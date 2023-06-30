Пятничный дайджест постов Трибуны. Все самое интересное, о чем писали на этой неделе. Вдруг вы что-то пропустили?

Наша редакция подводит итоги рабочей недели, планирует дела на следующую и собирается передохнуть немного в выходные. А вам пока предлагаем посмотреть краткий обзор самых популярных постов, которые вышли на этой неделе в Трибуне. Вдруг самое интересное вы пропустили?

Всем привет! Продолжаем рассказывать, что интересного происходит у нас в авторских блогах. Напоминаем, что свой выбор мы делаем на основе количества просмотров и комментарием. Поехали!

С 1 июля 2024 года судебные приставы обязаны закрывать исполнительные дела в течение 3 дней после оплаты долга — видимо тема действительно очень актуальная сегодня, потому что у поста 45.100 просмотров! Это очень круто!

В посте автор рассказывает про новый закон, который обязывает судебных приставов строго соблюдать срок окончания исполнительного производства. Президент РФ подписал закон, по которому судебные приставы должны будут закрывать исполнительное производство о взыскании долгов в течение трех дней после их уплаты. Также будет еще одно основание для закрытия дела — когда взыскать долги невозможно. Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.

Повышения МРОТ с 1 июля 2023 года не будет. Подробности из Минтруда — исходя из заголовка ясно, что компании могут не ждать в ближайшее время повышения минималки. МРОТ вырастет, но не с июля, как заверяли нас раньше, а с 1 января 2024 года. Об этом сообщили в Минтруде. У поста 7,700 просмотров, что тоже немало! (Кто молодец? Я молодец). В комментариях наши пользователи сетовали, что округляют чиновники крайне неудобно (давайте порадуемся, что хоть без копеек!).

Про алименты и другие взыскания на заработную плату. Разбираемся в нюансах — 3,200 просмотров собрал пост. Поздравляем! Суть статьи: в организацию поступил исполнительный лист о взыскании алиментов. Размер удержания из заработной платы исчисляется из суммы, оставшейся после удержания налогов. Значит ли это, что только начисления с налогом подлежат учету для взысканий. Дальше автор подробно разбирался в нюансах и пришел к выводу, что нет прямой зависимости обращения взысканий на заработную плату от налогообложения и условий отражения в справках о доходах. Перечень видов выплат необходимо сопоставлять с законодательством и в случае отсутствия в списке исключений — проводить удержания по исполнительным листам.

В комментариях пользователи поблагодарили автора за статью и пришли к общему мнению, что исполнительные листы — отдельный вид извращения

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