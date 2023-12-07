Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

Неделя конкурсов на «Клерке». Дарим месячную подписку на Клерк.Премиум за лучший новогодний тост

Каждый день, всю неделю в Трибуне будут проходить конкурсы. И каждый день «Клерк» будет дарить месячную подписку на Клерк.Премиум. Сегодня подарки получат все участники! Какие? Узнаете вечером.
83
Неделя конкурсов на «Клерке». Дарим месячную подписку на Клерк.Премиум за лучший новогодний тост
Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

На «Клерке» проходит неделя конкурсов для самых талантливых и творческих бухгалтеров страны. Каждый день победитель будет получать приз — месячную подписку на Клерк.Премиум!

Клерк.Премиум — это сотни часов актуального обучающего контента. А еще мы отключаем подписчикам рекламные баннеры на «Клерке» и даем доступ к бухгалтерским сервисам.

В понедельник наши талантливые пользователи писали стихи! Отличные стихи! Победителем стала IriEro! Вчера клерки писали телеграмму Деду Морозу🎅🏻 Победила revita, ей уже подключили Клерк.Премиум.

Мы хотим, чтобы у каждого нашего пользователя к Новому году было праздничное настроение (и подарок!). Поэтому с сегодняшнего дня никто из участником не будет уходить с пустыми руками! Все получат приз за участие! О том, что мы подарим, вы узнаете вечером! Кстати, сегодняшнего победителя будет выбирать не редакция, а все пользователи в голосовании, которое начнется в 17:00!

Задания будут появляться каждый день в первой половине дня в моих постах.

Новое задание!

Напишите новогодний и очень бухгалтерский тост.

Посмотрим у кого получится самый лучший! Будем использовать его

Участвовать могут все, но пользователи с подпиской Клерк.Премиум идут вне конкурса.

Мы приглашаем всех на Новогоднюю «Бухгалтерскую Клерк.Конференцию»14 декабря в Краснодаре!

Вас ждут эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров, живое общение, кофе-брейки и фотосессии.

Приходите на мероприятие вдвоем с коллегой! Мы сделали специальный тариф, куда добавили второй билет за полцены.

Купить два билета

Проведите этот день вместе с нами!

Комментарии

16
  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    1 час назад

    Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

    За дебет с нами,

    За кредит с ними😉

    Легких подсчетов,

    Веселых банкетов🍷

    Баланса не только в работе,

    Но и в жизненном круговороте🙃

    Стабильности в новом отчетном году,

    Спокойствия в ЕНСном бреду😀

    === ===

    С Новым Годом🎄

    Приложите максимум усилий для того, чтобы новый год стал по-настоящему Новым✨

    Все в наших руках😉

    • Логотип nlukina
      nlukina
      1 час назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      Владислав,  вы меня поражаете каждый день!🔥

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin
        42 минуты назад

        Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

        Владислав,  вы меня поражаете каждый день!🔥

        Я еще даже не начинал😀😉

        • Логотип buhkompas
          buhkompas 35 минут назад

          Ирина

          Сборник готовите?

          • Логотип vladsavushkin
            vladsavushkin
            30 минут назад

            Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

            Как только добавят рубрику Клерк.Таланты😀

            • Логотип nlukina
              nlukina
              26 минут назад

              Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

              мы об этом подумаем! 😉

  • Логотип nlukina
    nlukina
    41 минуту назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Коллеги, Клерк.Премиум сам себя не выиграет😎!

    • Логотип Мирам
      Мирам 40 минут назад

      счастье должно быть абсолютным 😂

  • Логотип buhkompas
    buhkompas 36 минут назад

    Ирина

    Пусть плодотворны будут дни,

    И только легкие отчеты.

    Не будет с ЕНС-ым «чудом»

    Больших ошибок и просчетов.

