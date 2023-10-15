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Бухгалтеры

Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах

Даем добро на саморекламу! Коллеги, каждый 3-й понедельник месяца в 11.00 МСК вы можете написать в комментариях под этим постом о себе и своей компании. Делитесь полезной информацией Оценивайте, обсуждайте, получайте отзывы, находите клиентов и расширяйте деловые связи.
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Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах
Иллюстрация Вера Ревина Клерк.ру

«Клерк» запустил беспрецедентную акцию! Каждый 3-й понедельник месяца в 11.00 МСК мы будем выпускать пост самопиара, где в комментариях разрешено все! (в рамках законодательства😂). Посмотреть предыдущие посты можно тут и тут. Для вашего удобства создали новый тег #самопиар.

Как вы знаете, в Трибуне запрещена любая реклама. Но! Только не в этом посте. Под этим постом в комментариях вы может рассказывать о себе, давать ссылки, контакты, рекламировать свои услуги и работу. Делиться успешными проектами и задумками. И все это абсолютно бесплатно!

Что это даст?

  • Наша новая рубрика поможет найти заказчика, работу, коллегу.

  • Это возможность получить фидбек по своему продукту.

  • Даст возможность обсудить вопрос с профессионалами в нужной области.

  • Возможно, описанный пример коллег мотивирует вас пройти обучение, курс повышения квалификации или даже сменить работу, позволит взглянуть на себя и свой опыт под другим углом.

На комментарий времени нужно немного, а результат — бомба💣

⭐ Расскажите о себе в таком стиле:

  1. 🧰 Как вас зовут.

  2. 🧰 Кто вы по профессии.

  3. 🧰 Расскажите про ваш продукт или услугу, которую хотите пропиарить.

  4. 🧰 Про самый свой большой успех.

  5. 🧰 Дайте на себя (соцсети/сайт) или на свое портфолио ссылку.

Рассказал о себе? Скинь ссылку другу❗

И обязательно ставьте ❤ этой публикации — это важно для продвижения ее на «Клерке» и для просмотров ваших комментариев.

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

100 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin 57 минут назад

    Владислав Савушкин

    Добрый день.

    Владислав Савушкин, советник по управлению бизнесом.

    Вытащил из финансового кризиса предприятие с оборотом 5 млрд.рублей в год.

    Нужен совет по управлению бизнесом? Обращайтесь!

    Сайт.

    89009083288 what’s up

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Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах

Даем добро на саморекламу! Коллеги, каждый 3-й понедельник месяца в 11.00 МСК вы можете написать в комментариях под этим постом о себе и своей компании. Делитесь полезной информацией Оценивайте, обсуждайте, получайте отзывы, находите клиентов и расширяйте деловые связи.

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