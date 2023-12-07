Неделя конкурсов на «Клерке». Дарим месячную подписку на Клерк.Премиум за лучший новогодний тост

На «Клерке» проходит неделя конкурсов для самых талантливых и творческих бухгалтеров страны. Каждый день победитель будет получать приз — месячную подписку на Клерк.Премиум!
Клерк.Премиум — это сотни часов актуального обучающего контента. А еще мы отключаем подписчикам рекламные баннеры на «Клерке» и даем доступ к бухгалтерским сервисам.
В понедельник наши талантливые пользователи писали стихи! Отличные стихи! Победителем стала IriEro! Вчера клерки писали телеграмму Деду Морозу🎅🏻 Победила revita, ей уже подключили Клерк.Премиум.
Мы хотим, чтобы у каждого нашего пользователя к Новому году было праздничное настроение (и подарок!). Поэтому с сегодняшнего дня никто из участником не будет уходить с пустыми руками! Все получат приз за участие! О том, что мы подарим, вы узнаете вечером! Кстати, сегодняшнего победителя будет выбирать не редакция, а все пользователи в голосовании, которое начнется в 17:00!
Задания будут появляться каждый день в первой половине дня в моих постах.
Новое задание!
Напишите новогодний и очень бухгалтерский тост.
Посмотрим у кого получится самый лучший! Будем использовать его
Участвовать могут все, но пользователи с подпиской Клерк.Премиум идут вне конкурса.
Мы приглашаем всех на Новогоднюю «Бухгалтерскую Клерк.Конференцию»14 декабря в Краснодаре!
Вас ждут эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров, живое общение, кофе-брейки и фотосессии.
Приходите на мероприятие вдвоем с коллегой! Мы сделали специальный тариф, куда добавили второй билет за полцены.
Проведите этот день вместе с нами!
Комментарии16
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
За дебет с нами,
За кредит с ними😉
Легких подсчетов,
Веселых банкетов🍷
Баланса не только в работе,
Но и в жизненном круговороте🙃
Стабильности в новом отчетном году,
Спокойствия в ЕНСном бреду😀
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С Новым Годом🎄
Приложите максимум усилий для того, чтобы новый год стал по-настоящему Новым✨
Все в наших руках😉
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Владислав, вы меня поражаете каждый день!🔥
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Я еще даже не начинал😀😉
Ирина
Сборник готовите?
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Как только добавят рубрику Клерк.Таланты😀
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
мы об этом подумаем! 😉
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Коллеги, Клерк.Премиум сам себя не выиграет😎!
счастье должно быть абсолютным 😂
Ирина
Пусть плодотворны будут дни,
И только легкие отчеты.
Не будет с ЕНС-ым «чудом»
Больших ошибок и просчетов.
Пусть в наступающем году
У Думы все закончатся чернила
И тогда бухгалтера
Уедут дружно на Мальдивы🎄😂
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Ну как-то так, перефразируя "Чукча не писатель, чукча читатель"🤗
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
я не бухгалтер, но тоже очень хочу на Мальдивы!😂 Поддерживаю тост чашкой чая!
Наталья СухневаБухгалтер
Улыбаемся и машем, а не работаем и пашем! С Новым годом!
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Краткость - сестра таланта😉
Емко, содержательно и по делу😎
Наталья СухневаБухгалтер
😂 тут много специалистов, кто отлично срифмует дебеты и кредиты.
А нам, рабочим лошадкам, надо думать и об отдыхе тоже.
У меня сейчас курс на Клерке про ЕНС, от этих аббревиатур уже упасть хочется, как тот робот, в кучу скрепок и лежать, глядя в потолок 😊
Кстати, как назвали Григория в итоге?
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Ой...далек я от этих тонких материй😏
Вы сейчас озвучили желание 99% специалистов по всей стране😀
Вроде бы так и назвали😉
Борис МальцевфаундерКлерк
Да да Григорий уже в деле )
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Григорий, конечно оказался настоящим Григорием😂 уже трудится!