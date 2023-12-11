Клерки предложили заменить словосочетание «бухгалтер-аутсорсер». Главный вопрос — на что?

Коллеги, мы просим вас провести мозговой штурм и придумать замену словосочетанию «бухгалтер-аутсорсер». Выяснилось, что не всем нравится и его надо заменить. Мы бы рады, но не знаем на что! Нужна ваша помощь!

У нас снова нетривиальная задача — придумать замену словосочетанию «бухгалтер-аутсорсер». Не всем пользователям нравится такой вариант.

Вот такой диалог сегодня состоялся в одном из постов

Мы задумались, а на что можно заменить? Оказалось, что придумать другое название — сложно. Все они из 2 и даже четырех слов: бухгалтер частной практики, бухгалтер в одном лице.

Придумайте, пожалуйста, замены максимум из двух слов!

❗️Важное условие — ваш вариант должен быть на русском языке, никаких заимствований. У нас скрепы — и точка!😂

Пишите в комментариях свои варианты! Завтра соберем все варианты и проведем голосование! Я знаю, вам все под силу❤️