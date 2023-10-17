Как сходить в ИФНС без последствий для себя и компании. Про допросы в интервью «Клерку» рассказал Константин Чупырь

На какие ухищрения идут инспекторы, ради показаний. В каких случаях можно не отвечать на вопросы? Можно ли уйти с допроса? Какие нарушения чаще всего допускают налоговики во время допроса? Ответы на эти и другие вопросы дает практикующий налоговый юрист и налоговый консультант Константин Чупырь.

Константин Чупырь — налоговый юрист и консультант, член палаты налоговых консультантов, со-руководитель интернет-офиса палаты налоговых консультантов, руководитель фронт-офис налогового бюро, автор Трибуны.

— Константин, о каких правах надо знать налогоплательщику, которого вызывает в ИФНС на допрос?

Во-первых, нужно требовать у представителей налоговых органов официальную повестку. В ней должны быть зафиксированы дата, время и место предстоящего допроса. Во-вторых, помните, что имеете право не давать показания против себя и своих близких. В-третьих, вы имеете право привлечь квалифицированную юридическую помощь, то есть юриста или адвоката.

— В каких случаях можно отказаться давать показания?

Свидетель может отказаться от дачи показаний только в случае, если это непосредственно затрагивает его как личность, либо его(ее) супруга(и) и близких родственников, применив при этом статью 51 Конституции РФ.

В остальных случаях свидетель обязан дать показания. Это звучит дико, но так написано в Налоговом Кодексе. То есть фактически Налоговой Кодекс лишает права свидетеля на отказ от дачи показаний, и за отказ от дачи показаний вас могут оштрафовать. Как вам неконституционность нормы?

— Мне не очень, напоминает выкручивание рук. А где может проходить допрос? Это обязательно должно быть задние ИФНС?

Нет, допрос может проводиться как в помещении налоговой инспекции, так и в офисе компании или по месту нахождения свидетеля (квартира, больница и т.д.). При этом не следует упускать, что основанием для допроса является повестка. Если налоговый инспектор предлагает провести допрос здесь и сейчас, не поддавайтесь давлению. Нужно требовать у представителей налоговых органов официальную повестку. В ней должны быть зафиксированы дата, время и место предстоящего допроса.

— А если инспекторы приехали к свидетелю на работу или подкараулили на улице и хотят получить показания на месте. Так можно?

Такой подход часто встречается. Особенно, когда свидетель по каким-то причинам не получил или не может получить повестку о вызове на допрос, а допросить свидетеля очень нужно. Вот инспекторы иногда совместно со своими коллегами из оперативного отдела, либо с привлечением участкового из полиции являются по адресу нахождения свидетеля или иным какими-то способами получают показания. Более подкованные свидетели требуют повестки с надлежащими реквизитами. Те, кто не так продвинут в юриспруденции и налоговом праве, а обычно это касается номинальных директоров, дают показания под протокол такие, какие нужны инспекции. Как говорится: «голь на выдумки хитра». Инспекторы идут на разные ухищрения.

— Понятно. Предположим, меня вызвали свидетелем в ИФНС, я пришла. Как себя вести?

Есть рекомендации поведения во время допроса в налоговой инспекции.

Сообщайте только те факты и сведения, первоисточником которых являетесь сами. Важно передавать только то, что видели сами или делали. Личные мнения, предположения и слухи не допускаются, так как они могут попасть в протокол допроса и как следствие, нужно будет опровергать ненадлежащие показания. При ответах на вопросы следует учитывать свои должностные обязанности. Свидетель не должен бояться говорить: «Я не знаю, такая информация не входит в мои обязанности», «Я не помню, но могу проверить по документам». Хотя инспекторы злоупотребляя, преподносят это как уклонение от дачи показания или что-то подобное и добавляют, что это является умышленным препятствием проведения мероприятий налогового контроля. Либо с такими формулировками психологически давят на свидетеля. В любом случае не поскупитесь, предварительно пообщайтесь с налоговым юристом, а еще лучше — идите на допрос вместе. Не надо пытаться отвечать на все вопросы, либо стараться отвечать на все вопросы, даже не зная ответ. И на все вопросы отвечать: «не знаю» тоже не надо. Отвечая на то, к чему не имеете отношение, тем самым вы можете сами себя оговорить и так сказать «подвести себя под монастырь». Ответы на все: «я не знаю», вызывают у инспекторов подозрения, что свидетель что-то скрывает, и результаты такого допроса налогоплательщик объективно не сможет использовать в свою пользу.

