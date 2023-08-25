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Резюме бухгалтера

Спрос на бухгалтеров резко вырос из–за ЕНП. Или нет худа без добра

Хорошие новости, коллеги! Предприниматели утратили всякую надежду разобраться с ЕНП и активно нанимают в штат профессиональных бухгалтеров, хотя раньше обходились без них. Не сигнал ли это к смене места работы? Если да, то где размещать свою резюме?
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Спрос на бухгалтеров резко вырос из–за ЕНП. Или нет худа без добра

К переходу на ЕНП оказались не готовы абсолютно все. Начиная с налоговиков, включая г-на Егорова и заканчивая индивидуальными предпринимателями. Вот уже 8 месяцев продолжается эта грустная и нервная история на три веселых буквы, а многие так и не разобрались, что с этим бедламом делать.

Если малый и средний бизнес, как правило, имеет такого бухгалтера в штате, то владельцы микропредприятий и ИП обычно ведут бухгалтерию самостоятельно. Но, если до января 2023 предприниматели худо бедно справлялись с бухгалтерией сами, то теперь у них просто не осталось шанса самим разобраться с этим вопросом и они начали активно искать главбухов.

Кроме этого из-за активного развивающейся торговли на маркетплейсах бухгалтеры срочно нужны и там. Аналитики маркетплейса услуг YouDo.com выяснили, что спрос на категорию «Юридическая и бухгалтерская помощь» резко возрос. Пользователи ищут бухгалтеров, которые возьмут на себя ведение отчетности, наведут порядок в документах и разберутся с налогами.

А может быть это некий сигнал, что пора поменять место работу? Может быть вы и так давно подумывали об этом, но почему-то откладывали? Или из-за непонятной ситуации в стране и мире продолжаете держаться за старое место, хотя точно знаете, что достойны гораздо лучшего? В любом случае, решать вам, но стоит помнить поговорку, что под лежачий камень вода не течет.

Где же размещать резюме и искать работу, если ты бухгалтер?

Конечно, все популярные общие площадки, где можно размещать резюме вы давным давно знаете.Там вы будите 10.000-й из 100.000. В лучшем случае. Мы решили, что это не правильно. И сегодня запустили свой новый сервис для поиска работы именно для бухгалтеров! Скажите —круто?

Теперь вы можете абсолютно бесплатно создавать свое резюме на «Клерке».

Кстати, у нашего нового сервиса удобная функция — если вы пользователь «Клерка», то основную информация о вас ресурс подтянет автоматически. А после публикации резюме появится в вашем профиле. И в самом разделе, где работодатели ищут сотрудников. В разделе есть удобные фильтры. Создатель Клерка Борис Мальцев так увлекся тестированием, что первый опубликовал свою резюме . Вот оно)))

Краткая история проекта

  • Больше 5 лет назад были созданы телеграм-каналы Бухантер (где соискатели публикуют свои резюме) и Бухджоб (где работодатели размещают вакансии), а прошлым летом вакансии начали понемногу постить и на сайт Клерка.

  • В мае 2023 года «Клерк» запустил «Клерк.Работа» — свой собственный сервис по размещению вакансий

  • 25 августа 2023 года появилась возможность для соискателе публиковать собственные резюме.

На данной площадке вы можете искать, как постоянную работу и долгосрочные проекты, так и разовые заказы. А почему нет? Деньги лишними никогда не бывают! А если не ищите сейчас работу, то помогите, пожалуйста, нам потестировать новый сервис!

Создать резюме

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

64 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип vtrishkina
    vtrishkina
    Сотрудник
    51 минуту назад

    Виктория ТришкинаProduct managerКлерк

    Да, пока резюме немного незамеченным точно не останешься)

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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nlukina
Резюме бухгалтера

Спрос на бухгалтеров резко вырос из–за ЕНП. Или нет худа без добра

Хорошие новости, коллеги! Предприниматели утратили всякую надежду разобраться с ЕНП и активно нанимают в штат профессиональных бухгалтеров, хотя раньше обходились без них. Не сигнал ли это к смене места работы? Если да, то где размещать свою резюме?

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