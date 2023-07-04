Может ли работодатель уменьшить зарплату без согласия сотрудника? Ответ Роструда

Снижение размера зарплаты — явление для работников, мягко говоря неприятное. Если инициатором уменьшения зарплаты является работодатель, то у него должны быть веские основания. Об этом рассказали в Роструде.

На официальном канале Роструда, специалисты ответили на этот вопрос.

Работодатель не может уменьшить зарплату, установленную трудовым договором, самостоятельно. Изменение условий трудового договора, в том числе в части уменьшения заработной платы, допускается только по соглашению сторон трудового договора.

❗️ Но условия оплаты труда могут быть изменены в случае изменения организационных или технологических условий труда, о чем работодатель обязан уведомить работника за 2 месяца (ст.74 ТК).

Однако стоит помнить, что в некоторых случаях заработная плата за месяц может быть выплачена в меньшем, чем установлено в трудовом договоре, размере без получения согласия работника.

Например:

♦️ невыполнение норм труда (ст. 155 ТК).

Под невыполнением норм труда следует понимать выполнение меньшего объема работы, невыполнение установленного задания, не достижение установленного количественного результата и т.п.

♦️ неисполнение трудовых (служебных) обязанностей (ст. 155 ТК).

Обязанности должны быть зафиксированы в трудовом договоре, должностной инструкции, а работник должен быть ознакомлен с ними под роспись (ч.2 ст. 21, ч. 3 ст. 68 ТК).

♦️ изготовление продукции, оказавшейся браком (ст. 156 ТК) и др.