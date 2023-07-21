Что ест бухгалтер. Субботнее меню. Продолжаем постоянную рубрику в Трибуне

Продолжаем рубрику «Что ест бухгалтер». И, первым делом, хочу вам напомнить, что это не моя персональная рубрика, как демотиватор или дайджест, а общая. Создавайте самостоятельно посты, пишите в заголовке Что ест бухгалтер и делитесь своими рецептами.
У меня сегодня без изысков — меню «обычка»:
мини-тефтели из говядины,
гречка,
куриный суп с лапшой,
овощной салат,
арбуз «Черный принц» — так-то можно и обычный арбуз, но у меня ребенок лупит их в промышленных масштабах, поэтому чтобы не ковыряться с выковыриванием косточек в выходные беру безкосточный вариант.
На завтрак омлет (его сфотографировать не успела), мои уже умяли, а у меня сегодня, как и вчера жидкая диета — вчера удалили 3 зуба, поэтому ничего есть не могу, страдаю.
По мере готовности буду добавлять фотографии и стимулировать слюноотделение и желание готовить.
Кстати, на днях хочу у мамы забрать 2 книги разных годов «О вкусной и здоровой пище» начну оттуда черпать вдохновение и делиться фотографиями.
Делитесь своим меню: присылайте рецепты, фотографии и задумки!
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