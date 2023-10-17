nlukina
Логотип nlukina
nlukina
Интервью

Как сходить в ИФНС без последствий для себя и компании. Про допросы в интервью «Клерку» рассказал Константин Чупырь

На какие ухищрения идут инспекторы, ради показаний. В каких случаях можно не отвечать на вопросы? Можно ли уйти с допроса? Какие нарушения чаще всего допускают налоговики во время допроса? Ответы на эти и другие вопросы дает практикующий налоговый юрист и налоговый консультант Константин Чупырь.
236
Как сходить в ИФНС без последствий для себя и компании. Про допросы в интервью «Клерку» рассказал Константин Чупырь

Константин Чупырь — налоговый юрист и консультант, член палаты налоговых консультантов, со-руководитель интернет-офиса палаты налоговых консультантов, руководитель фронт-офис налогового бюро, автор Трибуны.

— Константин, о каких правах надо знать налогоплательщику, которого вызывает в ИФНС на допрос?

Во-первых, нужно требовать у представителей налоговых органов официальную повестку. В ней должны быть зафиксированы дата, время и место предстоящего допроса. Во-вторых, помните, что имеете право не давать показания против себя и своих близких. В-третьих, вы имеете право привлечь квалифицированную юридическую помощь, то есть юриста или адвоката.

— В каких случаях можно отказаться давать показания?

Свидетель может отказаться от дачи показаний только в случае, если это непосредственно затрагивает его как личность, либо его(ее) супруга(и) и близких родственников, применив при этом статью 51 Конституции РФ.

В остальных случаях свидетель обязан дать показания. Это звучит дико, но так написано в Налоговом Кодексе. То есть фактически Налоговой Кодекс лишает права свидетеля на отказ от дачи показаний, и за отказ от дачи показаний вас могут оштрафовать. Как вам неконституционность нормы?

— Мне не очень, напоминает выкручивание рук. А где может проходить допрос? Это обязательно должно быть задние ИФНС?

Нет, допрос может проводиться как в помещении налоговой инспекции, так и в офисе компании или по месту нахождения свидетеля (квартира, больница и т.д.). При этом не следует упускать, что основанием для допроса является повестка. Если налоговый инспектор предлагает провести допрос здесь и сейчас, не поддавайтесь давлению. Нужно требовать у представителей налоговых органов официальную повестку. В ней должны быть зафиксированы дата, время и место предстоящего допроса.

— А если инспекторы приехали к свидетелю на работу или подкараулили на улице и хотят получить показания на месте. Так можно?

Такой подход часто встречается. Особенно, когда свидетель по каким-то причинам не получил или не может получить повестку о вызове на допрос, а допросить свидетеля очень нужно. Вот инспекторы иногда совместно со своими коллегами из оперативного отдела, либо с привлечением участкового из полиции являются по адресу нахождения свидетеля или иным какими-то способами получают показания. Более подкованные свидетели требуют повестки с надлежащими реквизитами. Те, кто не так продвинут в юриспруденции и налоговом праве, а обычно это касается номинальных директоров, дают показания под протокол такие, какие нужны инспекции. Как говорится: «голь на выдумки хитра». Инспекторы идут на разные ухищрения.

— Понятно. Предположим, меня вызвали свидетелем в ИФНС, я пришла. Как себя вести?

Есть рекомендации поведения во время допроса в налоговой инспекции.

  1. Сообщайте только те факты и сведения, первоисточником которых являетесь сами. Важно передавать только то, что видели сами или делали. Личные мнения, предположения и слухи не допускаются, так как они могут попасть в протокол допроса и как следствие, нужно будет опровергать ненадлежащие показания.

  2. При ответах на вопросы следует учитывать свои должностные обязанности. Свидетель не должен бояться говорить: «Я не знаю, такая информация не входит в мои обязанности», «Я не помню, но могу проверить по документам». Хотя инспекторы злоупотребляя, преподносят это как уклонение от дачи показания или что-то подобное и добавляют, что это является умышленным препятствием проведения мероприятий налогового контроля. Либо с такими формулировками психологически давят на свидетеля. В любом случае не поскупитесь, предварительно пообщайтесь с налоговым юристом, а еще лучше — идите на допрос вместе.

