❌Вам сюда не надо. Собеседование, после которого надо бежать и не оглядываться

Вчера пользователь Трибуны опубликовала пост про странное поведения соискателей на собеседование. Мы решили подхватить тему и рассказать, когда стоит отказаться от предложенной должности, на какие красные флаги при собеседовании обратить внимание, от какого работодателя надо срочно уносить ноги.

Бывает, при поиске работы находишь идеальную вакансию, все в ней хорошо: и зарплата, и удобный офис в центре города, график работы приемлемый, но во время собеседование HR-специалист неожиданно начал задавать странные вопросы. Расскажем, какие красные флаги не стоит упускать из виду, когда проходите собеседование. Сразу проговорим, что «серую зарплату», неофициальное трудоустройство и прочие нарушения ТК мы даже не будем рассматривать.

🚩1.Красный флаг: работодатель неоднократно переносит встречу, опаздывает или не предупреждает, что собеседование групповое

Тут стоит сразу насторожится. Никаких групповых собеседований без предупреждений быть не должно. Это моветон! Соискателю должны четко и ясно рассказать, как будет проходит собеседование, из скольких этапов оно состоит, кто его будет проводить. Если вы пришли на индивидуальную встречу, а там уже сидит несколько кандидатов — смело разворачивайтесь и уходите. Пренебрежительное отношение еще до начала трудовых отношений — плохой знак.

Тоже самое касается и опозданий и частых переносов. Конечно, мы все живые люди и можем заболеть, так что один перенос встречи — не страшно, но если это происходит неоднократно, стоит задуматься, а действительно ли компания заинтересована в новом сотруднике.

🚩2.Красный флаг: нежелание вести переговоры. Если HR-специалист или руководитель не желает вести переговоры о зарплате, ее потенциальном росте, льготах или других условиях должности, это может быть признаком того, что он не готов инвестировать в должность или кандидата. Собеседование — улица с двусторонним движением, и работодатель должен быть открыт для обсуждения различных аспектов работы, чтобы прийти к соглашению, которое устроит обе стороны.

🚩3.Красный флаг: неадекватные корпоративные ценности. Несколько раз я слышала на собеседование, что мы не компания, мы семья и тому подобный бред. Если компания пытается заместить работнику семью, то чаще всего делает это лишь на словах. А на деле это означает, что вы будете пахать от рассвета до заката и настоящую семью вы просто не будете видеть. Если уже на этапе собеседования стало понятно, что вместо разговоров о будущей зарплате, льготах и развитии работодатель рассказывает красивые истории про «семью», лучше сразу уходить.

Про истории «дружного коллектива» тоже не стоит верить, обычно это означает, что работать вам предстоит в серпентарии🐍.

🚩4. Красный флаг: вовремя собеседования потенциальный работодатель уничижительно высказывается о клиентах и бывших сотрудниках. Все, можно считать, что собеседование закончилось. Если так говорят о других за спиной, то про вас будут говорить точно также. Раз на первой же встречи руководство так себя ведет — это говорит о нездоровой и токсичной атмосфере в коллективе. Зачем это вам?

🚩5.Красный флаг: незаинтересованный HR. Если интервьюер во время собеседования по большей части молчит — риск, что все стороны тратят время зря. Возможно, вакансия уже занята, а вас забыли заранее предупредить и собеседуют «для галочки». Можно прямо спросить открыта ли ее вакансия на которую вы претендуете и заинтересован ли в вас работодатель. Но, в любом случает отсутствие интереса или слишком общие вопросы — тревожный звоночек.

🚩6.Красный флаг: вас сразу спросили об отношении к переработкам и предупреждает, что они однозначно будут. Ищут специалиста-универсала. С одной стороны, хорошо, что работодатель сразу честно и открыто говорит про условия работы. У вас будет возможность обдумать, готовы ли вы к постоянным переработкам или нет. Но, с другой стороны, постоянные переработки могут говорить об неумении организовать грамотный рабочий процесс. А также о нехватки кадров. Все мы знаем, что на бухгалтера, помимо его основных задач могут повесить и кадровую работу, и ведение воинского учета. Подумайте, а оно того стоит? Обязательно уточнять объемы переработок, их частоту и будут ли они оплачиваться в полном объеме.

🚩7.Красный флаг: спрашивают о семейном статусе, детях, кредитах, политических или религиозных взглядах (вишенка на торте!). Про семью и детей вопрос некорректный, но понятый — уже давно существует стереотип, что одинокая женщина с ребенком и ипотекой — такая лошадка, на которую можно взвалить все. Не стесняйтесь спрашивать, с какой целью работодатель задает такие вопросы. Про политику и религию можно вообще не отвечать. Сталкиваясь с такими вопросами лично я говорила: «Не хотела бы отвечать на вопрос о моих политических/религиозных взглядах, так как не считаю, что они относится к теме нашей встречи».

Коллеги, будьте внимательнее при поиске работы. Если вы прямо сейчас находитесь в поиске работы или планируете сменить работодателя, то у нас на «Клерке» можно разместить бесплатно свои резюме — и они появятся в каталоге резюме, в вашем профиле и в телеграм-чате Бухантер. Клерк.Работа помогает бухгалтерам, кадровикам и финансистам найти работу мечты. Сейчас на сайте больше 120 работодателей ищут специалистов.

Каждый день мы публикуем актуальные вакансии. Остается только выбрать лучшую!