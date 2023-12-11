Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

Клерки предложили заменить словосочетание «бухгалтер-аутсорсер». Главный вопрос — на что?

Коллеги, мы просим вас провести мозговой штурм и придумать замену словосочетанию «бухгалтер-аутсорсер». Выяснилось, что не всем нравится и его надо заменить. Мы бы рады, но не знаем на что! Нужна ваша помощь!

У нас снова нетривиальная задача — придумать замену словосочетанию «бухгалтер-аутсорсер». Не всем пользователям нравится такой вариант.

Вот такой диалог сегодня состоялся в одном из постов

Мы задумались, а на что можно заменить? Оказалось, что придумать другое название — сложно. Все они из 2 и даже четырех слов: бухгалтер частной практики, бухгалтер в одном лице.

Придумайте, пожалуйста, замены максимум из двух слов!

❗️Важное условие — ваш вариант должен быть на русском языке, никаких заимствований. У нас скрепы — и точка!😂

Пишите в комментариях свои варианты! Завтра соберем все варианты и проведем голосование! Я знаю, вам все под силу❤️

Комментарии

33
  • Логотип Вера Ревина
    Вера Ревина
    2 часа

    Клерк.Ру

    бухсорсер же

    • Логотип nlukina
      nlukina
      2 часа

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      Вера, спасибо! Супер вариант! 

    • Логотип ToT
      ToT
      Сотрудник
      1 час

      Борис МальцевфаундерКлерк

      Это типа по-русски? ) 

      • Логотип Вера Ревина
        Вера Ревина
        1 час

        Клерк.Ру

        ну тогда получается - бухалёнщик

  • Логотип Мирам
    Мирам 2 часа

    а может быть просто само определение "аутсорсинг" перестать лепить куда попало. и это вопрос отпадет сам по себе.

    бухгалтерия, сама по себе, с ним плохо сочетаема

  • Логотип Бухающий Леший
    Бухающий Леший 2 часа

    Алексей

    Бухаут же..)

  • Логотип Железная кнопка
    Железная кнопка
    1 час

    Елена Пучинская

    Вот что отвечает искусственный интеллект : финансовый аутсорсер, внешний бухгалтер, аутсорсинговый специалист по учету, внештатный бухгалтер, внешний специалист по бухгалтерии приложение : AL Chat

    • Логотип Тосенция
      Тосенция 27 мин

      Внештатный бухгалтер, мне нравиться, так и буду теперь представляться

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    Вера Ревина бухсорсер же

    мне как-то навеяло на смысл бухать😀

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Зарплата

Путин: реальные зарплаты выросли на 7%

Реальные доходы россиян увеличились на 4,4%, а работодатели стали платить сотрудникам на 7% больше.

11
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

Бухгалтерская Клерк.Конференция в Краснодаре: изменения в законодательстве 2023-2024, воинский учет, отчетность, налоговые схемы и защита при проверках

Засыпаете на скучных семинарах? Получите заряд настоящего драйва! Посетите главное событие года — Бухгалтерскую Клерк.Конференцию, которая пройдет 14 декабря в Краснодаре и онлайн. Вас ждет масса полезной информации, а еще новогодняя атмосфера и подарки, общение с коллегами и экспертами, кофе-брейки и сюрпризы от Деда Мороза.

Бухгалтерская Клерк.Конференция в Краснодаре: изменения в законодательстве 2023-2024, воинский учет, отчетность, налоговые схемы и защита при проверках
699

Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Вебинары для бухгалтеров

🎓Вебинар: Как не допустить блокировки счета по 115-ФЗ. Банки ужесточают контроль. 8 декабря в 11:00 мск!

Многие организации и ИП сталкивались с блокировкой счетов. Как не попасть под подозрение банка и что делать в такой ситуации, разберемся на вебинаре.

35
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Зарплата

Как провести индексацию заработной платы в 2024 году

Цены на продукты повышаются все время. Чтобы реальные доходы людей не падали, работодатели обязаны регулярно повышать зарплату сотрудникам — то есть, индексировать. Расскажем, какие компании обязаны это делать и зависит ли индексация от прибыльности бизнеса. 

Как провести индексацию заработной платы в 2024 году
78
Обзоры для бухгалтера

Что бухгалтеру-кадровику нужно успеть сделать до Нового года. Топ-10 важных обязанностей

Поговорки про «поспешай медленно», про «поспешишь — насмешишь»  и про «тише едешь — дальше будешь» лучше на время забыть. Потому что «дальше» просто оштрафуют.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
1
41
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Нужно ли подавать уведомление в ИФНС о зачете УСН на страховые взносы?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста: ИП на УСН 6% доходы. Взносы за себя 45842 весь год не платил и собирается оплатить их полностью в декабре 2023. Но в течение 2023 года ИП оплатил аванс по УСН за 1 кв. 2023 в сумме 8000. Оплатил его платежкой уведомлением с кодом 02.

