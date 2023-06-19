Как Тинькофф Банк заставил меня заплатить 40 рублей в погашение задолженности в 9 копеек

Все-таки гениальные маркетологи у Тинька. Такое ведь не придумаешь на трезвую голову, явно что-то вкусное употребляют. Пойти туда на работу устроиться что-ли...

Короче слушайте историю. Мне было влом перегонять деньги с депозита на карту, и я взяла рассрочку на три месяца, тем более что переплата составляла всего полторы тыщи, а при снятии с депозита я бы потеряла четыре. Сразу смутило, что рассрочку предоставляет банк Тиньков, но я легкомысленно решила, что меня здесь попросту негде объегорить, да и не успеют за три месяца. Бугагашеньки, я таки наивная нанайская девушка.

Вчера внесла последний платеж, сразу на почту прилетела выписка по кредитному счету, все по нолям, скучищща. Еще подумала тогда, не тот уже Тиньков, не тот, такими темпами скоро совсем не останется тем для ржача. И тут хлобысь:

СМС - погасите задолженность по кредиту.

Ну наконец-то, узнаю родимого! Сижу ровно на попе жду звонка. Волнуюсь, гадаю, что они там придумали.

Звонят. Из отдела по урегулированию задолженности по кредитам. Приятный мужской голос. Знаете сколько я осталась должна банку?

ДЕВЯТЬ КОПЕЕК!!!

Я могу достать девять миллионов рублей, но девять копеек не достану никогда в жизни. Причем их вносить надо только через банкомат. Вобщем вы поняли маркетинговый ход - сначала ставим клиента раком, да так, чтобы лишний раз чихнуть боялся.

А дальше само маркетинговое предложение. Ну если вы не хотите платить девять копеек через банкомат (разумеется я категорически не хочу вылезать из под кондиционера под палящее солнце, чтобы в тридцатиградусную жару бегать по городу искать банкомат, чтобы заплатить девять копеек), то мы можем прямо сейчас погасить задолженность с вашей карты.

Только у нас минимальная сумма перевода 10 руб.

Я на секунду теряю дар речи, после чего интересуюсь судьбой разницы в девять рублей и 91 копейку. Оказывается завтра, а лучше дня через три мне нужно позвонить на горячую линию банка Тиньков, там мне выделят специального сотрудника, который переведет мне мои девять рублей с 91 копейкой на карту банка Тиньков. А если у меня нет карты Тиньков? А тогда это отличный повод ее получить! А если мне моя религия запрещает пользоваться картами банка Тиньков? А тогда ваши девять рублей вместе с 91 копейкой пойдут в пользу бедных олигархов!

А как же Сбер? А Сбер вобще не парился - слупил с перевода 10 руб комиссию в 30 руб. Ему так то дивиденды платить надо.

Вобщем, на погашение задолженности в девять копеек у меня ушло 40 рублей. Учитесь, бедолаги.