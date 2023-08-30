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Зарплата

МРОТ — 44 200 ₽. Россияне назвали желаемый размер минимальной оплаты труда

Уже известно, каким будет МРОТ с 2024 года. Его повысят до 19 242 руб. Но, многие считают, что этого все равно мало.
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МРОТ — 44 200 ₽. Россияне назвали желаемый размер минимальной оплаты труда
фото www.freepik.com

Россияне считают, что МРОТ должен быть намного выше действующего. Об этом свидетельствует опрос портала SuperJob, сообщила Газета.ру.

На первом местепо жадности по запросам — Москва. Жители столицы хотели бы получать в месяц не меньше 43500 рублей.

На втором месте Владивосток, зарплатные ожидания жителей составляют 43900 рублей в месяц.

На третьем месте — Хабаровск, где жители хотели бы получать 42400 рублей в месяц.

На четвертом месте — жители Санкт-Петербурга хотели бы видеть МРОТ на уровне 42,1 тыс. рублей.

А пятерку лидеров замыкает Тюмень, там ожидания МРОТ там на уровне 41,9 тыс. рублей.

На данный момент МРОТ составляет — 16242 руб., но уже с 1 января 2024 года его повысят до 19242 руб. В Минтруде уже подготовили законопроект о повышении минималки на 18,5%.

А вас какой бы МРОТ устроил?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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