10
УСН

Если ИП на УСН выгодно продал валюту, надо заплатить налог

Налогом по УСН облагаются не только доходы от реализации, но и внереализационные. К таким, в частности, относится курсовая разница.

57

Записи вебинаров

696
Новые видео от экспертов каждый день
Детские пособия

Размеры детских пособий в 2024 году

В следующем году госорганы собираются проиндексировать размеры детских пособий. Рассказываем, как поменяются условия их получения и какие документы нужно подготовить.

Иллюстрация: Yan Krukau/pexels
85
ФСБУ НМА

Минфин дал лаконичные разъяснения про НМА: читайте ФСБУ 14/2022, там все ответы

Не знаете, относится ли актив к нематериальным? Читайте ФСБУ 14/2022, там все написано.

108
Логотип Клерк
Клерк
Управленческий учет

Финансовое планирование на предприятии: инструменты для бухгалтера

Все чаще работодатели требуют от бухгалтеров все больше навыков в смежных отраслях, например, финансовом и управленческом учете. Так что же учить, бюджетирование? Финансы? Или все сразу?

Финансовое планирование на предприятии: инструменты для бухгалтера
500
Бухгалтеры

🎅🏻Узнайте о новшествах в бухгалтерии и налогах-2024 на «Новогодней Бухгалтерской Клерк.Конференции» в Краснодаре!

За один день вы сможете подготовиться к новым правилам, избежите налоговых проверок и штрафов, предотвратите критические ошибки и неверные решения.

40
ЭДО

🎉 Новогоднее волшебство для бухгалтеров: скидка 10 000 рублей от Entera!

С Наступающим Новым Годом, уважаемые бухгалтеры! С приближением новогодних праздников, мы решили добавить немного волшебства в вашу рабочую рутину.

33
Логотип Мегамаркет
Мегамаркет
Маркетплейсы

Топ ошибок селлера на маркетплейсах: почему у меня маленькие продажи

Неправильное ценообразование, нехватка данных о целевой аудитории и неверная стратегия продвижения — лишь некоторые из причин низких продаж селлеров на маркетплейсе. Рассказываем, какие ошибки чаще всего ведут к неуспеху бизнеса на онлайн-площадках, а также дадим рекомендации, как этих ошибок избежать.

Топ ошибок селлера на маркетплейсах: почему у меня маленькие продажи
74
Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

Клерки предложили заменить словосочетание «бухгалтер-аутсорсер». Главный вопрос — на что?

Коллеги, мы просим вас провести мозговой штурм и придумать замену словосочетанию «бухгалтер-аутсорсер». Выяснилось, что не всем нравится и его надо заменить. Мы бы рады, но не знаем на что! Нужна ваша помощь!

34
204
IT-компании

Разработали новую справку о доходах IT-компании

Чтобы получить аккредитацию, IT-компания должна подтвердить, что доля профильных доходов составляет не менее 30%. Для этого в Минцифры надо направить справку.

82
Бухгалтеры

🐢 В низкой производительности труда обвинили бухгалтеров

Бухгалтеры и охранники малопродуктивны. Об этом сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

28
1,2 тыс.
Бухгалтерская отчетность

Сроки сдачи и правила заполнения отчета о финансовых результатах в 2024 году

По итогам прошедшего периода бухгалтеры формируют отчет о финансовых результатах (ОФР). Документ отражает все доходы и расходы организации, прибыли и убытки от ведения деятельности. Отчет необходим для анализа финансовых показателей компании, для разработки, планирования экономической политики предприятия. Документ ежегодно предоставляется в налоговую.

343
Нотариат

Госдума: дарственные на жилье чужим людям можно будет оформить только через нотариусов

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий оформлять через нотариуса подаренное чужим людям жилье. Соответствующие поправки предлагается внести в Гражданский кодекс.

7
122
Логотип Aleksey Ivanov
Aleksey Ivanov
Обучение для бухгалтеров

Как я съездил на Клерк.Конференцию в Москву. Отзыв о мероприятии

Делюсь отзывом о конференции. С фоточками, респектами и критикой.

Как я съездил на Клерк.Конференцию в Москву. Отзыв о мероприятии
5
96
Субсидии для бизнеса

Какие программы господдержки бизнеса будут работать в 2024 году

В кризисных условиях наряду с действующими программами вводятся дополнительные меры поддержки малому и среднему бизнесу. В 2024 году помощь будет предоставляться как зарегистрированным субъектам предпринимательства, так и лицам, только планирующим открытие своего дела. Поддержка не ограничивается финансовыми ресурсами и льготами, а распространяется на созданные инструменты в информационном пространстве.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
787