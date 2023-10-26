Минпромторг хочет запустить в 2024 году эксперимент по маркировке учебников

Надеюсь, у вас с утра не самое хорошее настроение, потому что эта новость его все равно испортит. Минпромторг России предлагает с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года провести эксперимент по маркировке учебников. А можно сразу маркировать мозг? Экспериментаторы, блин!

Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов, пишет ТАСС.

«Правительство РФ постановляет: провести с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года на территории РФ эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов печатной продукции. Наименование товара: учебники печатные общеобразовательного назначения», — говорится в документе.

Проект постановления правительства разработан Минпромторгом в рамках проработки предложений отрасли — Российского книжного союза, отмечается в пояснительной записке. Проект предусматривает апробацию механизмов цифровой маркировки учебников в России, а также создание условий для защиты интересов производителей и покупателей такой продукции.

Ранее, 30 октября, министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что к 1 сентября 2024 года в России подготовят новый единый учебник по географии для старшей школы и учебник по истории для средней школы. Вот с него, наверное, и начнут!

Маркировка учебников. А вы говорите министерство счастья…