Неделя конкурсов на «Клерке». Дарим месячную подписку на Клерк.Премиум за лучший новогодний тост

Каждый день, всю неделю в Трибуне будут проходить конкурсы. И каждый день «Клерк» будет дарить месячную подписку на Клерк.Премиум. Сегодня подарки получат все участники! Какие? Узнаете вечером.

На «Клерке» проходит неделя конкурсов для самых талантливых и творческих бухгалтеров страны. Каждый день победитель будет получать приз — месячную подписку на Клерк.Премиум!

Клерк.Премиум — это сотни часов актуального обучающего контента. А еще мы отключаем подписчикам рекламные баннеры на «Клерке» и даем доступ к бухгалтерским сервисам.

В понедельник наши талантливые пользователи писали стихи! Отличные стихи! Победителем стала IriEro! Вчера клерки писали телеграмму Деду Морозу🎅🏻 Победила revita, ей уже подключили Клерк.Премиум.

Мы хотим, чтобы у каждого нашего пользователя к Новому году было праздничное настроение (и подарок!). Поэтому с сегодняшнего дня никто из участником не будет уходить с пустыми руками! Все получат приз за участие! О том, что мы подарим, вы узнаете вечером! Кстати, сегодняшнего победителя будет выбирать не редакция, а все пользователи в голосовании, которое начнется в 17:00!

Задания будут появляться каждый день в первой половине дня в моих постах.

Новое задание!

Напишите новогодний и очень бухгалтерский тост.

Посмотрим у кого получится самый лучший! Будем использовать его

Участвовать могут все, но пользователи с подпиской Клерк.Премиум идут вне конкурса.