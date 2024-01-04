nlukina
Логотип nlukina
nlukina
Увольнение

Загулявший работник. Пошаговая инструкция для беспроблемного увольнения за прогул

Как поступить с работником, который не появляется в офисе несколько дней или даже дольше без каки-либо объяснений и объективных причин? Конечно, уволить. Но, сделать это нужно грамотно.
38 12
Загулявший работник. Пошаговая инструкция для беспроблемного увольнения за прогул
Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру

Прогулом признается отсутствие сотрудника на рабочем месте без уважительных причин: в течение всего рабочего дня (или смены) независимо от его продолжительности, более четырех часов подряд в течение рабочего дня. Увольнение — один из видов наказания за дисциплинарный проступок , которым является прогул, — используется как крайняя мера (ст. 192 ТК).

Безусловно, увольнение за прогул — явление не редкое, но при этом требующее тщательного соблюдения всех норм, в противном случае увольнение может быть оспорено.

В ТК прописаны случаи прекращения трудового договора по инициативе компании. Трудовой договор с работником может быть расторгнут в случае однократного грубого нарушения им трудовых обязанностей — прогула (п.6 ст.81 ТК).

Какие шаги должен предпринять работодатель, принявший решение уволить «загулявшего».

Подготовьтесь к изменениям 2024 года и разберитесь во всех правилах ведения кадрового учета, в том числе в увольнении и приеме на работу сотрудников на курсе «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП».

Купить курс

Вы научитесь заводить и вести трудовые книжки, работать без ошибок в 1С: ЗУП, а также получите официальный красный диплом, который внесем в ФИС ФРДО, а оригинал отправим диплом вам по почте.

Шаг 1

Факт отсутствия сотрудника на работе нужно зафиксировать:

  • докладной запиской непосредственного руководителя неявившегося работника;

  • актом об отсутствии на рабочем месте, его подписать должны два свидетеля. В акте отразите факт, что у вас нет сведений о причинах невыхода сотрудника на рабочее место.

❗️Обратите внимание. Какое именно место для сотрудника является рабочим, обязательно должно быть зафиксировано в трудовом договоре.

Шаг 2

Работодатель должен выяснить причину неявки сотрудника на работу. Надо узнать действительно ли причина отсутствия не являлась уважительной или не имела документального подтверждения. Как это сделать:

  1. направить работнику заказным письмом требование о даче письменных разъяснений причин отсутствия на рабочем месте;

  2. написать заявление о розыске в полицию;

  3. подать заявление в суд о признании пропавшего работника безвестно отсутствующим;

  4. продолжайте ежедневно составлять акты об отсутствии работника на рабочем месте;

  5. после вынесения судом решения о признании работника безвестно отсутствующим расторгнуть трудовой договор.

Если ждать работодатель не хочет, то уволить можно за прогул согласно пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК. Учтите, что если работник объявится и у него будет уважительная причина, по который его не было, то его придется восстановить.

❗️Если вы нашли работника, то потребуйте дать письменные объяснение. Дать его сотрудник должен в течение 2 рабочих дней с момента вручения требования. Если в этот срок объяснения вы так и не получите, нужно составить акт об отказе работника дать объяснения.

❗️Перед тем, как начинать процедуру увольнение выясните, что сотрудник не относился к категории лиц, не подлежащих увольнению — это беременные женщины, а также лица, находящиеся на больничном или в отпуске.

Список уважительных причин прогула:

  • болезнь сотрудника или уход за больным ребенком;

  • исполнение общественных или государственных обязанностей;

  • прохождение военных сборов;

  • сдача крови и ее компонентов, а также проведение связанного с этим медицинского осмотра;

  • отсутствие проездных билетов, из-за чего работник не смог вовремя вернуться на работу из места проведения отпуска (при условии что уведомил работодателя заранее);

  • совершение ДТП на личном автомобиле по пути на работу и выполнение требований ПДД, предписывающих не оставлять место ДТП его участникам;

  • использование отпуска по графику, даже если работодатель не уведомил работника о его начале и не издал приказ о его предоставлении;

  • чрезвычайные ситуации, повлекшие транспортные проблемы, такие, например, как отмена или задержка рейса.

