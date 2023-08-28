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Медосмотры

Без шансов. Большинство россиян игнорируют симптомы, которые могут говорить о раке

Каждый третий россиянин игнорирует симптомы, которые могут быть признаками онкологии. Вот такая неутешительная статистика, коллеги. Как давно вы проходили диспансеризацию? Сделали табличку, в который найдете анализы и исследования, которые можно провести в рамках осмотра.
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Без шансов. Большинство россиян игнорируют симптомы, которые могут говорить о раке
фото freepik.com

Только половина пациентов прислушается к совету лечащего врача сходить к онкологу — об этом свидетельствует опрос аналитического центра НАФИ и благотворительного фонда «Онкологика». Кроме того, неочевидные симптомы рака проигнорирует каждый третий опрошенный. При этом опрос показал, что мысли об онкологических заболеваниях вызывают страх у 69% жителей России, пишет «Коммерсант».

Исследование показало, что с онкологическими заболеваниями лично или через окружение сталкивались почти половина респондентов (47%). Преимущественно об этом говорят женщины (53%) и люди старше 55 лет (56%). Кроме того, 6% опрошенных отметили, что болеют раком или болели в прошлом. Мысли о раке вызывают страх у 69% опрошенных. Кроме того, почти треть (28%) убеждены, что от онкологических заболеваний невозможно вылечиться.

Очевидно опасные симптомы не готовы игнорировать более 90% граждан: к таким проявлениям можно отнести необъяснимое кровотечение, постоянную боль и незаживающие раны.

Но при этом неспецифические симптомы многие готовы игнорировать. Так, только 75% пойдут к врачу при постоянной охриплости, 78% — при изменениях в работе кишечника или мочевого пузыря. С чувством слабости на протяжении длительного времени ко врачу обратятся только 68% опрошенных, 63% пойдут ко врачу при внезапной потере веса или его наборе.

В ситуации, когда терапевт прямо порекомендует пройти для профилактики обследование на рак или получить консультацию онколога, этому совету последует лишь 50% опрошенных.

При этом, ранняя диагностика заболевания — реальный шанс сохранить жизнь. Чтобы своевременно выявить ряд серьезных заболеваний, в том числе и онкологических, необходимо регулярно проходить профилактические осмотры.

Об этом говорит и директор МРНЦ им. А. Ф. Цыба, главный внештатный специалист-онколог ЦФО Минздрава России Сергей Иванов. Он призывает проходить диспансеризацию раз в три года людям в возрасте с 18 до 39 лет, и ежегодно — с 40 лет.

«Особую настороженность и незамедлительное обращение к врачу должны вызывать такие проявления организма, как любые кровяные выделения (из носа, горла, в моче и кале, из влагалища вне менструального цикла), резкое снижение веса, бледность кожных покровов, длительная повышенная температура тела, изменение размера, цвета, толщины, формы родинок, непрекращающийся кашель, не проходящая долгое время боль в горле, хрипота, а также проблемы с глотанием и расстройство пищеварения», — предупреждает Иванов.

Как пройти диспансеризацию и что в нее входит?

В России всем взрослым положена бесплатная диспансеризация раз в три года, а после 40 — ежегодно. Чтобы воспользоваться услугой нужен полис ОМС и паспорт. Записаться на диспансеризацию в поликлинику можно онлайн через ЕМИАС —для жителей Москвы или Госуслуги. А также через мобильные пункты и павильоны, которые в парках (в столице).

Расскажу, как я прошла в этом году плановый осмотр. Вдруг, кого-то тоже сподвигну сходит к врачу.

Итк, я записалась через ЕМИАС к терапевту, который мне дал обходной лист, провел анкетирование и открыл записи к узким специалистам. Мне открыли запись на узи брюшной полости, ЭКГ, маммографию, рентген/флюорография, общий анализ крови, анализ крови на сахар и холестерин, а также направление к гинекологу.

Ниже сделала табличку, в которой можно посмотреть, какие скрининги проводят на предмет онкологии.

Исследования на онкозаболевания

Рак шейки матки

С 18 до 64 лет раз в три года

Мазок на цитологию

Рак молочных желез

С 40 до 75 лет раз в два года

Маммография

Рак предстательной железы

В 45, 50, 55, 60, 64 года

Анализ крови на уровень ПСА

Рак кишечника

С 40 раз в два года, с 65  — раз в год

Кал на скрытую кровь

Рак кожи, губ, слизистой, щитовидной железы и лимфоузлов

В любом возрасте при каждом осмотре

Визуальный осмотр, пальпация + УЗИ

Рак пищевода и желудка

В 45 лет

Гастроскопия

И это все делают абсолютно бесплатно!

Если врач увидит в исследованиях или на осмотре, что-то подозрительное, то вас отправят на углубленный медицинский осмотр. У меня все обошлось малой кровью, если так можно выразиться — минус желчный пузырь. Прооперировали меня тоже абсолютно бесплатно и очень оперативно, ждала всего 10 дней после постановки диагноза.

Кстати, в Москве сейчас проводят эксперимент — пациентов до 45 лет, без хронических заболеваний оперируют в стационаре одного дня. То есть в 8 утра меня оформили, в 10 прооперировали, а уже в 16 часов я ехала домой. Вот такие чудеса происходят.

А как часто вы приходите обследования? Были уже в этом году на диспансеризации?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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