— А у нас существует какая-то вариация правила Миранды, помните, в фильмах американские полицейские всегда спрашивают «вы понимаете свои права»?

К сожалею такого правила при проведении допроса в налоговой нет, но перед тем как взять показания, представитель ФНС обязан сообщить свидетелю о возможных последствиях отказа или уклонения от предоставления показаний или дачи заведомо ложных показаний. Эта информация отражается в протоколе и подтверждается подписью свидетеля.

Если это не было сделано и вам не разъяснили или не полном объеме разъяснили ваши права, делайте об этом отметку в протоколе, это практически похоронит данный допрос и протокол вместе взятые.

— Ну, хоть что-то. Вернемся к повестке. Если в ней, например, не указана цель вызова в ИФНС это повод, чтобы проигнорировать повестку и не ходить на допрос?

Игнорировать повестку нельзя. Идти на допрос обязательно, только в протоколе надо сделать отметку, что в повестке не указана цель вызова в инспекцию. Я здесь допускаю возможность не отвечать на вопросы или уклоняться от ответов, предложив инспекторам надлежащим образом оформить повестку, направить вам или получить на руки с другой датой допроса с учетом того, чтобы вы могли подготовиться к допросу.

— А если бухгалтера налоговики пригласили в ИФНС по телефону. А повестку обещают выдать на руки. Такой вызов законный?

Однозначно это незаконный вызов. Никаких вызовов по телефону, через соседей или родственников, никаких почтовых голубей, бутылок в море, посыльных невесть откуда, морзянок в радиоэфире, никаких вацап и телеграмм, никаких электронных почт, и никаких ТКС.Отвечайте на подобные «приглашения» так: «высылайте повестку, тогда приду».

— Так, а какой порядок вызова свидетеля в НК прописан?

В том-то и дело, что никакой не прописан. Откровенного говоря, по этому поводу существует пробел в законодательстве. Дело в том, что каких-либо требований к оформлению и вручению повестки свидетелю не предусмотрено.

Есть рекомендованная форма повестки (КНД 1165207), приведена в Приложении № 10 к Письму ФНС России от 15.01.2019 № ЕД-4-2/356@. В повестке обычно указывают следующие сведения (п. 5.1 Письма ФНС России от 17.07.2013 № АС-4-2/12837):

причину вызова. Например, проведение выездной проверки в организации, где свидетель работал в проверяемый период;

время (дата, час, минуты) и место проведения допроса.

Однако, если повестка будет составлена по-другому, то нарушением это не будет и на допрос все равно нужно будет прийти, иначе могут оштрафовать. Налоговики должны передать повестку лично или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Тогда у инспекции будут доказательства, что свидетель был надлежаще уведомлен о вызове на допрос.

— А может ли не приходить на допрос бывший главбух, который уже не работает в компании, но к которому почему-то есть вопросы у налоговиков?

Сходить нужно. Попытки урегулировать по телефону, типа договориться, чтобы не ходить или что-то подобное, могут иметь последствия. Хотя я еще не встречал среди своих заказчиков - клиентов, которых привлекали бы к ответственности за уклонение от дачи показаний. А вот с подделками инспекторами протоколов от имени лица, который не был на допросе, периодически сталкиваюсь.

Или в актах налоговых проверок в случае не явки на допрос по каким-либо причинам, появляется примерная фраза: «неявка свидетеля расценивается как уклонение от дачи свидетельских показаний с целью сокрытия фактических обстоятельств сомнительных сделок, что является случаем воспрепятствования проведению налоговыми органами контрольных мероприятий». Вот такой вот «шах и мат» может быть для проверяемого.

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— А что делать, если человек не может прийти в указанный день или время? Можно перенести допрос?

Можно, но по уважительным причинам. Например — болезнь, несвоевременное получение повестки, дальнее расстояние, ограниченный срок для явки и прочее, допускает перенести время и место проведения допроса. Однако о таких причинах свидетелю следует заранее известить ИФНС, направившую повестку. Например, можно позвонить и предупредить инспектора, согласовав с ним новую удобную всем дату.

— Во время допроса человек может устать, плохо себя почувствовать или ему срочно нужна консультация с юристом. Вправе ли свидетель прервать допрос и уйти?

Повторюсь, есть пробел в законодательстве о порядке проведения допроса. В НК нет ограничений по времени проведения допроса. По состоянию здоровья или в виду необходимости физиологических потребностей можно требовать прервать допрос.

