😻Ничего лишнего, только коты. Котореклама на «Клерке» — хорошо или плохо?

Люблю смотреть разную рекламу и оценивать ее. Конечно, самая прикольная реклама — с животными, их все любят. Особенно котиков. Покажите мне человека, который не любит котов? Моя любимая — Whiskas, где по снегу крадется котейка. Играет ВИА Пламя «Снег кружится». Котик очень смешно жмурится, когда на него с ветки падает снег и идет в дом ужинать. Отлично передает новогоднее настроение! Хочется сразу купить этот самый Whiskas и устроить коту праздник.
Котов используют многие известные бренды. Они были в рекламах IKEA, кроссовок Puma, кофе Arlistan, автомобилей KIA. А еще
есть был Grumpy Cat или «угрюмый кот». Это вообще суперстар — с символикой угрюмого кота выпускают мягкие игрушки, блокноты, календари. А книга о нем держалась 10 недель в списке бестселлеров по версии The New York Times и переведенная на 20 языков.
У «Клерка» тоже есть котореклама
Котики у всех ассоциируются с уютом, спокойствием, комфортом и осторожностью. Поэтому их часто используют в рекламе продуктов, когда хотят показать, что рекламируемый продукт абсолютно безопасный и крайне удобный. У нас именно такой!
Расскажите, по-вашему, котики помогают рекламировать продукты или мешают? Обращаете ли вы внимание на контент с котами или пролистываете без сожаления? Нравится ли, что у «Клерка» есть реклама с котиками? Или мы нещадно эксплуатируем образ хвостатых?
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Какой котик «Клерка» лучший?
А какая ваша любимая реклама с котиками?
Комментарии8
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Во втором варианте красного кота сделайте😀 С ирокезом😀
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
КотоБорис?😉
Алексей ИвановГенеральный директорАкадемия Регламент
Это кто на нашу котополяну полез? 😀
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Котики общие😂
а не пробовали применять угрозу физической расправы за не публикации в трибуне? 😂
для каждого человека его котофей самый лучший ... :)
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
а кому угрожать?)
всем "мать Вашу, затрибунились быренько! " 😂
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
мне ничего не понравилось (как-то уж очень скучно)