Повышения МРОТ с 1 июля 2023 года не будет. Подробности из Минтруда

Компании могут не ждать в ближайшее время повышения минималки. МРОТ вырастет, но не с июля, а с 1 января 2024 года. Об этом сообщили в Минтруде.

Информация, что МРОТ с 1 июля 2023 года повысят, не подтвердилась. МРОТ с 1 июля 2023 года не изменится. В Минтруде сообщили, что в ближайшее время представят законопроект о повышении минималки на 18,5%, то есть до 19 242 руб. Но это будет повышение МРОТ с 1 января 2024 года.

«По поручению Президента, с 1 января 2024 года МРОТ возрастет на 18,5% и составит 19242 рубля. Соответствующие поправки Минтрудом подготовлены и в ближайшее время в соответствие с процедурой будут вынесены на общественное обсуждение. С учетом будущего повышения, за 3 года – с 2022 по 2024 – МРОТ возрастет более чем в полтора раза — на 66,5%», — заявил глава Минтруда России Антон Котяков.

Напомним, на 1 января 2021 года МРОТ составлял 12 792 рубля, на 1 января 2022 года — 13 890 рублей, на 1 января 2023 года — 16242 рубля, с 1 января 2024 года МРОТ будет составлять 19242 рубля.