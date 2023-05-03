Дробление бизнеса – законно или налоговое преступление. Какие способы оптимизации доступны блогерам

Весь интернет сейчас обсуждает горячие истории об уклонении от налогов известных блогеров. Под гребенку ФНС попали многие инста и не только лица. Некоторые из них просто не платили налоги в бюджет, а более умные занимались дроблением своего бизнеса. Давайте обсудим, что это такое и какие способы оптимизации бизнеса допустимы в блогсфере.

Что такое дробление бизнеса?

Все блогеры работают по упрощенной системе налогообложения (УСН). Лимит доходов с 2023г. — до 251,4 млн в год. При превышении компанией или ИП этого оборота, бизнес утрачивает право использовать упрощенку и должен платить НДС, налог на прибыль, налог на имущество. Многие хотят избежать таких трат и распределяют доходы между взаимозависимыми лицами.

То есть, чтобы продолжать использовать УСН, компания дробится на несколько якобы независимых, но по факту принадлежащих одному лицу, с целью раздробить оборот на каждую шарашку не больше 251,4 млн рублей. Вот это и есть дробление бизнеса.

Признаки дробления бизнеса по мнению ФНС

Само по себе дробление бизнеса нашим законодательством не запрещено. Однако схема дробления бизнеса, направленная только на минимизацию налоговой базы в результате искажения фактов хозяйственной деятельности, НК не допускается. Все признаки дробления бизнеса ФНС указали в своем Письме 11 августа 2017 г. № СА-4-7/15895. Всего их 17.

Выделим 3 самых явных признака:

все компании в группе осуществляют один и тот же, или одинаковый вид экономической деятельности, совпадение участников, директоров и конечных выгодоприобретателей в группе компаний, аффилированность (взаимозависимость) участников, руководства и сотрудников компании.

Ответственность за дробление

Если дробление будет выявлено, налоговики могут доначислить налоги, в частности, НДС и налог на прибыль. То есть начислить так, как будто организация была на ОСН. Также кроме доначисленных налогов может быть наложен штраф.

Санкции напрямую зависят от вины блогера:

20% от неуплаченной суммы налога (сбора) если блогер совершил правонарушение по неосторожности (п. 1 ст. 122 НК);

40% от неуплаченной суммы налога (сбора) в случае если правонарушение совершено умышленно (п. 3 ст. 122 НК).

Более того, блогер рискует пойти под уголовную ответственность. по статье 199 УК. Статья предусматривает штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей в зависимости от того, насколько крупные совершены противоправные действия. Помимо этого, данная статья предусматривает лишение свободы сроком до шести лет — также в зависимости от размера нарушения.

Крупной считается сумма в размере 15 млн рублей, а особо крупной — 45 млн рублей. Сумму рассчитывают в пределах трех финансовых лет подряд.

Каким образом блогеры могут законно структурировать свой бизнес

Вот что пишут в интернете на этот счет. Известный блогер в налоговой сфере Иван Кузнецов считает, что структурировать бизнес можно тремя способами.

Перейти на ОСН, но сохранить ИП. НДФЛ 15% у ИП, меньше, чем 20% налога на прибыль, не придется платить себе зарплату или выплачивать дивиденды. Несмотря на сверхдоход, определенные расходы у блогеров есть, но тут все индивидуально и существенные вычеты по НДС не получить.

Зарегистрировать АНО ДПО и получить льготу по НДС (пп. 14 п. 2 ст. 149 НК) и налогу на прибыль (п.1 ст. 284.1. НК). Получение образовательной лицензии сложности не вызовет, а вот наличие в штате 15 работников и соблюдение требования о 90% доходе от образовательной деятельности для 0% по налогу на прибыль может быть проблемой: как минимум придется разделять образовательную и рекламную деятельность. Плюс вопрос вывода денег с НКО, плюс отчеты в Минюст, плюс «скрепные» риски включения в реестр иноагентов за демонстрацию высокого уровня жизни вместо подвига и страданий.

Вспомнить об Ильфе и Петрове (вот написал и не уверен, что все блогеры знают, что Петров — это не актер из «Полицейский с Рублевки», а талантливый писатель, соавтор «Двенадцати стульев», «Золотого теленка» и др. произведений). Ильф и Петров были соавторами до 1937 года (когда Ильф умер, что удивительно своей смертью, а не будучи расстрелянным по доносу очередного подлеца). В наше время они могли бы оба быть ИП на УСН, писать книги и даже быть какими-нибудь коучами. Ст. 1258 ГК РФ предусматривает различные возможности использования произведений, созданных совместным творческим путем. И здесь требовалось бы подумать над многими техническими вопросами и 2 ИП на УСН не переварят 1 млрд руб. в год.

Другой блогер пишет:

Все блогеры работают по упрощенной системе налогообложения (УСН). Лимит доходов с 2023г. — до 188 млн. После превышения суммы в 188 млн ₽ налогоплательщик УСН обязан перейти на общий порядок налогообложения (НДС+ налог на прибыль). Чтобы избежать перехода на общий порядок налогообложения, блогер реализует продукт от своего имени, а затем проводит платежи от лица близких родственников.Изначально на стадии зарождения бизнеса необходимо разделить поступления от реализации разных работ и услуг: курсы продаёт один ИП, продукты и косметику — другой, семинары — третий и т.д. Все действуют на основании лицензионного соглашения об использовании товарного знака блогера (регистрируем заранее), ведь товар исходит от одного лица (блогер), и платят ему лицензионные платежи (до 5%). Если ИП реализует один продукт и закончился лимит, то необходимо сделать следующее: 1. видоизменить продукт, 2. передать право на него иному лицу (до передачи продукт нужно зарегистрировать), 3. только после этого реализовывать его от имени иного продавца.

А блогер Ramil Yusupzyanov, не согласен с этим утверждением.

Он считает, что превышение 188 млн — это еще не утрата права на применение УСН. Это повышенная ставка — 8, а не 6. А вот больше 250 млн с копейками - вот это уже слет с УСН на общую.

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