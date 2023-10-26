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Маркировка товаров

Минпромторг хочет запустить в 2024 году эксперимент по маркировке учебников

Надеюсь, у вас с утра не самое хорошее настроение, потому что эта новость его все равно испортит. Минпромторг России предлагает с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года провести эксперимент по маркировке учебников. А можно сразу маркировать мозг? Экспериментаторы, блин!
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Минпромторг хочет запустить в 2024 году эксперимент по маркировке учебников

Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов, пишет ТАСС.

«Правительство РФ постановляет: провести с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года на территории РФ эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов печатной продукции. Наименование товара: учебники печатные общеобразовательного назначения», — говорится в документе.

Проект постановления правительства разработан Минпромторгом в рамках проработки предложений отрасли — Российского книжного союза, отмечается в пояснительной записке. Проект предусматривает апробацию механизмов цифровой маркировки учебников в России, а также создание условий для защиты интересов производителей и покупателей такой продукции.

Ранее, 30 октября, министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что к 1 сентября 2024 года в России подготовят новый единый учебник по географии для старшей школы и учебник по истории для средней школы. Вот с него, наверное, и начнут!

Маркировка учебников. А вы говорите министерство счастья

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

108 подписчиков

Комментарии

16
  • Логотип nlukina
    nlukina
    1 час назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    кто-нибудь поддельный учебник встречал?

    • Логотип hub
      hub 1 час назад

      ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП

      Ну так давно же озвучивалось (ещё на заре маркировки ЧЗ), что с 2024г. каждая единица товара ВСЕХ номенклатурных групп должна иметь маркировку ЧЗ.

      Потом чуть сроки начали сдвигать, но от плана внедрения ЧЗ на все товары не отказывались ещё.

    • Логотип VadimBA
      VadimBA 1 час назад

      кто-нибудь поддельный учебник встречал?

      Учебники, содержание которых расходится с тем, о чем нынче вещает телевизор, являются поддельными.

      • Логотип nlukina
        nlukina
        1 час назад

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        скорее всего логика такая, да

    • Логотип Мирам
      Мирам 1 час назад

      НК

      • Логотип nlukina
        nlukina
        1 час назад

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        а нк при чем тут?

        • Логотип Мирам
          Мирам 44 минуты назад

          а нк при чем тут?

          поддельный учебник

          подозреваю, что оригинал должен быть не таким.

          его уже можно назвать учебником общеобразовательного назначения...

          • Логотип vladsavushkin
            vladsavushkin
            36 минут назад

            Владислав Савушкин

            а нк при чем тут? поддельный учебник

            подозреваю, что оригинал должен быть не таким.

            его уже можно назвать учебником общеобразовательного назначения...

            Главное, чтобы это не увидели представители министерства образования😏

            А то еще с пятого класса неокрепшие детские умы начнут впитывать ненормативную финансовую лексику😀

            По маркированным источникам конечно же...

            • Логотип Мирам
              Мирам 28 минут назад

              Главное, чтобы это не увидели представители министерства образования

              вообще-то уже есть уникумы, которые малявкам проводят курсы финансовой грамотности.... 😂

              и родители, сдавая чадо, в это прекрасный мир вебинарнутых свято верят, что так взрастят финансовых гениев

              • Логотип nlukina
                nlukina
                22 минуты назад

                Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

                да,  часто перебарщивают с просвещением. С другой стороны, объяснять, что нам не просто так продукты и игрушки в магазине дают,  а в обмен на деньги,  надо)

                • Логотип Мирам
                  Мирам 18 минут назад

                  С другой стороны, объяснять, что нам не просто так продукты и игрушки в магазине дают

                  надо. еще как надо. лишь бы училка попалась в адеквате 😂

                  • Логотип vladsavushkin
                    vladsavushkin
                    9 минут назад

                    Владислав Савушкин

                    Где твои миллионы, учитель экономики?

                    От преподавателя зависит если не все, то многое😉

                    • Логотип Мирам
                      Мирам 6 минут назад

                      +100500

                      тортик.jpg

                • Логотип vladsavushkin
                  vladsavushkin
                  11 минут назад

                  Владислав Савушкин

                  Финансовая грамотность, как дисциплина, это must have образования🤓

                  Важно - КТО и КАК - обучает.

  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    1 час назад

    Владислав Савушкин

    И тебя вылечат, и меня вылечат.

    Почему-то на ум сразу пришла мысль про актуализации классики отечественного кинематографа📺

    И тебя промаркируют, и меня...

    Фраза смешная, ситуация страшная😣

    • Логотип nlukina
      nlukina
      1 час назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      безумие какое-то 

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