Пятничный дайджест постов Трибуны. Про Авансовые платежи, ФНС читает Клерк и ЦУМ

Какая-то стремительная неделя, только был понедельник и вдруг уже внезапно пятница. Режим «вжух». Подводим итоги, выбираем самые просматриваемые публикации и комментируемые новости.

Всем привет! Я — Наталия Лукина, шеф-редактор рубрики Трибуна. Каждую неделю подвожу итоги и рассказываю, что нового и интересного происходило у нас в авторских блогах. Напомню, что свой выбор ТОП-3 редакция делает на основе количества просмотров и комментарием. Также напомню, что любой пользователь может создать свой личный блог, собирать подписчиков и расширять свою аудиторию! Итак, поехали!

Пост Авансовые платежи при УСН: как отразить в уведомлении сумму к уменьшениюна этой неделе был самым популярных у наших пользователей — 1400 просмотров! Автор рассказал, что при применении УСН у налогоплательщиков с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, нередко складывается ситуация, когда величина авансового платежа по единому налогу за отчетный период, оказывается менее суммы авансового платежа, исчисленного за предыдущий отчетный период. Механизм отражения суммы авансового платежа к уменьшению реализован в налоговой декларации. А вот в применяемой с 2023 года в рамках ЕНС форме уведомления (КНД 1110355) показателя «к уменьшению» нет. И подробно, с примерами описал, как надо поступать.

Пост главного редактора «Клерка» — Кажется, ФНС нас внимательно читает ;) Я кинула ей вызов и он был услышансобрал 1300 просмотров и 13 комментариев. Пост про, то что специалисты налоговой службы похоже тоже являются читателями «Клерка». Превед!

В конце июня вышел выпуск «Ночного бухгалтера» — нашего ежедневного авторского обзора событий дня. В нем наш главред бросила вызов налоговикам.

В итоге 30 июня — в день публикации статьи с призывом к ФНС, Елене вернули НДФЛ! Делайте вывод, коллеги!

Пост ЦУМ сломался. Джинсы люксового бренда за 129 руб. О том, как волгоградец купил 19 предметов за 2 787 рубсобрал 1300 просмотров и 45 комментариев.

В посте я рассказала про забавный (но только не для ЦУМа) случай, где из-за сбоя в работе сайта, везучий Станислав купил дорогую брендовую одежду в 846 раза ниже фактической цены. И заплатил за 19 предметов всего 2787 рублей. Дальше, были судебные тяжбы, но в итоге ВС встал на стороны Станислава. Станислав, если и вы нас читаете, поздравляю от души!

Наши пользователи высказывают свои предположения на счет такого поворота

А также обсуждают последние тенденции моды))