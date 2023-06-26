Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

  • Главная
  • Все пользователи
  • nlukina
  • Депутаты предлагают отменить НДФЛ при доходе ниже 30 000 рублей. Новый законопроект сегодня внесут в Госдуме
Логотип nlukina
nlukina
НДФЛ

Депутаты предлагают отменить НДФЛ при доходе ниже 30 000 рублей. Новый законопроект сегодня внесут в Госдуме

Депутаты от партии ЛДПР предложили отменить НДФЛ для тех, кто зарабатывает меньше 30 000 руб. Сегодня законопроект появится в Госдуме.
86
Депутаты предлагают отменить НДФЛ при доходе ниже 30 000 рублей. Новый законопроект сегодня внесут в Госдуме
фото freepik.com

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме, лидер партии либерал-демократов Леонид Слуцкий направил на отзыв в правительство подготовленный депутатами от фракции законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто зарабатывает меньше 30 тыс. рублей в месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Авторы проекта предлагают внести поправки в закон «О внесении изменений в статью 217 НК». Согласно поправкам, при доходе ниже 30 000 руб. физлица будут иметь нулевую ставку НДФЛ. Такой порог по мнению авторов будет оптимальным, поскольку эта сумма почти в два раза превышает минимальный размер оплаты труда и позволит повысить уровень жизни.

В ЛДПР убеждены, что отмена НДФЛ для этой категории граждан позволит им увеличить семейный бюджет, что поспособствует экономическому росту страны. В случае принятия законопроекта Госдумой новая норма вступит в силу с 1 января 2024 года.

Напомним, сейчас ставка НДФЛ в России составляет 13% для граждан, чьи доходы не превышают 5 млн руб. Остальные граждане платят налог со ставкой 15%. Доходы физлиц-нерезидентов облагаются по ставке 30%.

Как думаете: примут или не примут такой законопроект?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

38 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип Black_Moon
    Black_Moon
    50 минут назад

    АлександрРедактор

    Не пропустят. У нас тут дефицит бюджета, ишь чего захотели, налоги не платить. А на что бояре машинки и квартиры покупать будут?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Светлана Беляева
Светлана Беляева
Дробление бизнеса

Налоговые риски по агентскому договору. «Оптимизация» стоимостью 151,5 млн рублей

Продажи и закупки через агента — это распространенная практика в бизнесе. Сам по себе этот тип договора не приносит дополнительных налоговых рисков, однако ФНС может признать использование агентской схемы для дробления бизнеса.

Налоговые риски по агентскому договору. «Оптимизация» стоимостью 151,5 млн рублей
13
Логотип nlukina
nlukina
НДФЛ

Депутаты предлагают отменить НДФЛ при доходе ниже 30 000 рублей. Новый законопроект сегодня внесут в Госдуме

Депутаты от партии ЛДПР предложили отменить НДФЛ для тех, кто зарабатывает меньше 30 000 руб. Сегодня законопроект появится в Госдуме.

Депутаты предлагают отменить НДФЛ при доходе ниже 30 000 рублей. Новый законопроект сегодня внесут в Госдуме
1
86
Логотип Морозова Наталия
Морозова Наталия
Выбор системы налогообложения

Чем ИП круче ООО со стороны уголовного законодательства? Продолжение

О финансовой стороне вопроса я писала в предыдущем посте. Но есть еще одна немаловажная тема. Это уголовная ответственность. Понятно, что думать об этом не хочется, но: «Хочешь мира, готовься к войне». Сравниваем чем ИП круче ООО со стороны уголовного законодательства.

Чем ИП круче ООО со стороны уголовного законодательства? Продолжение
100
Логотип Novakid
Novakid
Тайм-менеджмент

Тайм-менеджмент для детей: как научить планированию. 5 главных советов

Тайм-менеджмент часто ассоциируется со взрослой жизнью:  проектами, дедлайнами. Но это не совсем так: психологи и специалисты по детскому развитию рекомендуют обучать планированию с ранних лет.

Тайм-менеджмент для детей: как научить планированию. 5 главных советов
2
266
Логотип Цифровая HR платформа
Цифровая HR платформа
Бизнес-планирование

Что такое SWOT-анализ, и зачем он нужен бизнесу

SWOT-анализ — это метод стратегического планирования, который заключается в оценке сильных и слабых сторон бизнеса с учетом влияния внешних факторов. Анализ заключается в построении специальной матрицы, на основании которой формируются выводы и разрабатывается план действий.

Что такое SWOT-анализ, и зачем он нужен бизнесу
288
Поиск работы бухгалтеров

🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

234
Логотип Владимир42
Владимир42
Интернет и IT

Google анонсировал новые функции в Chrome для iOS и iPadOS. Что изменилось?

Google объявил о введении серии новых возможностей для своего браузера Chrome на платформах iOS и iPadOS, включающих более продвинутую интеграцию с Картами, Календарем, Переводчиком и Объективом. Такие услуги станут доступны непосредственно в браузере, без необходимости переходить в отдельные программы.

88
Читать еще