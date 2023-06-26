Депутаты предлагают отменить НДФЛ при доходе ниже 30 000 рублей. Новый законопроект сегодня внесут в Госдуме

Депутаты от партии ЛДПР предложили отменить НДФЛ для тех, кто зарабатывает меньше 30 000 руб. Сегодня законопроект появится в Госдуме.

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме, лидер партии либерал-демократов Леонид Слуцкий направил на отзыв в правительство подготовленный депутатами от фракции законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто зарабатывает меньше 30 тыс. рублей в месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Авторы проекта предлагают внести поправки в закон «О внесении изменений в статью 217 НК». Согласно поправкам, при доходе ниже 30 000 руб. физлица будут иметь нулевую ставку НДФЛ. Такой порог по мнению авторов будет оптимальным, поскольку эта сумма почти в два раза превышает минимальный размер оплаты труда и позволит повысить уровень жизни.

В ЛДПР убеждены, что отмена НДФЛ для этой категории граждан позволит им увеличить семейный бюджет, что поспособствует экономическому росту страны. В случае принятия законопроекта Госдумой новая норма вступит в силу с 1 января 2024 года.

Напомним, сейчас ставка НДФЛ в России составляет 13% для граждан, чьи доходы не превышают 5 млн руб. Остальные граждане платят налог со ставкой 15%. Доходы физлиц-нерезидентов облагаются по ставке 30%.