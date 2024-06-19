Всем привет! Это продакт-менеджер сервиса Клерк.Работа, и здесь я буду делиться полезными статьями о поиске работы, рассказывать, какие специалисты востребованы на рынке и какие компетенции стоит развивать сейчас. А пока мы разберем, кто такой специалист по кадрам, что входит в его обязанности и сколько он за это получает.

Кто такой кадровик и чем он занимается

Кадровик, или специалист по кадрам, — ключевой игрок в любой организации. Он ведет все кадровое делопроизводство организации. А в небольших компаниях, кадровику нередко приходится вести еще и воинский учет, заниматься HR, рекрутингом и даже закупочной деятельностью. Несмотря на то, что у кадровика много работы с документами, никто не отменял его взаимодействие с людьми. Кадровик поможет разрулить конфликтную ситуацию, найдет подход к сотруднику и мотивирует его работать эффективней. Найти работу или сотрудника на должность «‎Специалист отдела кадров» вы можете на Клерк.Работе

Идти в профессию стоит тем, кто любит общаться с людьми, спокойно переносит монотонный труд, любит статистику и аналитику, а еще быстро обучается, понимает трудовое законодательство и ориентируется в огромном количестве нормативных документов.

Должность кадровика есть в штатном расписании большинства компаний. Мы рассмотрим важные аспекты профессиональной подготовки, основные требования работодателей, а также расскажем про основные задачи и функции сотрудника в этой должности.

Какими требования к образованию и опыту у работодателей к кадровику

Чтобы успешно выполнять свои обязанности, специалист по кадрам должен обладать широким спектром навыков и знаний.

У него должно быть высшее образование в области управления персоналом, права, экономики или социологии. Кроме того, важно, чтобы кадровик постоянно повышал свою квалификацию, участвуя в различных курсах, семинарах и тренингах, направленных на совершенствование навыков в сфере кадрового управления и трудового законодательства.

Основная работа кадровика связана с документами, он отвечает за их сохранность и правильность оформления, поэтому знание Трудового кодекса, а также других нормативных документов — обязательно. Кадровик должен быть в курсе всех изменений в законодательстве и уметь применять их на практике.

Не менее важны для кадровика и коммуникативные навыки. Он должен уметь эффективно общаться с сотрудниками, руководителями и понимать их потребности.

Аналитические способности и умение работать с данными — еще одно важное качество специалиста отдела кадров. Кроме того, специалист по персоналу должен обладать лидерскими качествами, чтобы руководить и мотивировать сотрудников, а также брать на себя ответственность за принятые решения.

Наконец, кадровик должен уметь пользоваться программами, предназначенных для управления персоналом, таких как HR-системы и SAP.

Какие задачи сейчас ставят работодатели перед специалистом по кадрам

Основные задачи кадровика можно структурировать по 4 категориям:

1. Планирование, найм и управление кадрами

Инспектор по кадрам должен понимать сколько работников, какой квалификации необходимо в каждом отделе;

Должен понимать где необходимо сократить или оптимизировать персонал;

Должен понимать, каким образом обеспечить условия для развития персонала;

Должен разработать программу найма и отбора кандидатов;

Принимать участие в интервью, оценках и тестировании кандидатов.

2. Трудовые отношения и дисциплинарные вопросы

Кадровик ведет учета рабочего времени и личные дела сотрудников;

участвует в разработке и реализации программы мотивации и стимулирования персонала.

занимается урегулированием конфликтов и дисциплинарными вопросами.

3. Документация и отчетность

Специалист кадровому делопроизводству ведет документацию по персоналу;

занимается разработкой штатного расписания;

формирует порядок приема и увольнения сотрудников;

разрабатывает приказы и локальные акты компании;

сдает кадровую отчетность в госорганы: СФР и Росстат;

выдает справки работникам.

4. Безопасность и охрана труда

Специалист отдела кадров участвует в разработке и реализации программ безопасности и охраны труда;

составляет список работников, которые обязаны проходить обязательный медосмотр;

информирует работников об условиях труда: на стадии заключения трудового договора и при ознакомлении с результатами специальной оценки условий труда (СОУТ). С результатами СОУТ инспектор по кадрам знакомит сотрудников под подпись.

участвует в программах по предотвращению и уменьшению рисков для здоровья и безопасности сотрудников. Проводит анализ рабочих мест, процессов, чтобы выявить потенциальные опасности.

