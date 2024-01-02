nlukina
Логотип nlukina
nlukina
Увольнение

Увольнение в 2024 году. Какие документы работодатель должен выдать сотруднику

Компания обязана выдать определенный перечень бумаг при увольнении работника. Есть обязательные документа, а есть дополнительные, которые нужно выдать по письменному запросу уволенного. Рассказываем, какие документы нужно выдать при увольнении в 2024 году.
61 18
Увольнение в 2024 году. Какие документы работодатель должен выдать сотруднику
Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк

Работник имеет право уволиться по собственному желанию в любое время, письменно предупредив об этом работодателя не позднее чем за две недели (ч. 1 ст. 80 ТК). При увольнении работодатель выдает две категории документов. Одни — без заявления работника, другие — по письменному запросу. Требования регламентированы положениями статей 84.1, 136 ТК, пункта 12 статьи 11 Закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ.

Документы без письменного заявления

Все документы из этого списка выдавать надо обязательно, иначе компании грозит штраф. Никаких заявлений и запросов от сотрудника не требуются.

Список:

  • трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р;

  • расчетный листок;

  • подраздел 1.2 раздела 1 формы ЕФС-1 (замена СЗВ-СТАЖ) за текущий год;

  • выписку из персонифицированных сведений о физлицах (замена СЗВ-М) за последний месяц;

  • копию раздела 3 РСВ за последние три месяца;

  • оригиналы документов, если они были сданы в кадровую службу.

Напомним, чтохранить в личном деле копии документов, которые содержат персональные данные сотрудника нельзя.

Речь идет о паспорте, ИНН, СНИЛС, военном билете, дипломе об образовании. Эти документы кадровик проверяет, вносит данные в личную карточку и возвращает сотруднику. Роскомнадзор назначит штраф, если работодатель оставил в личных делах копии документов, которые нельзя хранить. Их хранение нарушает нормы Федерального закона № 152-ФЗ. За это предусмотрен административный штраф по части 1 статьи 13.11 КоАПдо 100 тыс. руб.

❗️Обратите внимание, даже если работника уволили прогул, компания обязана выдать перечисленные бумаги , иначе штрафы. Про увольнения за прогулы читайте в начале января!

Трудовую книжку нужно выдать работнику на руки «под роспись» в последний день работы. Если работник уходит в отпуск с последующим увольнением книжку выдают в последний рабочий день перед отпуском.

Кстати, выдать книжку можно и по почте. Но работник может написать заявление и подучить ее по почте в бумажном формате или по электронной почте — по форме СТД (ч. 5 ст. 66.1 ТК).

Документы при увольнении по заявлению работника

При увольнение сотрудник может запросить кроме обязательных документов дополнительные бумаги, связанные с его трудовой деятельностью (ст. 62, ст. 84.1 ТК). Это:

  • справка о доходах НДФЛ (бывшая 2-НДФЛ);

  • копии приказов о приеме, увольнении, переводах;

  • справка о работе в районах Крайнего Севера;

  • справка о том, что на дату увольнения дополнительные выходные для ухода за ребенком-инвалидом в этом календарном году он не использовал или использовал их частично.

Справку 182н отменили с 2023 года, выдавать ее обязан СФР, но сделать это может и работодатель за предыдущие периоды.

Справку о доходах НДФЛ (2-НДФЛ) при необходимости работник может получить на сайте ФНС через свои личные кабинеты.

Выдать документы по запросу работника нужно в течение трех рабочих дней (ст. 62 ТК).

Подготовьтесь к изменениям 2024 года и разберитесь во всех правилах ведения кадрового учета, в том числе в увольнении и приеме на работу сотрудников на курсе «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП».

Вы научитесь заводить и вести трудовые книжки, работать без ошибок в 1С: ЗУП, а также получите официальный красный диплом, который внесем в ФИС ФРДО, а оригинал отправим диплом вам по почте.

Купить курс

❗️Обратите внимание. Если по каким-то причинам работник не может забрать документы лично, то может это сделать его доверенное лицо, но только имея при себе нотариально заверенную доверенность.

Начать дискуссию

Налоговая отчетность

Какие отчеты бухгалтер должен сдать в январе 2024 года

Очередная отчетная кампания уже стартовала. Смотрите, какую отчетность бухгалтеру надо сдать в январе.

20
7,3 тыс.
Логотип Правовой эксперт
Правовой эксперт
Налоговые проверки

Выемка и осмотр в рамках мероприятий налогового контроля

Выемка и осмотр являются мероприятиями налогового контроля. Они могут проводиться как в рамках налоговой проверки, так и вне ее. Разберем, что из себя представляют выемка и осмотр, в каких случаях и по каким правилам они проводятся.

Выемка и осмотр в рамках мероприятий налогового контроля
449
РСВ

Какие зарплатные отчеты поменялись с 2024 года

С 2024 года применяют новые формы РСВ, 6-НДФЛ, ЕФС-1.

1
1,7 тыс.
Больничные

СФР будет запрашивать сведения для больничных у работодателей по новым правилам

СФР сам должен считать больничные по данным о доходах заболевшего работника из ФНС (из раздела 3 РСВ и ПСФЛ).

38
Логотип Ортикон Групп
Ортикон Групп
Аренда

Как лизингодателю отражать в бухгалтерском и налоговом учете операции по договору лизинга основных средств

Бухгалтерский и налоговый учет лизинговых операций у лизингодателя и лизингополучателя различается и часто зависит от года заключения договора и его содержания. Разбираемся в учете лизинга основных средств у лизингодателя.

