Рекламный конкурс. Как почувствовать себя крутым маркетологом и получить Клерк.Премиум

Конкурсы нас не отпускают. Сегодня будет что-то новенькое. На один день мы предлагаем вам стать частью команды «Клерка», включаем креатив на полную и творим! А вечером получаем приз — Клерк.Премиум. Поехали!

Все с пятницей, коллеги! Осталось продержаться один день и завтра заслуженные выходные. По каким-то необъяснимым причинам пятница — самый трудный день недели, внезапно появляются срочные дела, которые нужно было сделать «еще вчера», а любимые коллеги разрывают телефон и рабочие чаты.

Мы решили, что интересный конкурс и достойный приз сегодня — то, что доктор прописал! Да, да, мы подарим самый лучший наш продукт — Клерк.Премиум. Кстати, только вчера мы сделали подписку еще лучше и полезнее.

Сейчас в подписку входит пять бухгалтерских сервисов:

онлайн-курсы с сертификатами: 43 шт. и каждый месяц будет появляться еще один

вебинары: эфир каждый день, 650 записей

ежедневный журнал Разбор законов с инструкциями по работе с новыми правилами. Каждый день выходит два разбора: один в текстовом, другой в формате 2-3-х минутного видео. Если вам нужна какая-то тема, вы сможете ее заказать редакции.

справочно-правовая система, справочники и инструменты

безлимитный доступ к сервису «Консультации».

А вот что вы получите, если оформите подписку в декабре:

Закрытые онлайн практикумы с лучшими экспертами страны. Мы называем их воркшопы. Конспекты ежедневных вебинаров: теперь сможете не только смотреть, но и читать полезный контент от спикеров. ПОДАРОК: курс «Все новации - 2024: ЕНС, отчетность, ФСБУ, воинский учет, зарплата», который после окончания акции для подписчиков будет платным.

К этому всему с 2024 года мы добавляем два сервиса и отдаем в подарок курс про все изменения-2024 в налогах, отчетности, ФСБУ и воинском учете (его можно купить отдельно за 4999 руб. здесь).

Обновленный Премиум + Консультации в декабре можно приобрести по цене 2023 года с новогодней скидкой за 17900 рублей. За время подписки вы сможете задать неограниченное количество вопросов экспертам. Выгодно предложение 👇

Подписаться на Премиум + Консультации

А можно еще сэкономить и подключить Клерк.Премиум без консультаций и подключить их позднее. В таком случае подписка с новогодней ценой стоит всего 11900 рублей👇

Подписаться на Премиум

Кто молодцы? Мы молодцы! Каждый день наша команда думает, как сделать наши продукты лучше и полезнее для вас. Главный наш идейный вдохновитель — Борис Мальцев. А воплощают его крутые задумки дизайнеры, программисты, редакция и маркетологи.

И мы решили, что вам было бы интересно стать на один день частью нашей дружной команды. Поэтому сегодня мы проводим конкурс любительской рекламы для «Клерка». Выше я вам рассказала о нашем главном продукте — Клерк.Премиум. Ваша задача — придумать классную рекламу для него.

Надо: придумать слоган, интересно описать подписку, чтобы ее захотелось купить.

Включайте креатив на самый мощный режим и творите! За самую лучшую рекламу мы вручим победителю Клерк.Премиум. Ждем крутых и необычных идей! Победителя начнем выбирать в 16:00. А приз вручим в 17:00. Удачи!