению и уменьшению рисков для здоровья и безопасности сотрудников. Проводит анализ рабочих мест, процессов, чтобы выявить потенциальные опасности.

Какими инструментами должен владеть кадровик 

Для эффективного выполнения своих задач инспектор по кадрам должен владеть широким спектром инструментов и методов. Рассмотрим основные из них:

Методы оценки и отбора персонала

  • Интервью (структурированные, неструктурированные, поведенческие, ситуационные и др.);

  • Тестирование (на профессиональные знания, личностные качества, когнитивные способности);

  • Анализ резюме и рекомендаций.

Методы обучения и развития персонала

  • Тренинги и семинары;

  • Наставничество и коучинг;

  • Электронное обучение (e-learning).

Методы мотивации и стимулирования

  • Система оплаты труда (оклад, премии, бонусы, награды);

  • Нематериальная мотивация (признание, карьерный рост, обучение, корпоративные мероприятия);

  • Социальные гарантии и льготы.

Методы управления эффективностью

  • Постановка целей и KPI;

  • Регулярная оплата и обратная связь;

  • Управление по результатам (MBO);

  • Система управления талантами.

Инструменты автоматизации HR-процессов

  • Информационные системы управления персоналом (HRIS);

  • Электронный документооборот;

  • Порталы самообслуживания сотрудников;

  • Аналитика и отчетность.

Управление корпоративной культурой

  • Корпоративные ценности и традиции;

  • Командообразование и тимбилдинг;

  • Внутренние коммуникации и обработка данных;

  • Управление изменениями.

Владение всеми этими рабочими инструментами позволяет кадровикам эффективно управлять сотрудниками. Однако важно помнить, что применение любого инструмента должно быть адаптировано к специфике компании и ее бизнес-задачам.

Плюсы и минусы профессии

Как в любой другой профессии, в кадровой есть и то, и другое.

Плюсы

  • Стабильный спрос на хороших кадровых специалистов;

  • отдел кадров уважают все;

  • работа с людьми хорошо развивает коммуникативные навыки;

  • вы будете управлять людьми;

  • высокая зарплата и дополнительные льготы.

Минусы

  • Большой объем скурпулезный работы;

  • непрерывный поток задач и решений;

  • работа связана с общением, а значит и со стрессом;

  • необходимо постоянно отслеживать изменения в законодательстве и Трудовом кодексе.

Сколько зарабатывает специалист по кадрам

Заработная плата специалиста по кадрам зависит от ряда факторов, таких как уровень образования, опыт работы, регион, размер и сфера деятельности компании.

По данным портала HeadHunter, средняя заработная плата специалиста по кадрам в России составляет около 50 000 рублей в месяц. При этом в Москве и Санкт-Петербурге средняя зарплата кадровиков выше — около 70 000 рублей.

Начинающие кадровик обычно получают зарплату в среднем 30 000 — 40 000 рублей.. Однако по мере накопления опыта и развития профессиональных навыков их доход может значительно вырасти. Опытные специалисты могут рассчитывать на более высокую заработную плату — от 80 000 до 120 000 рублей в месяц.

Помимо заработной платы, специалисты по кадрам могут рассчитывать на дополнительные льготы и выплаты, такие как ДМС, оплата мобильной связи, оплата обучения и повышение квалификации.

Как стать специалистом по кадрам 

Профессия кадровика требует определенного сочетания образования, навыков, характера и интересов. Рассмотрим шаги, которые помогут вам достичь целей и стать успешным специалистом.

Шаг 1: Образование и квалификация

  • Получите образование в области управления персоналом, права, экономики или социологии;

  • пройдите обучение на курсах, диплом которых подтвердит вашу квалификацию в области кадрового управления.

  • участвуйте в профессиональных организациях, таких как HR-ассоциации и союзы;

  • читайте профильные СМИ и паблики.

Шаг 2: Практика и опыт

  • Участвуйте в практических проектах и ​​инициативах в области кадрового управления;

  • вникайте в нюансы профессии;

  • изучайте бизнес-процессы, влияющие на функциональность всей компании.

Шаг 3: Трудовое законодательство

  • Изучайте трудовое законодательство и нормативные карты, связанные с кадровым делом;

  • посещайте конференции, вебинары и курсы повышения квалификации связанные с вашей работой.

Шаг 4: Коммуникативные навыки

  • Участвуйте в семинарах, направленных на улучшение навыков общения;

  • прокачивайте гибкие навыки взаимодействия с людьми.

Заключение 

Кадровик отвечает за широкий спектр задач, включая кадровый учет, охрану труда, рекрутмент, обучение и развитие персонала, разрешение споров и многое другое.

Таким образом, профессия предъявляет высокие требования к соискателям, но в то же время открывает широкие возможности для профессионального развития и карьерного роста. Сочетание теоретических знаний, практических навыков и личностных качеств является залогом успеха в этой востребованной профессии.

Умение собрать сильную команду и успешно управлять ей делает из простого кадровика высокооплачиваемого эксперта, за которого борются крупнейшие компании.

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Всем привет! Это продакт-менеджер сервиса Клерк.Работа, и здесь я буду делиться полезными статьями о поиске работы, рассказывать, какие специалисты востребованы на рынке и какие компетенции стоит развивать сейчас. А пока мы разберем, кто такой специалист по кадрам, что входит в его обязанности и сколько он за это получает.

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