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  • Про поиск сотрудника, вранье в резюме и «провокационную» одежду. Что обсуждали в Трибуне на этой неделе? 🗣
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nlukina

Про поиск сотрудника, вранье в резюме и «провокационную» одежду. Что обсуждали в Трибуне на этой неделе? 🗣

Последняя полная неделя лета подходит к концу. Счастливчики возвращаются из отпусков, включаются в работу и в обсуждения насущных проблем у нас в Трибуне. Вспомните, что мы читали и обсуждали.
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Про поиск сотрудника, вранье в резюме и «провокационную» одежду. Что обсуждали в Трибуне на этой неделе? 🗣

Подготовили небольшой пятничный обзор, того, что происходило у нас в блогах. Напомню, что любой пользователь может создать свой личный блог, собирать подписчиков и расширять свою аудиторию! Итак, поехали!

Самый категоричный и неоднозначный пост!👇

💼Как я ищу человека в команду? И почему я не беру возрастных работников

Юрист рассказывает, как выбирает на рынке труда себе сотрудников. Вот небольшая выжимка из текста:

Возрастных работников не желают брать, они ничего не хотят делать и все время доказывают тебе, что их опыт показывает, что это невозможно, это нельзя сделать, это не нужно делать, нужно ничего не делать, лучше этого не делать, лучше вообще ничего никогда не делать и т.д.

Наилучшие кандидаты — семейные люди, которые не думают все время как же познакомиться с кем-то, где-нибудь и прекрасно провести вечер, не тусуются в барах и ночных дискотеках, не пьют и не курят, а ведут социально положительный образ жизни, ответственны за свою семью и своих близких.

Оба основных утверждения весьма спорны: и о бесполезности возрастных работников, и о пользе семейных.

Наши пользователи с этим согласны
Пользователи возмущены

Пост Врать или не врать, вот в чем вопрос! Стоит ли «накручивать» опыт в резюме? 😆 про мой личный опыт трудоустройства, о том, как 3 недели стажировки превратить в год работы и что из этого получилось.

Пользователи делятся свои опытом
Хоть какое-то преимущество у бухгалтеров!

Кстати, как вы знаете, у нас есть Клерк.Работа, где бухгалтеры могут найти работу А уже со следующей недели можно будет создать на «Клерке» резюме!

Пост «Почему она так одета?» Мигрант ударил девушку за то, что она была в шортах 🤦🏻‍♀️ про ужасный случай, произошедший с девушкой-бегуньей в МО. На этой неделе. в подмосковном Нахабино мигрант избил девушку из-за шорт во время пробежки. В посте обсуждали как «провокационная» одежда влияет на мозг, и является ли она оправданием для домогательств и агрессии?

Сожалеем о слишком мягком наказании для хулигана

🔥 Если кто-то еще не купил себе билет на нашу Клерк.Конференцию, сейчас самое время! ⚡️ Уже с 1 сентября поднимем цены на билеты! Не пропустите скидки!

Это масштабное осеннее мероприятие пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott и в онлайн-трансляции.

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Кажется ничего не забыла… А если забыла, пишите, напоминайте! Подписывайтесь на авторов, пишите комментарии, заводите свой блог! Всем отличных выходных!

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

14
nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

64 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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    23
    Логотип nlukina
    nlukina

    Про поиск сотрудника, вранье в резюме и «провокационную» одежду. Что обсуждали в Трибуне на этой неделе? 🗣

    Последняя полная неделя лета подходит к концу. Счастливчики возвращаются из отпусков, включаются в работу и в обсуждения насущных проблем у нас в Трибуне. Вспомните, что мы читали и обсуждали.

    Про поиск сотрудника, вранье в резюме и «провокационную» одежду. Что обсуждали в Трибуне на этой неделе? 🗣
    14
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