Шаг 3

Оформляем увольнение за прогул. Никаких дополнительных приказов кроме приказа на увольнение не нужно (определение Верховного суда РФ от 09.11.2012 № 60-АПГ12-7).

Издать приказ можно по унифицированной форме — Т-8 или Т-8а. В ней нужно указывать полное наименование организации/ИП, Ф.И.О. и должность увольняемого работника, дать ссылку на статью ТК РФ. Ф.И.О. должны совпадать с паспортными данными увольняемого и сведениями в ТД.

Издать приказ об увольнении за прогул можно в течение 6 месяцев с даты его совершения.

Запись об увольнении за прогул работодатель должен внести:

  • в трудовую книжку,

  • в личную карточку работника.

❗️В день увольнения нужно произвести полный расчет с работником — выплатить ему все причитающиеся суммы.

❗️Не забудьте после увольнения сообщить об этом факте в военкомат, если увольняется работник, подлежащий воинскому учету и в ФССП, если у работника были удержания по исполнительному листу.

Начать дискуссию

Бухгалтерские программы

Excel: 11 простых и полезных лайфхаков для бухгалтера

«Клерк» собрал для вас полезные советы, которые помогут упростить и ускорить работу в программе Excel.

2
2,9 тыс.
Логотип Клерк
Клерк
Лимиты по УСН

Изменения по УСН в 2024 году: топ-5 новшеств, что надо знать бухгалтеру

Новые лимиты, сроки сдачи уведомлений по ЕНП и уплаты авансовых платежей в 2024 году — забирайте в закладки.

Изменения по УСН в 2024 году: топ-5 новшеств, что надо знать бухгалтеру
6,7 тыс.
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Можно ли сдать отчетность ЕФС-1 9 января, если сотрудник уволен 31 декабря?

Коллеги, с новым годом!!! Вопрос: человек уволен 31 декабря, работал по срочному договору, могу ли я отчётность ефс-1 сдать 9 января, не будет ли нарушением?

1
38
Бесплатно с 6-НДФЛ

Новую форму 6-НДФЛ проверят на контрольные соотношения

Подозрение вызовет доход ниже среднего, превышение дохода над вычетами или над фиксированными платежами.

Новую форму 6-НДФЛ проверят на контрольные соотношения
277
Логотип Самозанятый_в_законе
Самозанятый_в_законе
Самозанятые

Когда налоговая задолженность помешает получить статус самозанятого?

Чтобы стать самозанятым повторно — проверь свои налоги!

3
27
Логотип nlukina
nlukina
Увольнение

Загулявший работник. Пошаговая инструкция для беспроблемного увольнения за прогул

Как поступить с работником, который не появляется в офисе несколько дней или даже дольше без каки-либо объяснений и объективных причин? Конечно, уволить. Но, сделать это нужно грамотно.

Загулявший работник. Пошаговая инструкция для беспроблемного увольнения за прогул
37
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Какие и как долго храните документы по розничным продажам?

Коллеги, кто работает с интернет-магазином и розничным магазином, вопрос к вам. Какие документы по розничным продажам физлицам вы храните и какой срок?

4

Записи вебинаров

711
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип Такском
Такском
НДФЛ

Изменения по НДФЛ 2024: новые сроки уплаты и 2 уведомления

С января 2024 года вступают в силу поправки в Налоговый кодекс: меняется порядок уплаты организациями и предпринимателями НДФЛ за своих сотрудников, а также порядок предоставления уведомлений по исчисленному налогу. Расскажем о наиболее значимых изменениях по НДФЛ для бизнеса, которые стартуют с 1 января 2024 года.

Изменения по НДФЛ 2024: новые сроки уплаты и 2 уведомления
70
Логотип Клерк
Клерк
НДФЛ

Изменения по НДФЛ с 2024 года: шпаргалка для бухгалтера

Новые сроки уплаты налога и подачи уведомлений, новые 3-НДФЛ и 6-НДФЛ, необлагаемые доходы и налог зарплаты дистанционщиков-нерезидентов. Собрали для вас в одном обзоре все изменения по НДФЛ для бухгалтеров.