  3. Не надо пытаться отвечать на все вопросы, либо стараться отвечать на все вопросы, даже не зная ответ. И на все вопросы отвечать: «не знаю» тоже не надо. Отвечая на то, к чему не имеете отношение, тем самым вы можете сами себя оговорить и так сказать «подвести себя под монастырь». Ответы на все: «я не знаю», вызывают у инспекторов подозрения, что свидетель что-то скрывает, и результаты такого допроса налогоплательщик объективно не сможет использовать в свою пользу.

— А у нас существует какая-то вариация правила Миранды, помните, в фильмах американские полицейские всегда спрашивают «вы понимаете свои права»?

К сожалею такого правила при проведении допроса в налоговой нет, но перед тем как взять показания, представитель ФНС обязан сообщить свидетелю о возможных последствиях отказа или уклонения от предоставления показаний или дачи заведомо ложных показаний. Эта информация отражается в протоколе и подтверждается подписью свидетеля.

Если это не было сделано и вам не разъяснили или не полном объеме разъяснили ваши права, делайте об этом отметку в протоколе, это практически похоронит данный допрос и протокол вместе взятые.

— Ну, хоть что-то. Вернемся к повестке. Если в ней, например, не указана цель вызова в ИФНС это повод, чтобы проигнорировать повестку и не ходить на допрос? 

Игнорировать повестку нельзя. Идти на допрос обязательно, только в протоколе надо сделать отметку, что в повестке не указана цель вызова в инспекцию. Я здесь допускаю возможность не отвечать на вопросы или уклоняться от ответов, предложив инспекторам надлежащим образом оформить повестку, направить вам или получить на руки с другой датой допроса с учетом того, чтобы вы могли подготовиться к допросу.

— А если бухгалтера налоговики пригласили в ИФНС по телефону. А повестку обещают выдать на руки. Такой вызов законный?

Однозначно это незаконный вызов. Никаких вызовов по телефону, через соседей или родственников, никаких почтовых голубей, бутылок в море, посыльных невесть откуда, морзянок в радиоэфире, никаких вацап и телеграмм, никаких электронных почт, и никаких ТКС.Отвечайте на подобные «приглашения» так: «высылайте повестку, тогда приду».

— Так, а какой порядок вызова свидетеля в НК прописан?

В том-то и дело, что никакой не прописан. Откровенного говоря, по этому поводу существует пробел в законодательстве. Дело в том, что каких-либо требований к оформлению и вручению повестки свидетелю не предусмотрено.

Есть рекомендованная форма повестки (КНД 1165207), приведена в Приложении № 10 к Письму ФНС России от 15.01.2019 № ЕД-4-2/356@. В повестке обычно указывают следующие сведения (п. 5.1 Письма ФНС России от 17.07.2013 № АС-4-2/12837):

  • причину вызова. Например, проведение выездной проверки в организации, где свидетель работал в проверяемый период;

  • время (дата, час, минуты) и место проведения допроса.

Однако, если повестка будет составлена по-другому, то нарушением это не будет и на допрос все равно нужно будет прийти, иначе могут оштрафовать. Налоговики должны передать повестку лично или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Тогда у инспекции будут доказательства, что свидетель был надлежаще уведомлен о вызове на допрос.

— А может ли не приходить на допрос бывший главбух, который уже не работает в компании, но к которому почему-то есть вопросы у налоговиков?

Сходить нужно. Попытки урегулировать по телефону, типа договориться, чтобы не ходить или что-то подобное, могут иметь последствия. Хотя я еще не встречал среди своих заказчиков - клиентов, которых привлекали бы к ответственности за уклонение от дачи показаний. А вот с подделками инспекторами протоколов от имени лица, который не был на допросе, периодически сталкиваюсь.

