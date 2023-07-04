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Зарплата

Может ли работодатель уменьшить зарплату без согласия сотрудника? Ответ Роструда

Снижение размера зарплаты — явление для работников, мягко говоря неприятное. Если инициатором уменьшения зарплаты является работодатель, то у него должны быть веские основания. Об этом рассказали в Роструде.
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Может ли работодатель уменьшить зарплату без согласия сотрудника? Ответ Роструда
фото freepik.com

На официальном канале Роструда, специалисты ответили на этот вопрос.

Работодатель не может уменьшить зарплату, установленную трудовым договором, самостоятельно. Изменение условий трудового договора, в том числе в части уменьшения заработной платы, допускается только по соглашению сторон трудового договора.

❗️ Но условия оплаты труда могут быть изменены в случае изменения организационных или технологических условий труда, о чем работодатель обязан уведомить работника за 2 месяца (ст.74 ТК).

Однако стоит помнить, что в некоторых случаях заработная плата за месяц может быть выплачена в меньшем, чем установлено в трудовом договоре, размере без получения согласия работника.

Например:

♦️ невыполнение норм труда (ст. 155 ТК).

Под невыполнением норм труда следует понимать выполнение меньшего объема работы, невыполнение установленного задания, не достижение установленного количественного результата и т.п.

♦️ неисполнение трудовых (служебных) обязанностей (ст. 155 ТК).

Обязанности должны быть зафиксированы в трудовом договоре, должностной инструкции, а работник должен быть ознакомлен с ними под роспись (ч.2 ст. 21, ч. 3 ст. 68 ТК).

♦️ изготовление продукции, оказавшейся браком (ст. 156 ТК) и др.

👩‍💻 В случае нарушения трудовых прав следует обращаться в гострудинспекцию, в том числе через сервис «Сообщить о проблеме» на портале Онлайнинспекция.рф.

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

39 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 1 час назад

    Пётр Пустотачлен картеля

    с одной стороны - денег в бюджете всё меньше. С другой стороны - выборы, могут не оценить

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