    Пусть в наступающем году

    У Думы все закончатся чернила

    И тогда бухгалтера

    Уедут дружно на Мальдивы🎄😂

    ==================

    Ну как-то так, перефразируя "Чукча не писатель, чукча читатель"🤗

    • Логотип nlukina
      nlukina
      33 минуты назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      я не бухгалтер, но тоже очень хочу на Мальдивы!😂 Поддерживаю тост чашкой чая! 

  • Логотип Natalia S.
    Natalia S.
    32 минуты назад

    Наталья СухневаБухгалтер

    Улыбаемся и машем, а не работаем и пашем! С Новым годом!

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      28 минут назад

      Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

      Краткость - сестра таланта😉

      Емко, содержательно и по делу😎

      • Логотип Natalia S.
        Natalia S.
        16 минут назад

        Наталья СухневаБухгалтер

        😂 тут много специалистов, кто отлично срифмует дебеты и кредиты.

        А нам, рабочим лошадкам, надо думать и об отдыхе тоже.

        У меня сейчас курс на Клерке про ЕНС, от этих аббревиатур уже упасть хочется,  как тот робот, в кучу скрепок и лежать, глядя в потолок 😊

        Кстати, как назвали Григория в итоге?

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          11 минут назад

          Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

          У меня сейчас курс на Клерке про ЕНС, от этих аббревиатур уже упасть хочется,

          Ой...далек я от этих тонких материй😏

          ...и лежать, глядя в потолок 😊

          Вы сейчас озвучили желание 99% специалистов по всей стране😀

          Кстати, как назвали Григория в итоге?

          Вроде бы так и назвали😉

          • Логотип ToT
            ToT
            Сотрудник
            9 минут назад

            Борис МальцевфаундерКлерк

            Да да Григорий уже в деле ) 

        • Логотип nlukina
          nlukina
          7 минут назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          Григорий, конечно оказался настоящим Григорием😂 уже трудится!

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Антимонопольное право

«Сбер» не согласился с обвинениями ФАС в навязывании страховых услуг

Банк не считает, что предложение клиентам оформить продукты у своего страховщика нарушает антимонопольное законодательство.

4
Утилизационный сбор

В Госдуме предложили заморозить утильсбор на авто до конца года

В Думе предложили ввести мораторий на утильсбор для авто. Россияне не могут зарегистрировать ввезенные личные автомобили.

5
58

Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
6-НДФЛ

❗ В справке к форме 6-НДФЛ с 2024 года будет новая строка

С 2024 года будет новая форма 6-НДФЛ и справка к ней (бывшая 2-НДФЛ).

96
Пользователи интернета

Председатель ВС предложил принимать обращения в суды на Госуслугах

Цифровые технологии должны применяться в судебном производстве, поэтому на Госуслугах предложили внедрить технологию, которая позволит онлайн подавать документы в суд.

1
33
Ведение бизнеса

Пивоваренную компанию «Балтика» могут национализировать

Национализация будет «единственным выходом» для компании «Балтика». Так считает ее президент. После отзыва лицензионных соглашений с Carlsberg предприятие может потерять 50% доходов.

50
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Должна ли налоговая вернуть всю сумму за патент?

ИП патент с января 2023 оплачен полностью год, в октябре слетает с патента, налоговая должна вернуть всю сумму патента ?

21
Обучение для бухгалтеров

🎄«Клерк» объявляет зимнюю акцию и дарит скидки на все курсы!

Забирайте профессиональные курсы со скидкой до 86%.

36

Записи вебинаров

694
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип dshestakov
dshestakov
Маркетинг

Запустили Директ и нет лидов? 7 шагов базовой оптимизации рекламы

К нам часто обращаются с проблемой — запустили контекстную рекламу, а она не работает. Рекламные бюджеты сливаются, заявки отсутствуют (в некоторых случаях их мало и они дорогие). В общем, реклама не окупается, поставленные KPI не достигаются. Почему контекст не работает? А главное — как это исправить, чтобы заявки наконец пошли?

