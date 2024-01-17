🔥В каких случая надо подавать в ЕФС-1 подраздел 1.2 (СЗВ-СТАЖ). Забирайте в закладки

Годовую отчетность за 2023 год компании должны сдать в СФР на новых бланках и по новым правилам. Расскажем, в каких случая надо заполнить подраздел 1.2, где произошло больше всего изменений. Перечислили случаи, когда подать сведения о стаже за 2023 год нужно.

В январе вы будете впервые подавать форму ЕФС-1 за год. Отчитываться за 2023 год по ЕФС-1 надо на новом бланке из приказа СФР от 17.11.2023 № 2281. В отчете много бланков, но больше всего изменений произошло в подразделе 1.2. Как заполнить этот подраздел 1.2 раздела 1? Этот вопрос беспокоит сейчас многих. Мы видим вопросы в Красном уголке бухгалтера, на форуме и в комментариях.

💡Подраздел 1.2 «Сведения о страховом стаже» Раздела 1 в форме ЕФС-1 — это аналог формы СЗВ-СТАЖ. Но, подавать эту форму нужно не на всех работников, а только на тех, у кого в течение прошлого года были особые периоды.

Кому и когда нужно отчитаться

Сдавать подраздел 1.2 необходимо каждый год — до 25 января. Сведения о стаже подаются не по всем застрахованным, а только по перечисленным в подп. 1-10 п. 3 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ (в ред. 237-ФЗ от 14.07.2022). Его подают компании, у которых:

были сотрудники, которые брали отпуск за свой счет или находились в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет. ❗️Отпуск по БиР показывать не надо,

были сотрудники, которые имеют льготы при назначении пенсии,

работали на территориях, подвергшихся воздействию радиации после катастрофы на Чернобыльской АЭС,

были сотрудники с периодами работы на вахте или сезонных работах,

были сотрудники, у которых приостанавливали действие трудового договора,

были работники с периодами простоев или отстранением от работы.

💡Стаж тех, у кого нет в работе каких-то особенностей, учитывается на основании поданных сведений о приеме и увольнении — подраздел 1.1. Сведения о стаже надо заполнять отдельно на каждого сотрудника, у которого за отчетный год были особые периоды.

❌Если у вас сотрудников, перечисленных в списке нет, сведения о стаже подавать не нужно.

При этом в подразделе 1.2 нужно указывать весь период работы сотрудника у работодателя в отчетном периоде, а не только периоды, которые перечислены в п. 3 ст. 11 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ.

Случаи, когда подать сведения о стаже за 2023 год нужно

Все организации простой,

отстранение от работы,

отпуск по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет,

отпуск за свой счет,

остановка трудового договора из-за мобилизации. Организации из определенных отраслей работа вахтовым методом

работа, которая дает право на досрочную пенсию

Работа в сельском хозяйстве из особого списка

работа полный навигационный период на водном транспорте, полный сезон на предприятиях и в организациях сезонных отраслей,

работа в период отбывания наказания в виде лишения свободы в организациях, в которых сотрудники привлекаются к труду.

Штрафы за нарушения порядка сдачи формы ЕФС-1 установлены ст. 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ. За несвоевременную сдачу отчёта или представление неполных и недостоверных сведений по каждому работнику — штраф 500 рублей.

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Кто уже отчитался? Какие проблемы возникли? Мы рекомендуем перед сдачей созвониться со своим фондом и уточнить, на кого подавать данные о стаже. В некоторых фондах говорят, что подраздел 1.2 надо сдавать на всех работников.