Работник не может отказаться от аванса и получать зарплату один раз в месяц. Разъяснил Роструд

Роструд в своем Telegram-канале разъяснил, можно ли выплачивать заработную плату один раз в месяц, если работник и работодатель на это согласны.

Роструд в своем официальном Telegram сообщил, что отказаться от аванса нельзя. Работодатель не вправе переходить на выплату заработной платы один раз в месяц, даже если работник на это согласен.

Правовое обоснование

📆 Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена (ст.136 ТК).

💰 При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы работодатель обязан выплатить ее с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст.236 ТК).

📊 Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя (ст.236 ТК).