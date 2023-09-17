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Бухгалтеры

Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах

Даем добро на саморекламу! Коллеги, каждый 3-й понедельник месяца в 11.00 МСК вы можете написать в комментариях под этим постом о себе и своей компании. Делитесь полезной информацией Оценивайте, обсуждайте, получайте отзывы, находите клиентов и расширяйте деловые связи.
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Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах

«Клерк» запустил беспрецедентную акцию! Каждый 3-й понедельник месяца в 11.00 МСК мы будем выпускать пост самопиара, где в комментариях разрешено все! (в рамках законодательства😂). Посмотреть предыдущий пост с комментариями ваших коллег можно тут. Для вашего удобства создали новый тег #самопиар.

Как вы знаете, в Трибуне запрещена любая реклама. Но! Только не в этом посте. Под этим постом в комментариях вы может рассказывать о себе, давать ссылки, контакты, рекламировать свои услуги и работу. Делиться успешными проектами и задумками. И все это абсолютно бесплатно!

Что это даст?

  • Наша новая рубрика поможет найти заказчика, работу, коллегу.

  • Это возможность получить фидбек по своему продукту.

  • Даст возможность обсудить вопрос с профессионалами в нужной области.

  • Возможно, описанный пример коллег мотивирует вас пройти обучение, курс повышения квалификации или даже сменить работу, позволит взглянуть на себя и свой опыт под другим углом.

На комментарий времени нужно немного, а результат — бомба💣

⭐ Расскажите о себе в таком стиле:

  1. 🧰 Как вас зовут.

  2. 🧰 Кто вы по профессии.

  3. 🧰 Расскажите про ваш продукт или услугу, которую хотите пропиарить.

  4. 🧰 Про самый свой большой успех.

  5. 🧰 Дайте на себя (соцсети/сайт) или на свое портфолио ссылку.

Рассказал о себе? Скинь ссылку другу❗

И обязательно ставьте ❤ этой публикации — это важно для продвижения ее на «Клерке» и для просмотров ваших комментариев.

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

81 подписчик

Комментарии

2
  • Логотип nlukina
    nlukina
    25 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    🧰 Наталия.

    🧰 Журналист.

    🧰 Трибуна.

    🧰 Активно развиваю нашу любимую рубрику на Клерке.

    🧰 Переходите по ссылке и заводите свой блог. Если есть вопросы и пожелания, пишите мне👈

  • Логотип Мирам
    Мирам 1 минуту назад

    Инспектор Тютюкин

    4 жены

    7 детей

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