Также, теоретически прерывать допрос можно для того, чтобы позвонить проконсультироваться с тем или иным лицом, например, с юристом. Это ваше Конституционное право, предусмотренное статьей 48, право на получение квалифицированной юридической помощи.

Просто так встать и уйти с допроса нельзя, вы в принципе не сможете выйти из здания инспекции потому, что выход происходит с помощью электронного ключа инспектора, пригласившего вас. Ну и соответствующая отметка появится в протоколе, которая может негативно повлиять на налогоплательщика.

— Как-то мрачно звучит.

Чувствуете какие порядки и какие нравы в налоговых органах? Просто так не зайдешь и просто так не выйдешь из застенок.

Этак недалеко до детекторов лжи или допросов с пристрастием и сывороткой правды. Хотя сыворотка правды уже используется. Интернет-общение и мессенджеры, вот она сыворотка. Инспекторы мониторят соцсети. Например, ситуация с Блиновской. Возможно, сейчас у инспекторов нет прямого доступа к данным интернет-провайдеров, не исключено, что может появиться.

— Да, за Блиновскую взялись по-новой. Наверное, на этот раз легко не отделается. А если говорить про нарушения, то какие нарушения чаще всего допускают инспекторы, когда проводят допрос?

Довольно сложный вопрос. Опять ответ будет исходить из того, что процедура допроса в принципе не имеет нормального законодательного регулирования. Я не могу сказать, почему до сих пор нет подобия процессуального налогового кодекса, хотя эта тема давно напрашивается сама собой.

Из частых нарушений можно назвать такие как:

допрос проведен после окончания налоговой проверки и принятия решения по ней;

свидетель не был предупрежден о праве на отказ от дачи показаний;

допрос проведен и составлен протокол вне рамок КНП или ВНП;

подделка протоколов;

искажение показаний свидетеля;

подделка подписей в протоколе;

вмешательство иных лиц при проведении допроса;

вопросы свидетелю, совершенно не относящиеся в предмету проверки, либо вопросы личного характера;

психологическое давление на свидетеля во время допроса.

— Вы говорили, что юрист может сопровождать свидетеля на допросе. А какие документы потребуются для такого сопровождающего от компании, чтобы у него были полномочия?

Юрист вправе участвовать в допросе только при наличии у него доверенности. Если ее не будет, то юриста или адвоката, скорее всего попросят подождать за дверью. Более того, представителя проверяемой компании или предпринимателя могут не допустить в качестве сопровождающего, если представитель уже был представителем налогоплательщика при проведении мероприятий налогового контроля. Данное ограничение было отражено в письме профильного ведомства.

Я в своем блоге на «Клерке» этот вопрос разбирал и указывал нормы, которыми руководствуются налоговые органы по поводу представителей и оформления их полномочий. Подписывайтесь на мой блог!

— Кстати, о блоге. Вы давно и активно ведете блог в Трибуне. Расскажите о своем блогерском опыте у нас, что нравится, что не нравится, что хотели бы изменить?

Хороший вопрос. Приятный. Да, где-то с середины 2021 года я активно публиковался в группе «Клерк» на Фейсбук (теперь запрещен в РФ), Борис Мальцев предложил завести блог на самом сайте Клерка.

Ведение блога — это приятное времяпровождение и в то же время, соревнование с сами собой. Сейчас это переросло в нечто, приносящее удовольствие. Кроме того, публикации выходят системно, по графику. Это дисциплинирует. Публикации учат вновь нашему родному, могучему, русскому языку, грамматике, орфографии.

— То есть, вы на «Клерк» чему-то учитесь?

Безусловно. Можно сказать, что я самообучаюсь через читателей новому направлению в юриспруденции и налоговом праве, популяризации каких-то проблем, высмеивание чего-то, просто каких-то личных переживаний.

Ведя блог на «Клерке», я по сей день учусь разным вещам, общаюсь с редакторами, согласовывая различные моменты: как общаться с людьми через блог, как писать посты, что-то придумываю новенькое, придумываю темы для постов, придумываю стили написания постов, может быть это не очевидно на первый взгляд, но идет постоянный поиск и развитие моего блогерства в «Клерке».

Подписывайтесь, узнаете что-нибудь полезное, посмеетесь над веселеньким, увидите новенькое.

— Константин, последний вопрос: вы приедете 5 декабря на II всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» в Москву?

Обязательно постараюсь приехать. Я приезжал на первую конференцию в Краснодар и получил не только ценный опыт и знания, но и массу незабываемых моментов. Так что, до встречи 5-го декабря!