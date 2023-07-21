Что ест бухгалтер. Субботнее меню. Продолжаем постоянную рубрику в Трибуне

Продолжаем в рубрике «Что ест бухгалтер» обсуждать меню, делиться вкусными и полезными рецептами и фотографиями. Присоединяйтесь!

Продолжаем рубрику «Что ест бухгалтер». И, первым делом, хочу вам напомнить, что это не моя персональная рубрика, как демотиватор или дайджест, а общая. Создавайте самостоятельно посты, пишите в заголовке Что ест бухгалтер и делитесь своими рецептами.

У меня сегодня без изысков — меню «обычка»:

мини-тефтели из говядины,

гречка,

куриный суп с лапшой,

овощной салат,

арбуз «Черный принц» — так-то можно и обычный арбуз, но у меня ребенок лупит их в промышленных масштабах, поэтому чтобы не ковыряться с выковыриванием косточек в выходные беру безкосточный вариант.

На завтрак омлет (его сфотографировать не успела), мои уже умяли, а у меня сегодня, как и вчера жидкая диета — вчера удалили 3 зуба, поэтому ничего есть не могу, страдаю.

томатный сок

По мере готовности буду добавлять фотографии и стимулировать слюноотделение и желание готовить.

Кстати, на днях хочу у мамы забрать 2 книги разных годов «О вкусной и здоровой пище» начну оттуда черпать вдохновение и делиться фотографиями.

Помните такую?