Или в актах налоговых проверок в случае не явки на допрос по каким-либо причинам, появляется примерная фраза: «неявка свидетеля расценивается как  уклонение  от  дачи  свидетельских  показаний  с  целью сокрытия  фактических  обстоятельств  сомнительных  сделок,  что  является  случаем воспрепятствования проведению налоговыми органами контрольных мероприятий». Вот такой вот «шах и мат» может быть для проверяемого.

Про налоговые проверки в 2024 году, оптимизацию, дробление и схемы более подробно расскажет Вячеслав Василевский, налоговый адвокат, управляющий партнер группы компаний «Прометей» на Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Мы пригласили опытных практиков, которые поделятся уникальной экспертизой, объяснят все на примерах и ответят на все вопросы.

Купить билет можно прямо тут

— А что делать, если человек не может прийти в указанный день или время? Можно перенести допрос?

Можно, но по уважительным причинам. Например — болезнь, несвоевременное получение повестки, дальнее расстояние, ограниченный срок для явки и прочее, допускает перенести время и место проведения допроса. Однако о таких причинах свидетелю следует заранее известить ИФНС, направившую повестку. Например, можно позвонить и предупредить инспектора, согласовав с ним новую удобную всем дату.

— Во время допроса человек может устать, плохо себя почувствовать или ему срочно нужна консультация с юристом. Вправе ли свидетель прервать допрос и уйти?

Повторюсь, есть пробел в законодательстве о порядке проведения допроса. В НК нет ограничений по времени проведения допроса. По состоянию здоровья или в виду необходимости физиологических потребностей можно требовать прервать допрос.

Также, теоретически прерывать допрос можно для того, чтобы позвонить проконсультироваться с тем или иным лицом, например, с юристом. Это ваше Конституционное право, предусмотренное статьей 48, право на получение квалифицированной юридической помощи.

Просто так встать и уйти с допроса нельзя, вы в принципе не сможете выйти из здания инспекции потому, что выход происходит с помощью электронного ключа инспектора, пригласившего вас. Ну и соответствующая отметка появится в протоколе, которая может негативно повлиять на налогоплательщика.

— Как-то мрачно звучит.

Чувствуете какие порядки и какие нравы в налоговых органах? Просто так не зайдешь и просто так не выйдешь из застенок.

Этак  недалеко до детекторов лжи или допросов с пристрастием и сывороткой правды. Хотя сыворотка правды уже используется. Интернет-общение и мессенджеры, вот она сыворотка. Инспекторы мониторят соцсети. Например, ситуация с Блиновской. Возможно, сейчас у инспекторов нет прямого доступа к данным интернет-провайдеров, не исключено, что может появиться.

— Да, за Блиновскую взялись по-новой. Наверное, на этот раз легко не отделается. А если говорить про нарушения, то какие нарушения чаще всего допускают инспекторы, когда проводят допрос?

Довольно сложный вопрос. Опять ответ будет исходить из того, что процедура допроса в принципе не имеет нормального законодательного регулирования. Я не могу сказать, почему до сих пор нет подобия процессуального налогового кодекса, хотя эта тема давно напрашивается сама собой.

Из частых нарушений можно назвать такие как:

  • допрос проведен после окончания налоговой проверки и принятия решения по ней;

  • свидетель не был предупрежден о праве на отказ от дачи показаний;

  • допрос проведен и составлен протокол вне рамок КНП или ВНП;

  • подделка протоколов;

  • искажение показаний свидетеля;

  • подделка подписей в протоколе;

  • вмешательство иных лиц при проведении допроса;

  • вопросы свидетелю, совершенно не относящиеся в предмету проверки, либо вопросы личного характера;

  • психологическое давление на свидетеля во время допроса.

— Вы говорили, что юрист может сопровождать свидетеля на допросе. А какие документы потребуются для такого сопровождающего от компании, чтобы у него были полномочия?

Юрист вправе участвовать в допросе только при наличии у него доверенности. Если ее не будет, то юриста или адвоката, скорее всего попросят подождать за дверью. Более того, представителя проверяемой компании или предпринимателя могут не допустить в качестве сопровождающего, если представитель уже был представителем налогоплательщика при проведении мероприятий налогового контроля. Данное ограничение было отражено в письме профильного ведомства.

