Загулявший работник. Пошаговая инструкция для беспроблемного увольнения за прогул

Прогулом признается отсутствие сотрудника на рабочем месте без уважительных причин: в течение всего рабочего дня (или смены) независимо от его продолжительности, более четырех часов подряд в течение рабочего дня. Увольнение — один из видов наказания за дисциплинарный проступок , которым является прогул, — используется как крайняя мера (ст. 192 ТК).
Безусловно, увольнение за прогул — явление не редкое, но при этом требующее тщательного соблюдения всех норм, в противном случае увольнение может быть оспорено.
В ТК прописаны случаи прекращения трудового договора по инициативе компании. Трудовой договор с работником может быть расторгнут в случае однократного грубого нарушения им трудовых обязанностей — прогула (п.6 ст.81 ТК).
Какие шаги должен предпринять работодатель, принявший решение уволить «загулявшего».
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Шаг 1
Факт отсутствия сотрудника на работе нужно зафиксировать:
докладной запиской непосредственного руководителя неявившегося работника;
актом об отсутствии на рабочем месте, его подписать должны два свидетеля. В акте отразите факт, что у вас нет сведений о причинах невыхода сотрудника на рабочее место.
❗️Обратите внимание. Какое именно место для сотрудника является рабочим, обязательно должно быть зафиксировано в трудовом договоре.
Шаг 2
Работодатель должен выяснить причину неявки сотрудника на работу. Надо узнать действительно ли причина отсутствия не являлась уважительной или не имела документального подтверждения. Как это сделать:
направить работнику заказным письмом требование о даче письменных разъяснений причин отсутствия на рабочем месте;
написать заявление о розыске в полицию;
подать заявление в суд о признании пропавшего работника безвестно отсутствующим;
продолжайте ежедневно составлять акты об отсутствии работника на рабочем месте;
после вынесения судом решения о признании работника безвестно отсутствующим расторгнуть трудовой договор.
Если ждать работодатель не хочет, то уволить можно за прогул согласно пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК. Учтите, что если работник объявится и у него будет уважительная причина, по который его не было, то его придется восстановить.
❗️Если вы нашли работника, то потребуйте дать письменные объяснение. Дать его сотрудник должен в течение 2 рабочих дней с момента вручения требования. Если в этот срок объяснения вы так и не получите, нужно составить акт об отказе работника дать объяснения.
❗️Перед тем, как начинать процедуру увольнение выясните, что сотрудник не относился к категории лиц, не подлежащих увольнению — это беременные женщины, а также лица, находящиеся на больничном или в отпуске.
Список уважительных причин прогула:
болезнь сотрудника или уход за больным ребенком;
исполнение общественных или государственных обязанностей;
прохождение военных сборов;
сдача крови и ее компонентов, а также проведение связанного с этим медицинского осмотра;
отсутствие проездных билетов, из-за чего работник не смог вовремя вернуться на работу из места проведения отпуска (при условии что уведомил работодателя заранее);
совершение ДТП на личном автомобиле по пути на работу и выполнение требований ПДД, предписывающих не оставлять место ДТП его участникам;
использование отпуска по графику, даже если работодатель не уведомил работника о его начале и не издал приказ о его предоставлении;
чрезвычайные ситуации, повлекшие транспортные проблемы, такие, например, как отмена или задержка рейса.
Шаг 3
Оформляем увольнение за прогул. Никаких дополнительных приказов кроме приказа на увольнение не нужно (определение Верховного суда РФ от 09.11.2012 № 60-АПГ12-7).
Издать приказ можно по унифицированной форме — Т-8 или Т-8а. В ней нужно указывать полное наименование организации/ИП, Ф.И.О. и должность увольняемого работника, дать ссылку на статью ТК РФ. Ф.И.О. должны совпадать с паспортными данными увольняемого и сведениями в ТД.
Издать приказ об увольнении за прогул можно в течение 6 месяцев с даты его совершения.
Запись об увольнении за прогул работодатель должен внести:
в трудовую книжку,
в личную карточку работника.
❗️В день увольнения нужно произвести полный расчет с работником — выплатить ему все причитающиеся суммы.
❗️Не забудьте после увольнения сообщить об этом факте в военкомат, если увольняется работник, подлежащий воинскому учету и в ФССП, если у работника были удержания по исполнительному листу.
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