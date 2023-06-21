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Первичные документы

Кому без бухгалтера будет жить хорошо? Позиция Минфин

В учреждениях бюджетной сферы в состав комиссии по поступлению и выбытию активов и инвентаризационной комиссии бухгалтера включать не обязательно. Такое мнение высказал Минфин в своих недавних письмах. Однако Методические рекомендации Минфина по первичке говорят о другом. Так нужно ли бухгалтера включать в состав комиссий?
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Кому без бухгалтера будет жить хорошо? Позиция Минфин

Письма Минфина

Нормативные правовые акты не содержат требования о включении бухгалтеров в состав комиссии ПВА и инвентаризационной комиссии. Об этом Минфин сообщил в своих письмах:

  • от 12.05.2023 № 02-06-05/43434;

  • от 14.04.2023 № 02-06-05/33795.

И действительно в Инструкции № 157н, Стандарте «Основные средства» (утв. приказом Минфина от 31.12.2016 № 257н) нет указаний об обязательном включении бухгалтеров в процесс признания (поступления) и прекращения признания (выбытия) материальных ценностей критериям основного средства. В письме от 12.05.2023 № 02-06-05/43434 Минфин отметил, что члены комиссии ПВА должны обладать знаниями (навыками), позволяющими оценить наличие (отсутствие) условий, соответствующих критериям признания объектов основных средств или критериям прекращения признания объектов основных средств.

В частности, к таким лицам относятся сотрудники, обеспечивающие:

  • надлежащее содержание имущества;

  • эксплуатацию имущества;

  • оценку технического состояния имущества;

  • иные обязанности и навыки, направленные на обеспечение использования имущества в деятельности организации.

А действующие нормативные правовые акты, регламентирующие проведение инвентаризации (например, стандарт «Концептуальные основы», утв. приказом Минфина от 31.12.2016 № 256н и Стандарт «Учетная политика», утв. приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н) также не содержат требований об обязательном наличии в составе инвентаризационной комиссии бухгалтера.

Откуда же повелось включать бухгалтеров состав этих комиссий? А все началось с Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утв. приказом Минфина от 13.06.1995 № 49), которые теперь не являются нормативным правовым документом, применяемым организациями госсектора для проведения инвентаризации.

Означает ли все это, что раз нет нормативных оснований для участия в этих комиссиях, то могут ли бухгалтеры расслабиться и заняться более интересными делами? Нет, не могут.

 Методические рекомендации

Во-первых, письма Минфина не являются нормативными актами. Поэтому содержание писем финансового ведомства нужно принять к сведению и не более.

Во-вторых, Минфин своими приказами утвердил Методические рекомендации по применению первичных документов, которые являются нормативными документами, подлежащими обязательному исполнению. Речь о:

  • Методических указаниях по применению форм первичных учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета, утвержденных приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н;

  • Методических указаниях по формированию и применению унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, утвержденных приказом Минфина от 15.04.2021 № 61н.

Согласно этим Методическим рекомендациям в формах «бумажных» и электронных первичных документов необходимо указывать различные сведения об объектах бухгалтерского учета, номера счетов бухгалтерского учета, бухгалтерские записи, даты принятия (выбытия) объектов к учету и т.п.

Так комиссии ПВА для оформления, например, электронной формы «Решение о признании объектов нефинансовых активов (ф. 0510441)» потребуется, в частности:

  • инвентарный, реестровый, заводской, иной (при наличии) соответственно признаваемого объекта нефинансового актива;

  • первоначальная стоимость объекта (группы объектов), балансовая (восстановительная) стоимость объекта;

  • фактический срок эксплуатации (месяцев) на дату принятия к учету и т.п.  в соответствии с первичными учетными документами, информации из Инвентарной карточки учета нефинансовых активов (ф. 0504031);

  • амортизационная группа, метод начисления амортизации, дата окончания амортизации, срок полезного использования, сумма начисленной амортизации соответственно;

  • сумма начисленного обесценения на дату признания объекта (при наличии).

Всю эту информацию можно взять только из регистров бухучета. И представить ее может только бухгалтер.

В электронной форме «Решение о проведении инвентаризации (код формы 0510439)» необходимо указать не только состав инвентаризационной комиссии, но и учетную информацию (например, номера счетов синтетического учета, правильное наименование объектов учета и т.д.), которая затем будет автоматически отражаться в документах, сформированных в ходе проведения инвентаризации (инвентаризационных описях (сличительных ведомостях), ведомостях расхождений, актах о результатах инвентаризации, иных первичных учетных документах и регистрах бухгалтерского учета, формируемых в ходе и (или) по итогам инвентаризации). Представить такую информацию для создания Решения ф. 0510439 может также только бухгалтер.

Методические рекомендации предполагают, что оформлением всех первичных документов будет заниматься ответственный исполнитель из состава членов комиссии. Но если такой «ответственный исполнитель» не будет работником бухгалтерии, то ему все равно придется идти на поклон в бухгалтерию, чтобы получить необходимую информацию.

И получается, что работники бухгалтерии в любом случае будут вовлечены в деятельность как комиссии ПВА, так и инвентаризационной комиссии.

Кому решать?

Минфин в письме от 12.05.2023 № 02-06-05/43434 напомнил, что в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона № 402-ФЗ ведение бухгалтерского учета организуется руководителем экономического субъекта. Поэтому руководитель учреждения и будет решать: включать бухгалтеров в состав комиссии ПВА и инвентаризационной комиссии или нет. Свое решение ему нужно будет отразить в учетной политике учреждения.

Руководитель, может и не включать в состав этих комиссий бухгалтеров, но тогда он должен быть уверен, что остальные члены комиссии обладают необходимыми знаниями и навыками не только в отношении имущества учреждения, но и в формировании первичных учетных документов и бухгалтерском учете.

А что делать руководителю, если в учреждении нет бухгалтерии, где взять бухгалтера? Но это вряд ли… Такое может присниться руководителю только в самом страшном сне.

AYShikhov

AYShikhov

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Комментарии

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