Я в своем блоге на «Клерке» этот вопрос разбирал и указывал нормы, которыми руководствуются налоговые органы по поводу представителей и оформления их полномочий. Подписывайтесь на мой блог!

— Кстати, о блоге. Вы давно и активно ведете блог в Трибуне. Расскажите о своем блогерском опыте у нас, что нравится, что не нравится, что хотели бы изменить?

Хороший вопрос. Приятный. Да, где-то с середины 2021 года я активно публиковался в группе «Клерк» на Фейсбук (теперь запрещен в РФ), Борис Мальцев предложил завести блог на самом сайте Клерка.

Ведение блога — это приятное времяпровождение и в то же время, соревнование с сами собой. Сейчас это переросло в нечто, приносящее удовольствие. Кроме того, публикации выходят системно, по графику. Это дисциплинирует. Публикации учат вновь нашему родному, могучему, русскому языку, грамматике, орфографии.

— То есть, вы на «Клерк» чему-то учитесь?

Безусловно. Можно сказать, что я самообучаюсь через читателей новому направлению в юриспруденции и налоговом праве, популяризации каких-то проблем, высмеивание чего-то, просто каких-то личных переживаний.

Ведя блог на «Клерке», я по сей день учусь разным вещам, общаюсь с редакторами, согласовывая различные моменты: как общаться с людьми через блог, как писать посты, что-то придумываю новенькое, придумываю темы для постов, придумываю стили написания постов, может быть это не очевидно на первый взгляд, но идет постоянный поиск и развитие моего блогерства в «Клерке».

Подписывайтесь, узнаете что-нибудь полезное, посмеетесь над веселеньким,  увидите новенькое.

— Константин, последний вопрос: вы приедете 5 декабря на II всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» в Москву?

Обязательно постараюсь приехать. Я приезжал на первую конференцию в Краснодар и получил не только ценный опыт и знания, но и массу незабываемых моментов. Так что, до встречи 5-го декабря!

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

104 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Бесплатно с УСН

    Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2024 год

    В 2024 году можно будет применять УСН при доходе до 265,8 млн рублей.

    Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2024 год
    83
    Бесплатно с Декретный отпуск

    Как оформить декретный отпуск внешнему совместителю. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, как внешнему совместителю оформить декретный отпуск.

    Как оформить декретный отпуск внешнему совместителю. Мини-курс
    97

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Бесплатно с Фиксированные взносы ИП

    Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП

    Как теперь уменьшать налог на взносы, нужны ли уведомления и заявления, что делать с зачетом, который уже сделан и уведомлениями, которые уже сданы?

    Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП
    2,6 тыс.
    Бесплатно с Воинский учет

    Пришла повестка на дистанционщика: что делать работодателю

    Неоповещение о вызове в военкомат может «стоить» фирме до 400 тыс. руб. Как сообщить о повестке работника, который трудится дистанционно?

    Пришла повестка на дистанционщика: что делать работодателю
    377
    Бесплатно с Учет расходов

    Что такое материальные затраты в бухучете. Мини-курс

    Разбираемся в том, что относят к материальным затратам, какими они бывают и как их учитывать.

    Что такое материальные затраты в бухучете. Мини-курс
    209

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Бесплатно с Увольнение

    Что делать, если увольняемый отказывается подписывать приказ

    Иногда увольняемый сотрудник отказывается поставить подпись, что он ознакомлен с приказом, или возникают иные обстоятельства, по которым получить визу увольняемого невозможно. Но ТК требует, чтобы подпись была. Как выйти из ситуации?

    Что делать, если увольняемый отказывается подписывать приказ
    678
    Бесплатно с Счета-фактуры

    Кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур.

    Кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур. Мини-курс
    190

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить
    Бесплатно с Сальдо ЕНС

    Что у ИП происходит в личном кабинете с имущественными налогами

    Имущественные налоги физлиц заранее списывают с сальдо ЕНС (в том числе, у ИП). Но если у ИП не хватит денег на другие налоги, это списание отменяют. А потом снова проводят списание, как только у ИП на ЕНС появляются деньги.

    Что у ИП происходит в личном кабинете с имущественными налогами
    9
    841
    Бесплатно с Бухгалтерский учет

    Метод начисления в бухгалтерском учете: особенности. Мини-курс

    Рассказываем основные правила учета доходов и расходов при использовании метода начисления в бухгалтерском учете.

    Метод начисления в бухгалтерском учете: особенности. Мини-курс
    177
    Бесплатно с Чеки

    Чек самозанятого: что в нем проверить. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, что проверить в чеке самозанятого и на какие графы обратить особое внимание.

    Чек самозанятого: что в нем проверить. Мини-курс
    479
    Бесплатно с Трудовые отношения

    Условие о гибком графике работы: как сформулировать и внести в трудовой договор

    Гибким называется такой график, при котором трудящийся самостоятельно – хотя и по согласованию с работодателем, – определяет, когда начинать рабочий день и когда его завершать (ст. 102 ТК).

    Условие о гибком графике работы: как сформулировать и внести в трудовой договор
    364
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Бесплатно с Уведомление по ЕНП

    Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2023 года

    В уведомлении за октябрь не будет взносов. Будет и НДФЛ с 23 августа по 22 сентября и квартальные авансовые платежи по другим налогам.

    Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2023 года
    1
    2,4 тыс.
    Бесплатно с Налог на прибыль

    Как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников.

    Как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников. Мини-курс
    887

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Бесплатно с IT-компании

    Все налоговые льготы и меры поддержки для IT-компаний и их сотрудников в 2023 году

    IT-компании вправе не платить налог на прибыль и НДС, а страховые взносы перечислять по пониженным тарифам. Профессионалы IT-направления также получили преференции. С 2023 года появилось еще несколько льгот. Даем обзор всех действующих послаблений для отрасли и разбираем, кто именно и как может ими воспользоваться.

    Все налоговые льготы и меры поддержки для IT-компаний и их сотрудников в 2023 году
    16,7 тыс.
    Бесплатно с Блокировка счетов по 115-ФЗ

    Блокировка по 115-ФЗ: поводы для подозрений, куда жаловаться, как не допустить

    Рассказываем, по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету, как избежать рисков, как обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    5
    2,1 тыс.
    Бесплатно с Увольнение

    Увольнение в связи с выходом на пенсию. Мини-курс

    В мини-курсе разбираем, какие этапы включает увольнение работника по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

    Увольнение в связи с выходом на пенсию. Мини-курс
    681
    Бесплатно с Первичные документы

    Срок хранения первичной документации. Мини-курс

    Рассказываем в мини-курсе, как по нормам законодательства соблюсти срок хранения первичной документации.

    Срок хранения первичной документации. Мини-курс
    754
    Бесплатно с Налоговая оговорка

    Налоговая оговорка: что это такое, как работает и на что указывают суды

    Разберем, поможет ли использование налоговой оговорки компенсировать потери от действий недобросовестных контрагентов.

    Налоговая оговорка: что это такое, как работает и на что указывают суды
    765
    Бесплатно с Налоговые льготы по НДС

    Зарплата в общепите в 2023 году повлияет на льготу по НДС в 2024 году

    Общепит на ОСНО уже сейчас должен прикинуть, как не потерять льготу по НДС в 2024 году. У компаний с обособками равнение будет идти на среднеотраслевую зарплату в по «голове», у ИП – по месту прописки, а не по адресу его ресторана.

    Зарплата в общепите в 2023 году повлияет на льготу по НДС в 2024 году
    497
    Бесплатно с НДС

    Как уведомить ФНС об освобождении от НДС. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, как получить освобождение от исчисления и уплаты НДС и уведомить об этом ФНС.

    Как уведомить ФНС об освобождении от НДС. Мини-курс
    525