Как лизингодателю отражать в бухгалтерском и налоговом учете операции по договору лизинга основных средств
1,6 тыс.
Логотип nlukina
nlukina
Увольнение

Увольнение в 2024 году. Какие документы работодатель должен выдать сотруднику

Компания обязана выдать определенный перечень бумаг при увольнении работника. Есть обязательные документа, а есть дополнительные, которые нужно выдать по письменному запросу уволенного. Рассказываем, какие документы нужно выдать при увольнении в 2024 году.

Увольнение в 2024 году. Какие документы работодатель должен выдать сотруднику
61
Логотип СберРешения
СберРешения
Компенсации работникам

Компенсации дистанционным работникам 2023–2024: как рассчитать, лимиты

За использование в работе личного или арендованного оборудования работнику полагается соответствующая компенсация, но выплатить ее можно только при соблюдении определенных условий. Разберем основные особенности компенсации дистанционным сотрудникам в 2024 году: какие расходы работодатель обязан возместить, как рассчитать сумму компенсации и оформить выплату.

Компенсации дистанционным работникам 2023–2024: как рассчитать, лимиты
612

Записи вебинаров

711
Новые видео от экспертов каждый день
Отчетность в СФР

Новую ЕФС-1 на уволенных в конце декабря нужно сдать уже 9 января

29 декабря был последний рабочий день года. Но уволиться сотрудники могли и в нерабочие дни (30 и 31 декабря). На следующий рабочий день после увольнения надо сдать подраздел 1.1 формы ЕФС-1.

968
Индивидуальный предприниматель

Что выбрать предпринимателю в 2024 году: патент или УСН?

Ответ получится у каждого свой, потому как на выбор влияет множество факторов: вид деятельности, размер дохода, регион. Также найдется ещё с десяток персональных причин, почему одна система удобнее другой. Мы составили чек-лист по сравнению двух режимов, с помощью которого к концу статьи поймете, что выгоднее вам.

Иллюстрация: Pavel Danilyuk/pexels
152
ПСН

Налог по ПСН за 2023 год надо уплатить до 9 января

ИП на ПСН нужно уплатить всю сумму налога до окончания действия патента. Тем, у кого он истекает 30 и 31 декабря 2023 года, заплатить налог требуется не позднее 9 января 2024 года, так как срок выпадает на выходной день.

253
Логотип colemanservicesuk
colemanservicesuk
Зарплата

Установление и индексация заработной платы. О чем говорит ТК

Размер заработной платы зависит от системы оплаты труда, штатного расписания и рабочих условий конкретного работника.

25
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

Как получить доступ к закрытой части «Клерка» с разборами и мини-курсами от экспертов. Лайт-подписка за 299 рублей в месяц

Клерк.Плюс — это простая и удобная подписка, которая дает доступ к закрытым материалам сайта: разборам и мини-курсам. Также вы сможете свободно пользоваться справочно-правовой системой, а на сайте мы отключим для вас рекламу. А еще дадим особый статус подписчика.

Как получить доступ к закрытой части «Клерка» с разборами и мини-курсами от экспертов. Лайт-подписка за 299 рублей в месяц
2
407

С 1 января 2025 года налоги начнут собирать в цифровом рубле

Теперь налоговики могут получать налоги через цифровой рубль. Как только закон вступит в силу с 1 января следующего года, начнется новая фаза, или точнее, можно сказать, что для вас больше не будет «раскачки».

1
107
Логотип Владимир Туров
Владимир Туров
Обзор судебной практики

С 1 января 2025 года налоги начнут собирать в цифровом рубле

Коллеги, с точки зрения общественных событий и власти, я думаю, что 2024 год переплюнет текущий. Я уверен, что важные изменения в следующем году, обгонят, так сказать, по важности чем год текущий. Многие события будут активно развиваться в 2024 году. Куда эти изменения выведут, я не знаю.

38
Логотип ToT
ToT

Топ-10 фильмов и сериалов 2023 года: мировые шедевры и российское кино

ChatGPT представляет подборку лучших фильмов и сериалов 2023 года, в которую входят как мировые киногиганты, так и значимые российские проекты. От драматического «Воланда» до захватывающего «Кентавра» - узнайте, что смотреть в этом году.

Топ-10 фильмов и сериалов 2023 года: мировые шедевры и российское кино
13
169
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Что не так с закрытием года в 1С БП и ЕНС?

Странное дело с 1С БП и ЕНС. Последний релиз. По ООО УСН (Д-Р), и ИП УСН (Д) все сходится копейка в копейку. По ИП ПСН при закрытии года какие то чудеса.

33
Бесплатно с Отчетность в СФР

Новая форма ЕФС-1 с 2024 года: бланк, что изменилось, как заполнить

В новой форме ЕФС-1 будет еще больше кодов.

Новая форма ЕФС-1 с 2024 года: бланк, что изменилось, как заполнить
3,1 тыс.
Логотип St0ne.Marina
St0ne.Marina
НДФЛ

Налоги посчитает дядя Вася с проходной. Аргументы чиновников

2023 год закончился поступлением нескольких писем от чиновников. От имен Союза бухгалтеров мы написали несколько писем в разные инстанции. Получили несколько ответов.

1
75
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Какой курс посоветуете по переходу с УСН на УСН в 1C?

Добрый вечер. Пожалуйста, посоветуйте хороший курс/материал не знаю, что-нибудь про переход с УСН (ДОХОДЫ) на УСН (ДОХОДЫ — РАСХОДЫ) в 1С. На практике.

21
Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

📺Что смотрел бухгалтер в 2023 году. Лучшие фильмы и сериалы

Мы все любим подзависнуть у экрана с любимым сериалом или фильмом. Пришла пора составить наш бухгалтерский список любимого. Оцениваем игру акторов, режиссуру и т.д. Активно участвуйте в опросе.

📺Что смотрел бухгалтер в 2023 году. Лучшие фильмы и сериалы
59
750