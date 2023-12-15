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Бухгалтеры

Рекламный конкурс. Как почувствовать себя крутым маркетологом и получить Клерк.Премиум

Конкурсы нас не отпускают. Сегодня будет что-то новенькое. На один день мы предлагаем вам стать частью команды «Клерка», включаем креатив на полную и творим! А вечером получаем приз — Клерк.Премиум. Поехали!
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Рекламный конкурс. Как почувствовать себя крутым маркетологом и получить Клерк.Премиум

Все с пятницей, коллеги! Осталось продержаться один день и завтра заслуженные выходные. По каким-то необъяснимым причинам пятница — самый трудный день недели, внезапно появляются срочные дела, которые нужно было сделать «еще вчера», а любимые коллеги разрывают телефон и рабочие чаты.

Мы решили, что интересный конкурс и достойный приз сегодня — то, что доктор прописал! Да, да, мы подарим самый лучший наш продукт — Клерк.Премиум. Кстати, только вчера мы сделали подписку еще лучше и полезнее.

Сейчас в подписку входит пять бухгалтерских сервисов:

А вот что вы получите, если оформите подписку в декабре:

  1. Закрытые онлайн практикумы с лучшими экспертами страны. Мы называем их воркшопы.

  2. Конспекты ежедневных вебинаров: теперь сможете не только смотреть, но и читать полезный контент от спикеров.

  3. ПОДАРОК: курс «Все новации - 2024: ЕНС, отчетность, ФСБУ, воинский учет, зарплата», который после окончания акции для подписчиков будет платным.

К этому всему с 2024 года мы добавляем два сервиса и отдаем в подарок курс про все изменения-2024 в налогах, отчетности, ФСБУ и воинском учете (его можно купить отдельно за 4999 руб. здесь).

  • Обновленный Премиум + Консультации в декабре можно приобрести по цене 2023 года с новогодней скидкой за 17900 рублей.

    За время подписки вы сможете задать неограниченное количество вопросов экспертам. Выгодно предложение 👇

Подписаться на Премиум + Консультации

  • А можно еще сэкономить и подключить Клерк.Премиум без консультаций и подключить их позднее. В таком случае подписка с новогодней ценой стоит всего 11900 рублей👇

Подписаться на Премиум

Кто молодцы? Мы молодцы! Каждый день наша команда думает, как сделать наши продукты лучше и полезнее для вас. Главный наш идейный вдохновитель — Борис Мальцев. А воплощают его крутые задумки дизайнеры, программисты, редакция и маркетологи.

И мы решили, что вам было бы интересно стать на один день частью нашей дружной команды. Поэтому сегодня мы проводим конкурс любительской рекламы для «Клерка». Выше я вам рассказала о нашем главном продукте — Клерк.Премиум. Ваша задача — придумать классную рекламу для него.

Надо: придумать слоган, интересно описать подписку, чтобы ее захотелось купить.

Включайте креатив на самый мощный режим и творите! За самую лучшую рекламу мы вручим победителю Клерк.Премиум. Ждем крутых и необычных идей! Победителя начнем выбирать в 16:00. А приз вручим в 17:00. Удачи!

Комментарии

20
  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    1 час

    Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

    Храните деньги в Клерк.Премиум😎

    Повышенный процент знаний на меньшие вложения🚀

    Единственная звездочка в этом предложении – это Вы😉

    • Логотип nlukina
      nlukina
      50 мин

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      ну мы же не банк😂

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin
        48 мин

        Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

        Это ж разминка😉

        Банк знаний🤓

        • Логотип nlukina
          nlukina
          47 мин

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          ааа, в этом смысле! 👍

        • Логотип melenevskaya
          melenevskaya
          Сотрудник
          28 мин

          Мария Еленевская

          это очень круто!

          • Логотип vladsavushkin
            vladsavushkin
            21 мин

            Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

            Как-то выдал одному клиенту такое😉

            Лучшее для лучшего! Наши принцип при выборе материалов для производства😎

            Причем, анализировали мы с ним себестоимость😀

            А не слоганы придумывали.

            Делай немного больше😎

            Еще один слоган😀

  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    1 час

    Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

    Погнали😀 Разминка😁

  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    35 мин

    Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

    Новый Год🎄

    Новый Премиум😎

    Новый Ты🔥

    Позволь себе больше🚀

    === ===

    Так ну все...Остапа понесло😀

    Мне нельзя заходить в такие посты😁

    • Логотип IriEro
      IriEro
      32 мин

      Ирина

      Креативность в рамках не помещается и рвётся творить?

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin
        30 мин

        Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

        Ни в какие ворота уже😀😎

        • Логотип IriEro
          IriEro
          28 мин

          Ирина

          Так держать! В жизни без фантазии и выдумки скучно и серо, причем в первую очередь самому себе.

      • Логотип nlukina
        nlukina
        28 мин

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        Ирина, от вас тоже ждем свежих идей и творческого подхода,  вам свойственного😽 

        • Логотип IriEro
          IriEro
          23 мин

          Ирина

          На креативность не претендую 😂, но:

          "Позволь себе лучшее - выбери Клерк.Премиум!"

          • Логотип nlukina
            nlukina
            12 мин

            Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

            отлично!!!

    • Логотип nlukina
      nlukina
      31 мин

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      Так ну все...Остапа понесло😀 Мне нельзя заходить в такие посты😁

      Наоборот! Классно!!! Креативьте еще!😃👍

    • Логотип nlukina
      nlukina
      29 мин

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      а вот как бы вы рассказали, про наши обновления? Что мы сделали еще круче подписку?))

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin
        28 мин

        Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

        В процессе😏

        Знаю, что упускаю это момент из фокуса🤓

        Сейчас позавтракаю и выдам😀

        • Логотип nlukina
          nlukina
          26 мин

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          ждем)) Приятного аппетита! 

  • Логотип VikaV2193
    VikaV2193
    13 мин

    ВикторияГлавный бухгалтер

    Клерк - проводник  из хаоса в мир порядка

    • Логотип nlukina
      nlukina
      11 мин

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      красиво!😍

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