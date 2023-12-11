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Маркетинг

😻Ничего лишнего, только коты. Котореклама на «Клерке» — хорошо или плохо?

У нас на «Клерке» у всех котозависимость. Да, мы очень любим котиков и поэтому часто добавляем их в свою рекламу. Решили узнать ваше мнение, как вы к такой рекламе относитесь. А заодно просим вас выбрать лучшую которекламу «Клерка».
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😻Ничего лишнего, только коты. Котореклама на «Клерке» — хорошо или плохо?
Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

Люблю смотреть разную рекламу и оценивать ее. Конечно, самая прикольная реклама — с животными, их все любят. Особенно котиков. Покажите мне человека, который не любит котов? Моя любимая — Whiskas, где по снегу крадется котейка. Играет ВИА Пламя «Снег кружится». Котик очень смешно жмурится, когда на него с ветки падает снег и идет в дом ужинать. Отлично передает новогоднее настроение! Хочется сразу купить этот самый Whiskas и устроить коту праздник.

Котик из рекламы Whiskas

Котов используют многие известные бренды. Они были в рекламах IKEA, кроссовок Puma, кофе Arlistan, автомобилей KIA. А еще есть был Grumpy Cat или «угрюмый кот». Это вообще суперстар —  с символикой угрюмого кота выпускают мягкие игрушки, блокноты, календари. А книга о нем держалась 10 недель в списке бестселлеров по версии The New York Times и переведенная на 20 языков.

Grumpy Cat

У «Клерка» тоже есть котореклама

Котики у всех ассоциируются с уютом, спокойствием, комфортом и осторожностью. Поэтому их часто используют в рекламе продуктов, когда хотят показать, что рекламируемый продукт абсолютно безопасный и крайне удобный. У нас именно такой!

Расскажите, по-вашему, котики помогают рекламировать продукты или мешают? Обращаете ли вы внимание на контент с котами или пролистываете без сожаления? Нравится ли, что у «Клерка» есть реклама с котиками? Или мы нещадно эксплуатируем образ хвостатых?

Вариант 1

Зимний котя принес скидки на курсы (похож на кота из Whiskas)

Вариант 2

Черныш и Клерк.Премиум

Вариант 3

Праздничный Котоклерк

Вариант 4

Белый пушистик — лучший помощник по зарплате

Какой котик «Клерка» лучший?

Какой вариант котика из нашей рекламы вам нравится больше всего?

А какая ваша любимая реклама с котиками?

Комментарии

8
  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    1 час

    Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

    Во втором варианте красного кота сделайте😀 С ирокезом😀

    • Логотип nlukina
      nlukina
      4 мин

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      С ирокезом😀

      КотоБорис?😉

  • Логотип Aleksey Ivanov
    Aleksey Ivanov 16 мин

    Алексей ИвановГенеральный директорАкадемия Регламент

    Это кто на нашу котополяну полез? 😀

    • Логотип nlukina
      nlukina
      4 мин

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      Котики общие😂

  • Логотип Мирам
    Мирам 12 мин

    а не пробовали применять угрозу физической расправы за не публикации в трибуне? 😂

    для каждого человека его котофей самый лучший ... :)

    • Логотип nlukina
      nlukina
      3 мин

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      а кому угрожать?)

      • Логотип Мирам
        Мирам 42 сек

        всем "мать Вашу, затрибунились быренько! " 😂

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 2 мин

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    мне ничего не понравилось (как-то уж очень скучно)

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