Пятничный дайджест. Все самые популярные посты Трибуны этой недели в одном месте

Не успели мы моргнуть, а неделя опять пронеслась словно комета. Давайте вспомним, что было интересного в Трибуне за эти пять дней. Подготовили для вас дайджест самых популярных постов. Напомним, свой выбор редакция делает на основе количества просмотров и комментариев.

Всем привет! Продолжаю рассказывать, что интересного происходит у нас в Трибуне. Поехали!

Самый читаемый пост этой недели — «Кому без бухгалтера будет жить хорошо? Позиция Минфина» собрал 2 тысячи просмотров.

В учреждениях бюджетной сферы в состав комиссии по поступлению и выбытию активов и инвентаризационной комиссии бухгалтера включать не обязательно. Такое мнение высказал Минфин. Так нужно ли бухгалтера включать в состав комиссий?Автор напомнил, письма Минфина не являются нормативными актами. Поэтому содержание писем финансового ведомства нужно принять к сведению и не более. Руководитель, конечно, может и не включать в состав этих комиссий бухгалтеров, но тогда он должен быть уверен, что остальные члены комиссии обладают необходимыми знаниями и навыками не только в отношении имущества учреждения, но и в формировании первичных учетных документов и бухгалтерском учете.

У поста «Как Тинькофф Банк заставил меня заплатить 40 рублей в погашение задолженности в 9 копеек» — 1.100 просмотров 12 лайков и 16 комментариев.

Веселый пост от бухгалтерии ада. Где автор рассказывает, о прекрасной работе маркетологов банка, которые всеми доступными путями, пытаются вынудить человека завести у них карту или хотя бы задержаться в клиентах подольше. Автор взяла рассрочку у банка Тиньков на три месяца, погасила его вовремя и получила задолженность в 9 копеек, которые нужно внести: а) с карты банка, б) через банкомат. Дальше выяснилось, что у банка минимальная сумма перевода 10 руб. А как же 9 рублей и 91 копейка спросите вы? Об этом узнаете, прочитав пост.

комментарии наших пользователей

Самые жаркие обсуждения были в посте «Самое время – отменить ЕГЭ. Сегодня в Госдуму внесут законопроект об отмене экзамена» публикация собрала 84 комментариев и 1000 просмотров.

В Госдуму собираются внести законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в вузы. По мнению председателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова (одного из авторов законопроекта), ЕГЭ приводит к психологическим срывам выпускников и ростом случаев суицида по итогам экзамена. По словам Нилова, надо вернуться к стандартной схеме экзаменов и это снизит накал страстей у выпускников. Единого мнения по этому вопросу у наших пользователей нет, кто-то считает, что давно пора было, кто-то наоборот, думает, что не надо отменять единый экзамен. Кстати, вы еще успеете подключиться к обсуждению! Поспешите!

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