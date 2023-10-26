Минпромторг хочет запустить в 2024 году эксперимент по маркировке учебников

Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов, пишет ТАСС.
«Правительство РФ постановляет: провести с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года на территории РФ эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов печатной продукции. Наименование товара: учебники печатные общеобразовательного назначения», — говорится в документе.
Проект постановления правительства разработан Минпромторгом в рамках проработки предложений отрасли — Российского книжного союза, отмечается в пояснительной записке. Проект предусматривает апробацию механизмов цифровой маркировки учебников в России, а также создание условий для защиты интересов производителей и покупателей такой продукции.
Ранее, 30 октября, министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что к 1 сентября 2024 года в России подготовят новый единый учебник по географии для старшей школы и учебник по истории для средней школы. Вот с него, наверное, и начнут!
Маркировка учебников. А вы говорите министерство счастья…
Комментарии16
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
кто-нибудь поддельный учебник встречал?
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
Ну так давно же озвучивалось (ещё на заре маркировки ЧЗ), что с 2024г. каждая единица товара ВСЕХ номенклатурных групп должна иметь маркировку ЧЗ.
Потом чуть сроки начали сдвигать, но от плана внедрения ЧЗ на все товары не отказывались ещё.
Учебники, содержание которых расходится с тем, о чем нынче вещает телевизор, являются поддельными.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
скорее всего логика такая, да
НК
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
а нк при чем тут?
подозреваю, что оригинал должен быть не таким.
его уже можно назвать учебником общеобразовательного назначения...
Владислав Савушкин
Главное, чтобы это не увидели представители министерства образования😏
А то еще с пятого класса неокрепшие детские умы начнут впитывать ненормативную финансовую лексику😀
По маркированным источникам конечно же...
вообще-то уже есть уникумы, которые малявкам проводят курсы финансовой грамотности.... 😂
и родители, сдавая чадо, в это прекрасный мир вебинарнутых свято верят, что так взрастят финансовых гениев
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
да, часто перебарщивают с просвещением. С другой стороны, объяснять, что нам не просто так продукты и игрушки в магазине дают, а в обмен на деньги, надо)
надо. еще как надо. лишь бы училка попалась в адеквате 😂
Владислав Савушкин
От преподавателя зависит если не все, то многое😉
+100500
Владислав Савушкин
Финансовая грамотность, как дисциплина, это must have образования🤓
Владислав Савушкин
Почему-то на ум сразу пришла мысль про актуализации классики отечественного кинематографа📺
Фраза смешная, ситуация страшная😣
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
безумие какое-то