Увольнение в 2024 году. Какие документы работодатель должен выдать сотруднику

Компания обязана выдать определенный перечень бумаг при увольнении работника. Есть обязательные документа, а есть дополнительные, которые нужно выдать по письменному запросу уволенного. Рассказываем, какие документы нужно выдать при увольнении в 2024 году.

Работник имеет право уволиться по собственному желанию в любое время, письменно предупредив об этом работодателя не позднее чем за две недели (ч. 1 ст. 80 ТК). При увольнении работодатель выдает две категории документов. Одни — без заявления работника, другие — по письменному запросу. Требования регламентированы положениями статей 84.1, 136 ТК, пункта 12 статьи 11 Закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ.

Документы без письменного заявления

Все документы из этого списка выдавать надо обязательно, иначе компании грозит штраф. Никаких заявлений и запросов от сотрудника не требуются.

Список:

трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р;

расчетный листок;

подраздел 1.2 раздела 1 формы ЕФС-1 (замена СЗВ-СТАЖ) за текущий год;

выписку из персонифицированных сведений о физлицах (замена СЗВ-М) за последний месяц;

копию раздела 3 РСВ за последние три месяца;

оригиналы документов, если они были сданы в кадровую службу.

Напомним, чтохранить в личном деле копии документов, которые содержат персональные данные сотрудника нельзя.

Речь идет о паспорте, ИНН, СНИЛС, военном билете, дипломе об образовании. Эти документы кадровик проверяет, вносит данные в личную карточку и возвращает сотруднику. Роскомнадзор назначит штраф, если работодатель оставил в личных делах копии документов, которые нельзя хранить. Их хранение нарушает нормы Федерального закона № 152-ФЗ. За это предусмотрен административный штраф по части 1 статьи 13.11 КоАП — до 100 тыс. руб.

❗️Обратите внимание, даже если работника уволили прогул, компания обязана выдать перечисленные бумаги , иначе штрафы. Про увольнения за прогулы читайте в начале января!

Трудовую книжку нужно выдать работнику на руки «под роспись» в последний день работы. Если работник уходит в отпуск с последующим увольнением книжку выдают в последний рабочий день перед отпуском.

Кстати, выдать книжку можно и по почте. Но работник может написать заявление и подучить ее по почте в бумажном формате или по электронной почте — по форме СТД (ч. 5 ст. 66.1 ТК).

Документы при увольнении по заявлению работника

При увольнение сотрудник может запросить кроме обязательных документов дополнительные бумаги, связанные с его трудовой деятельностью (ст. 62, ст. 84.1 ТК). Это:

справка о доходах НДФЛ (бывшая 2-НДФЛ);

копии приказов о приеме, увольнении, переводах;

справка о работе в районах Крайнего Севера;

справка о том, что на дату увольнения дополнительные выходные для ухода за ребенком-инвалидом в этом календарном году он не использовал или использовал их частично.

Справку 182н отменили с 2023 года, выдавать ее обязан СФР, но сделать это может и работодатель за предыдущие периоды.

Справку о доходах НДФЛ (2-НДФЛ) при необходимости работник может получить на сайте ФНС через свои личные кабинеты.

Выдать документы по запросу работника нужно в течение трех рабочих дней (ст. 62 ТК).

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❗️Обратите внимание. Если по каким-то причинам работник не может забрать документы лично, то может это сделать его доверенное лицо, но только имея при себе нотариально заверенную доверенность.