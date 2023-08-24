💼Как я ищу человека в команду? И почему я не беру возрастных работников

Всего в нашей команде на текущий момент работает 6 человек. Недавно я писал пост, что уволил юриста. В этот же день я разместил вакансию на поиск юриста по банкротству.

📌Текучка кадров в Москве высокая, в отличие от регионов. Это наглядно демонстрируют резюме кандидатов, где сроки работы не стесняясь пишут 2,3,4 месяца и так по нескольку раз на протяжении 1-2 лет. Для Москвы это, почему-то, считается норма, но ни один работодатель не хочет брать работника на 2-3 месяца, мучиться с ним за это время и потом он либо сам сбежит либо его нужно увольнять, обе процедуры не приятные.

📌За последний год я трижды давал объявления о поиски работника — юриста.

Даже мне как юристу с многолетним опытом работы – 16 лет сложно найти подходящего юриста для выполнения задач, в основном письменных позиций по делу. Представляю как сложно обычному человеку найти нужного юриста для решения своей проблемы и главное не ошибиться.

📌Я всегда ставлю с большим запасом сроки для исполнителя, поэтому если он пропустит срок выполнения задачи или сделает работу некачественной, то я сам смогу подключиться и вместо него сделать любую задачу. А как быть обычному человеку?! Он сразу не распознает, что работа некачественная или сроки уже будут упущены.

⚡️ Поэтому я решил рассказать, как я выбираю из всего многообразия людей на рынке труда:

Самое важное для меня на первом этапе, чтобы соискатель на вакансию выполнил тестовое письменное задание. Как правило, это задание максимально схоже с реальными задачами, которые я ставлю юристам.

Если кандидат присылает мне, что-то похожее как он думает и тем самым пытается сэкономить свои ресурсы (время, нервы и т.п.), то есть он не выполняет мое прямое задание, а ищет легкий способ обойти его, например, прислать мне похожее из ранее выполненных своих задач по другой работе. Я сразу говорю кандидату — до свидания. Потому что, если на данном этапе человек не желает выполнять прямо поставленную задачу — дальше будет хуже. Начнет включать свой опыт и доказывать мне, что он правильно делает, а я ему говорю неправильные вещи.

Именно по этой причине возрастных работников не желают брать, они ничего не хотят делать и все время доказывают тебе, что их опыт показывает, что это невозможно;

это нельзя сделать;

это не нужно делать;

нужно ничего не делать;

лучше этого не делать;

лучше вообще ничего никогда не делать и т.д.

Неопытные же, но с горящими глазами не имеют «своего» годами наработанного бесценного опыта и поэтому идут и просто делают поставленные задачи и очень часто, даже казалось бы самые безнадежные задачи — выполняют, причем весьма успешно.

Один умник недавно заявил мне по телефону, что трудовой кодекс не предусматривает никаких тестовых заданий, причем этот умник звонил со стационарного телефона, по всей видимости, с рабочего места, где он сейчас просиживает штаны и его что-то там не устраивает. Разговор был короткий, я отправил его на три буквы.

Основная масса соглашается выполнить тестовое задание, но так его и не делает. Хотя оно предполагает срок 1 неделю и пользоваться можно чем угодно. Скорее всего думают, что есть множество других более опытных, кто уже прекрасно справился с заданием и они просто зря потеряют время, но это в корне не верно.

Однако, находятся и те, кто выполняют задание и присылают его, среди таких я выбираю наиболее удачные документы. Далее приглашаю на личное собеседование, в ходе которого пытаюсь понять какая мотивация у кандидата, какие у него планы, какое социальное окружение и т.п.

Наилучшие кандидаты — семейные люди, которые не думают все время как же познакомиться с кем-то, где-нибудь и прекрасно провести вечер, не тусуются в барах и ночных дискотеках, не пьют и не курят, а ведут социально положительный образ жизни, ответственны за свою семью и своих близких.

Когда убеждаюсь, что человек подходит приглашаю на работу.

Вот так происходит процесс поиска работников у меня среди незнакомых соискателей. Среди знакомых этот процесс гораздо легче, если я ранее работал с человеком, то знаю о нем многое и просто делаю ему предложение о работе, иногда такие люди соглашаются, иногда нет.

💬А как вы ищите работников? Какими лайфхаками можете поделиться?