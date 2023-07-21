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Общество

Что ест бухгалтер. Субботнее меню. Продолжаем постоянную рубрику в Трибуне

Продолжаем в рубрике «Что ест бухгалтер» обсуждать меню, делиться вкусными и полезными рецептами и фотографиями. Присоединяйтесь!
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Что ест бухгалтер. Субботнее меню. Продолжаем постоянную рубрику в Трибуне
фото freepik.com

Продолжаем рубрику «Что ест бухгалтер». И, первым делом, хочу вам напомнить, что это не моя персональная рубрика, как демотиватор или дайджест, а общая. Создавайте самостоятельно посты, пишите в заголовке Что ест бухгалтер и делитесь своими рецептами.

У меня сегодня без изысков — меню «обычка»:

  • мини-тефтели из говядины,

  • гречка,

  • куриный суп с лапшой,

  • овощной салат,

  • арбуз «Черный принц» — так-то можно и обычный арбуз, но у меня ребенок лупит их в промышленных масштабах, поэтому чтобы не ковыряться с выковыриванием косточек в выходные беру безкосточный вариант.

На завтрак омлет (его сфотографировать не успела), мои уже умяли, а у меня сегодня, как и вчера жидкая диета — вчера удалили 3 зуба, поэтому ничего есть не могу, страдаю.

томатный сок

По мере готовности буду добавлять фотографии и стимулировать слюноотделение и желание готовить.

Кстати, на днях хочу у мамы забрать 2 книги разных годов «О вкусной и здоровой пище» начну оттуда черпать вдохновение и делиться фотографиями.

Помните такую?

Делитесь своим меню: присылайте рецепты, фотографии и задумки!

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

52 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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