Изменения по НДФЛ с 2024 года: шпаргалка для бухгалтера
10,2 тыс.
Логотип IVK.Group
IVK.Group
ЕНП (единый налоговый платеж)

ЕНС в 2024 году: отмена платежек-02, мораторий на пени, два срока уплаты НДФЛ

Единый налоговый счет с нами теперь надолго, чиновники в 2024 году отказываться от новой системы не будут.

6
Детские пособия

Размеры детских пособий в 2024 году

В следующем году госорганы собираются проиндексировать размеры детских пособий. Рассказываем, как поменяются условия их получения и какие документы нужно подготовить.

Иллюстрация: Yan Krukau/pexels
1,9 тыс.
ОСАГО

Президент продлил освобождение от ОСАГО жителей новых регионов России

Путин продлил до 2025 года право жителей четырех новых регионов России перемещаться на автомобилях без полиса ОСАГО.

1
44
Логотип colemanservicesuk
colemanservicesuk
Кадры

Студенты. Поиск работы для студентов. С чего начать? Какие специальности востребованы? Кого ищут работодатели

В свете усугубляющегося кадрового дефицита, некоторые работодатели вынуждены внедрять в свои бизнес-процессы ставки на неполную занятость, гибкий график работы, выходные смены и многое другое. Для студентов такой способ заработка становится оптимальным, чтобы совмещать работу и учёбу.

11

Как платить НДФЛ с доходов нерезидентов на удаленке за рубежом в 2024 году

С 1 января 2024 года реальное место работы удаленщика больше не имеет значения для работодателя. Налоговые ставки унифицировали как для тех, кто работает в России, так и для тех, кто трудится из-за рубежа. Но кое-что законодатели все-таки упустили. Подробности — в статье.

Иллюстрация: Theo Decker/pexels
560
Отпуска

Сотрудник ушел на больничный перед отпуском в 2024 году: перенос, продление, оформление

Больничный перед отпуском может помешать сотруднику воспользоваться правом на отдых, например, если не закончена какая-то работа в срок, что может послужить основанием для переноса начала отпуска. А если болезнь затянулась и завершилась лишь в период начавшегося отпуска, то появится причина для его продления.

Иллюстрация: Anna Shvets/pexels
211,5 тыс.
Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Ведение бизнеса

Оптимизация расходов: на чем бизнес может сэкономить в 2024 году

Близится новый год — время считать доходы и искать возможности оптимизировать расходы. К тому же компании предлагают различные новогодние подарки в виде бонусов, которые нельзя упускать. Посмотрим, на чем компании можно сэкономить в 2024 году.

Оптимизация расходов: на чем бизнес может сэкономить в 2024 году
4
641
Логотип colemanservicesuk
colemanservicesuk
Управление персоналом

Способы, применяемые в компаниях, по удержанию сотрудников

Разбираем причины увольнений сотрудников, в каких специалистах наблюдается дефицит в настоящее время. Расскажем, какие меры, предпринимает руководство компаний, для удержания ценных сотрудников.

Способы, применяемые в компаниях, по удержанию сотрудников
10
Маркетплейсы

Перепродажа товаров из Китая на маркетплейсе: какие документы нужны от поставщика

Предпринимателям, которые перепродают товары из Китая на маркетплейсах через посредника, понадобится определенный набор документов для правильного учета расходов.

2
478
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Инвесткопилка в Альфа-Банке. Опыт пользования за 2023 год

Год пользуюсь инвесткопилкой в Альфа-Банке, решил посмотреть и показать, что там как получилось. Скажу сразу, что результат 2023 года — печальбеда, но на это есть ряд объективных и ряд необъективных факторов, так что попробуем разобраться.

11

⚡️Тинькофф: Для подтверждения оплаты в интернете нужны российские браузеры

Тинькофф» обновляет требования: для онлайн-оплаты теперь нужны «Яндекс.Браузер» и «Атом».

3
302