Рекламный конкурс. Как почувствовать себя крутым маркетологом и получить Клерк.Премиум

Все с пятницей, коллеги! Осталось продержаться один день и завтра заслуженные выходные. По каким-то необъяснимым причинам пятница — самый трудный день недели, внезапно появляются срочные дела, которые нужно было сделать «еще вчера», а любимые коллеги разрывают телефон и рабочие чаты.
Мы решили, что интересный конкурс и достойный приз сегодня — то, что доктор прописал! Да, да, мы подарим самый лучший наш продукт — Клерк.Премиум. Кстати, только вчера мы сделали подписку еще лучше и полезнее.
Сейчас в подписку входит пять бухгалтерских сервисов:
онлайн-курсы с сертификатами: 43 шт. и каждый месяц будет появляться еще один
вебинары: эфир каждый день, 650 записей
ежедневный журнал Разбор законов с инструкциями по работе с новыми правилами. Каждый день выходит два разбора: один в текстовом, другой в формате 2-3-х минутного видео. Если вам нужна какая-то тема, вы сможете ее заказать редакции.
справочно-правовая система, справочники и инструменты
безлимитный доступ к сервису «Консультации».
А вот что вы получите, если оформите подписку в декабре:
Закрытые онлайн практикумы с лучшими экспертами страны. Мы называем их воркшопы.
Конспекты ежедневных вебинаров: теперь сможете не только смотреть, но и читать полезный контент от спикеров.
ПОДАРОК: курс «Все новации - 2024: ЕНС, отчетность, ФСБУ, воинский учет, зарплата», который после окончания акции для подписчиков будет платным.
К этому всему с 2024 года мы добавляем два сервиса и отдаем в подарок курс про все изменения-2024 в налогах, отчетности, ФСБУ и воинском учете (его можно купить отдельно за 4999 руб. здесь).
Обновленный Премиум + Консультации в декабре можно приобрести по цене 2023 года с новогодней скидкой за 17900 рублей.
За время подписки вы сможете задать неограниченное количество вопросов экспертам. Выгодно предложение 👇
Подписаться на Премиум + Консультации
А можно еще сэкономить и подключить Клерк.Премиум без консультаций и подключить их позднее. В таком случае подписка с новогодней ценой стоит всего 11900 рублей👇
Кто молодцы? Мы молодцы! Каждый день наша команда думает, как сделать наши продукты лучше и полезнее для вас. Главный наш идейный вдохновитель — Борис Мальцев. А воплощают его крутые задумки дизайнеры, программисты, редакция и маркетологи.
И мы решили, что вам было бы интересно стать на один день частью нашей дружной команды. Поэтому сегодня мы проводим конкурс любительской рекламы для «Клерка». Выше я вам рассказала о нашем главном продукте — Клерк.Премиум. Ваша задача — придумать классную рекламу для него.
Надо: придумать слоган, интересно описать подписку, чтобы ее захотелось купить.
Включайте креатив на самый мощный режим и творите! За самую лучшую рекламу мы вручим победителю Клерк.Премиум. Ждем крутых и необычных идей! Победителя начнем выбирать в 16:00. А приз вручим в 17:00. Удачи!
Комментарии20
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Храните деньги в Клерк.Премиум😎
Повышенный процент знаний на меньшие вложения🚀
Единственная звездочка в этом предложении – это Вы😉
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
ну мы же не банк😂
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Это ж разминка😉
Банк знаний🤓
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
ааа, в этом смысле! 👍
Мария Еленевская
это очень круто!
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Как-то выдал одному клиенту такое😉
Причем, анализировали мы с ним себестоимость😀
А не слоганы придумывали.
Делай немного больше😎
Еще один слоган😀
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Погнали😀 Разминка😁
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Новый Год🎄
Новый Премиум😎
Новый Ты🔥
Позволь себе больше🚀
=== ===
Так ну все...Остапа понесло😀
Мне нельзя заходить в такие посты😁
Ирина
Креативность в рамках не помещается и рвётся творить?
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Ни в какие ворота уже😀😎
Ирина
Так держать! В жизни без фантазии и выдумки скучно и серо, причем в первую очередь самому себе.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Ирина, от вас тоже ждем свежих идей и творческого подхода, вам свойственного😽
Ирина
На креативность не претендую 😂, но:
"Позволь себе лучшее - выбери Клерк.Премиум!"
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
отлично!!!
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Наоборот! Классно!!! Креативьте еще!😃👍
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
а вот как бы вы рассказали, про наши обновления? Что мы сделали еще круче подписку?))
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
В процессе😏
Знаю, что упускаю это момент из фокуса🤓
Сейчас позавтракаю и выдам😀
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
ждем)) Приятного аппетита!
ВикторияГлавный бухгалтер
Клерк - проводник из хаоса в мир порядка
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
красиво!😍