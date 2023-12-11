Клерки предложили заменить словосочетание «бухгалтер-аутсорсер». Главный вопрос — на что?

У нас снова нетривиальная задача — придумать замену словосочетанию «бухгалтер-аутсорсер». Не всем пользователям нравится такой вариант.
Мы задумались, а на что можно заменить? Оказалось, что придумать другое название — сложно. Все они из 2 и даже четырех слов: бухгалтер частной практики, бухгалтер в одном лице.
Придумайте, пожалуйста, замены максимум из двух слов!
❗️Важное условие — ваш вариант должен быть на русском языке, никаких заимствований. У нас скрепы — и точка!😂
Пишите в комментариях свои варианты! Завтра соберем все варианты и проведем голосование! Я знаю, вам все под силу❤️
Комментарии33
Клерк.Ру
бухсорсер же
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Вера, спасибо! Супер вариант!
Борис МальцевфаундерКлерк
Это типа по-русски? )
Клерк.Ру
ну тогда получается - бухалёнщик
а может быть просто само определение "аутсорсинг" перестать лепить куда попало. и это вопрос отпадет сам по себе.
бухгалтерия, сама по себе, с ним плохо сочетаема
Алексей
Бухаут же..)
Елена Пучинская
Вот что отвечает искусственный интеллект : финансовый аутсорсер, внешний бухгалтер, аутсорсинговый специалист по учету, внештатный бухгалтер, внешний специалист по бухгалтерии приложение : AL Chat
Внештатный бухгалтер, мне нравиться, так и буду теперь представляться
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
мне как-то навеяло на смысл бухать😀