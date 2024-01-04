Загулявший работник. Пошаговая инструкция для беспроблемного увольнения за прогул

Как поступить с работником, который не появляется в офисе несколько дней или даже дольше без каки-либо объяснений и объективных причин? Конечно, уволить. Но, сделать это нужно грамотно.

Прогулом признается отсутствие сотрудника на рабочем месте без уважительных причин: в течение всего рабочего дня (или смены) независимо от его продолжительности, более четырех часов подряд в течение рабочего дня. Увольнение — один из видов наказания за дисциплинарный проступок , которым является прогул, — используется как крайняя мера (ст. 192 ТК).

Безусловно, увольнение за прогул — явление не редкое, но при этом требующее тщательного соблюдения всех норм, в противном случае увольнение может быть оспорено.

В ТК прописаны случаи прекращения трудового договора по инициативе компании. Трудовой договор с работником может быть расторгнут в случае однократного грубого нарушения им трудовых обязанностей — прогула (п.6 ст.81 ТК).

Какие шаги должен предпринять работодатель, принявший решение уволить «загулявшего».

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Шаг 1

Факт отсутствия сотрудника на работе нужно зафиксировать:

докладной запиской непосредственного руководителя неявившегося работника;

актом об отсутствии на рабочем месте, его подписать должны два свидетеля. В акте отразите факт, что у вас нет сведений о причинах невыхода сотрудника на рабочее место.

❗️Обратите внимание. Какое именно место для сотрудника является рабочим, обязательно должно быть зафиксировано в трудовом договоре.

Шаг 2

Работодатель должен выяснить причину неявки сотрудника на работу. Надо узнать действительно ли причина отсутствия не являлась уважительной или не имела документального подтверждения. Как это сделать:

направить работнику заказным письмом требование о даче письменных разъяснений причин отсутствия на рабочем месте; написать заявление о розыске в полицию; подать заявление в суд о признании пропавшего работника безвестно отсутствующим; продолжайте ежедневно составлять акты об отсутствии работника на рабочем месте; после вынесения судом решения о признании работника безвестно отсутствующим расторгнуть трудовой договор.

Если ждать работодатель не хочет, то уволить можно за прогул согласно пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК. Учтите, что если работник объявится и у него будет уважительная причина, по который его не было, то его придется восстановить.

❗️Если вы нашли работника, то потребуйте дать письменные объяснение. Дать его сотрудник должен в течение 2 рабочих дней с момента вручения требования. Если в этот срок объяснения вы так и не получите, нужно составить акт об отказе работника дать объяснения.

❗️Перед тем, как начинать процедуру увольнение выясните, что сотрудник не относился к категории лиц, не подлежащих увольнению — это беременные женщины, а также лица, находящиеся на больничном или в отпуске.

Список уважительных причин прогула: болезнь сотрудника или уход за больным ребенком;

исполнение общественных или государственных обязанностей;

прохождение военных сборов;

сдача крови и ее компонентов, а также проведение связанного с этим медицинского осмотра;

отсутствие проездных билетов, из-за чего работник не смог вовремя вернуться на работу из места проведения отпуска (при условии что уведомил работодателя заранее);

совершение ДТП на личном автомобиле по пути на работу и выполнение требований ПДД, предписывающих не оставлять место ДТП его участникам;

использование отпуска по графику, даже если работодатель не уведомил работника о его начале и не издал приказ о его предоставлении;

чрезвычайные ситуации, повлекшие транспортные проблемы, такие, например, как отмена или задержка рейса.

Шаг 3

Оформляем увольнение за прогул. Никаких дополнительных приказов кроме приказа на увольнение не нужно (определение Верховного суда РФ от 09.11.2012 № 60-АПГ12-7).

Издать приказ можно по унифицированной форме — Т-8 или Т-8а. В ней нужно указывать полное наименование организации/ИП, Ф.И.О. и должность увольняемого работника, дать ссылку на статью ТК РФ. Ф.И.О. должны совпадать с паспортными данными увольняемого и сведениями в ТД.

Издать приказ об увольнении за прогул можно в течение 6 месяцев с даты его совершения.

Запись об увольнении за прогул работодатель должен внести:

в трудовую книжку,

в личную карточку работника.

❗️В день увольнения нужно произвести полный расчет с работником — выплатить ему все причитающиеся суммы.

❗️Не забудьте после увольнения сообщить об этом факте в военкомат, если увольняется работник, подлежащий воинскому учету и в ФССП, если у работника были удержания по исполнительному листу.