Какими инструментами должен владеть кадровик

Для эффективного выполнения своих задач инспектор по кадрам должен владеть широким спектром инструментов и методов. Рассмотрим основные из них:

Методы оценки и отбора персонала

Интервью (структурированные, неструктурированные, поведенческие, ситуационные и др.);

Тестирование (на профессиональные знания, личностные качества, когнитивные способности);

Анализ резюме и рекомендаций.

Методы обучения и развития персонала

Тренинги и семинары;

Наставничество и коучинг;

Электронное обучение (e-learning).

Методы мотивации и стимулирования

Система оплаты труда (оклад, премии, бонусы, награды);

Нематериальная мотивация (признание, карьерный рост, обучение, корпоративные мероприятия);

Социальные гарантии и льготы.

Методы управления эффективностью

Постановка целей и KPI;

Регулярная оплата и обратная связь;

Управление по результатам (MBO);

Система управления талантами.

Инструменты автоматизации HR-процессов

Информационные системы управления персоналом (HRIS);

Электронный документооборот;

Порталы самообслуживания сотрудников;

Аналитика и отчетность.

Управление корпоративной культурой

Корпоративные ценности и традиции;

Командообразование и тимбилдинг;

Внутренние коммуникации и обработка данных;

Управление изменениями.

Владение всеми этими рабочими инструментами позволяет кадровикам эффективно управлять сотрудниками. Однако важно помнить, что применение любого инструмента должно быть адаптировано к специфике компании и ее бизнес-задачам.

Плюсы и минусы профессии

Как в любой другой профессии, в кадровой есть и то, и другое.

Плюсы

Стабильный спрос на хороших кадровых специалистов;

отдел кадров уважают все;

работа с людьми хорошо развивает коммуникативные навыки;

вы будете управлять людьми;

высокая зарплата и дополнительные льготы.

Минусы

Большой объем скурпулезный работы;

непрерывный поток задач и решений;

работа связана с общением, а значит и со стрессом;

необходимо постоянно отслеживать изменения в законодательстве и Трудовом кодексе.

Сколько зарабатывает специалист по кадрам

Заработная плата специалиста по кадрам зависит от ряда факторов, таких как уровень образования, опыт работы, регион, размер и сфера деятельности компании.

По данным портала HeadHunter, средняя заработная плата специалиста по кадрам в России составляет около 50 000 рублей в месяц. При этом в Москве и Санкт-Петербурге средняя зарплата кадровиков выше — около 70 000 рублей.

Начинающие кадровик обычно получают зарплату в среднем 30 000 — 40 000 рублей.. Однако по мере накопления опыта и развития профессиональных навыков их доход может значительно вырасти. Опытные специалисты могут рассчитывать на более высокую заработную плату — от 80 000 до 120 000 рублей в месяц.

Помимо заработной платы, специалисты по кадрам могут рассчитывать на дополнительные льготы и выплаты, такие как ДМС, оплата мобильной связи, оплата обучения и повышение квалификации.

Как стать специалистом по кадрам

Профессия кадровика требует определенного сочетания образования, навыков, характера и интересов. Рассмотрим шаги, которые помогут вам достичь целей и стать успешным специалистом.

Шаг 1: Образование и квалификация

Получите образование в области управления персоналом, права, экономики или социологии;

пройдите обучение на курсах, диплом которых подтвердит вашу квалификацию в области кадрового управления.

участвуйте в профессиональных организациях, таких как HR-ассоциации и союзы;

читайте профильные СМИ и паблики.

Шаг 2: Практика и опыт

Участвуйте в практических проектах и ​​инициативах в области кадрового управления;

вникайте в нюансы профессии;

изучайте бизнес-процессы, влияющие на функциональность всей компании.

Шаг 3: Трудовое законодательство

Изучайте трудовое законодательство и нормативные карты, связанные с кадровым делом;

посещайте конференции, вебинары и курсы повышения квалификации связанные с вашей работой.

Шаг 4: Коммуникативные навыки

Участвуйте в семинарах, направленных на улучшение навыков общения;

прокачивайте гибкие навыки взаимодействия с людьми.

Заключение

Кадровик отвечает за широкий спектр задач, включая кадровый учет, охрану труда, рекрутмент, обучение и развитие персонала, разрешение споров и многое другое.

Таким образом, профессия предъявляет высокие требования к соискателям, но в то же время открывает широкие возможности для профессионального развития и карьерного роста. Сочетание теоретических знаний, практических навыков и личностных качеств является залогом успеха в этой востребованной профессии.

Умение собрать сильную команду и успешно управлять ей делает из простого кадровика высокооплачиваемого эксперта, за которого борются крупнейшие компании.

Найти работу или сотрудника на должность «‎Специалист отдела кадров» вы можете на Клерк.Работе