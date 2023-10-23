Как Клерк.Премиум помогает прокачать скилы. Мнение пользователя. А вы что думаете?

У нас новые отзывы о нашей крутой подписке Клерк.Премиум. Наш пользователь поделился мнением о своей инвестицией в подписку и рассказал, как быстро она окупилась. Поделитесь своим мнением, нам очень интересно!

У нас на «Клерке» много интересных и полезных материалов в открытом доступе, но в подписке Клерк.Премиум еще больше плюшек. В этом убедился наш пользователь Владислав Савушкин, который недавно подключил себе Премиум. Опубликую наш вчерашний диалог.

Круто как!

Владислав подключил себе Премиум только на прошлой неделе и уже считает, что инвестиции окупились! Мы очень рады!

Клерк. Премиум — подписка для тех, кто хочет профессионально пользоваться «Клерком» в работе. Включает в себя доступ к безлимитным консультациям, обучающим курсам и вебинарам, инструкциям по новым законам. А еще у вас отключится вся реклама! (вы же тоже очень любите всплывающие окна?😉)

Реклама, стоп!

Наша подписка постоянно пополняется. Добавляем за год порядка 20 новых курсов и десятки вебинаров и записей семинаров. Доплачивать за новый контент не надо. Вы получаете доступ ко всем мероприятиям нашего Центра обучения: онлайн-курсам, трансляции вебинаров, записям вебинаров и всем статьям. Вам будут доступны мини-курсы и журнал «Разборы законов».

Эта тонна полезного контента входит в одну удобную подписку «Клерк.Премиум».

Как подключить себе Клерк.Премиум

Нажимаете на кнопку «Активировать подписку».

Оформляете заказ.

Вжух! Магия! У вас подключен Клерк.Премиум. Вы самый удачливый инвестор.

Прокачивайте скилы и пишите нам отзывы.

Активировать Клерк.Премиум

Вы можете оформить подписку на 1 месяц, на 6 месяцев или на год. Ну, вы поняли, вариантов масса. Выбирайте удобный для вас и займитесь прокачкой!

Поделитесь, пожалуйста, своим мнением о подписке. Что нравится, что не нравится? Над чем нам стоит поработать?