19
Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
АКГ «Созидание и Развитие»
Инвестиции

Заблокированные активы наконец можно продать недружественным иностранцам

Президент подписал 8 ноября 2023 года Указ № 844, согласно которому российские инвесторы вправе реализовать заблокированные ценные бумаги нерезидентам. Сумма выкупа не должна превышать 100 тыс. руб. на человека. Расскажем подробно о других условиях совершения сделки.

Заблокированные активы наконец можно продать недружественным иностранцам
36
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтерский учет

Регистры бухгалтерского учета: что нужно знать новичку

В короткой инструкции разберем, что такое регистры и для чего они нужны.

Регистры бухгалтерского учета: что нужно знать новичку
88
Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

Неделя конкурсов на «Клерке». Дарим месячную подписку на Клерк.Премиум за лучший новогодний тост

Каждый день, всю неделю в Трибуне будут проходить конкурсы. И каждый день «Клерк» будет дарить месячную подписку на Клерк.Премиум. Сегодня подарки получат все участники! Какие? Узнаете вечером.

Неделя конкурсов на «Клерке». Дарим месячную подписку на Клерк.Премиум за лучший новогодний тост
16
83
Обзор судебной практики

Суд взыскал 500 тысяч рублей за использование дипфейк-видео без разрешения

Применение технологии дипфейк не говорит о том, что видео можно использовать без согласия правообладателей.

76
Логотип vladsavushkin
vladsavushkin
Управленческий учет

Как упаковка помогает производителям? Два примера работы с упаковкой

Два примера работы с упаковкой, которые позволяют снизить себестоимость и увеличить продажи.

Как упаковка помогает производителям? Два примера работы с упаковкой
19
94
Логотип Академия «Регламент»
Академия «Регламент»
Выбор системы налогообложения

Как подготовиться к смене режима налогообложения

Если вы решили сменить режим налогообложения, до конца года нужно подать уведомления. Кроме подачи уведомления, нужно подготовиться к самой смене режима. Рассказываем, что нужно учесть, чтобы она прошла максимально гладко.

Как подготовиться к смене режима налогообложения
29
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Управленческий учет

Как построить финансовую модель? 5 важных шагов

Финансовая модель — это структурированный набор показателей, который позволяет предсказывать выручку, прибыль и изменения внутри бизнеса. С помощью инструмента пользователь может понять, как изменение вводных данных влияют на финансовый результат компании.

Как построить финансовую модель? 5 важных шагов
15
МИР

Система «Мир» не будет брать комиссию с банков за платежи на Госуслугах

Банкам обнулят комиссию за обработку платежей, которые совершают пользователи на портале Госуслуги.

4
99
Логотип Svetlananalogi
Svetlananalogi
Блокировка счетов по 115-ФЗ

За что заблокируют счет по 115-ФЗ❓ Разъяснения ЦБ

В прошлый раз писала о том, какие лица попадают в подозрение у банков. Сегодня расскажу по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету.

46
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Можно ли пробить по НПД чеки задним числом?

Всем привет! По НПД (самозанятый) чеки если пробить задним числом сейчас — 3, 4квартал 2023 года, штрафы большие по факту, кто сталкивался или не трогают? По закону 20% от суммы, по факту, подскажите, кто сталкивался?

18
Логотип LRurist
LRurist
Защита персональных данных

Вводится уголовная ответственность за незаконный оборот персональных данных. Изменения в УК РФ

Нам всем, полагаю, уже изрядно надоели звонки из «службы безопасности банка», «майоров/оперуполномоченных» и иных прочих- разных «очень сильно компетентных лиц системы МВД». Наконец- то пытаются навести с этими вопросами (незаконная передача персональных сведений/ данных) порядок.

Вводится уголовная ответственность за незаконный оборот персональных данных. Изменения в УК РФ
48
Налоги, взносы, пошлины

Налоги округляют до полного рубля

Сумма налога, сбора исчисляется в полных рублях.

249