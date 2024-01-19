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Бухгалтеры

Помогите коллегам — станьте экспертами «Клерка»! Бухгалтеры из КУБ ждут ваших ответов

Вчера мы создали обмен сообщениями между «Клерком» и «Красным уголком бухгалтера» в Телеграме. И теперь мы просим вас активно помогать с решениям рабочих вопросов коллегам, отвечая на их вопросы. Все вы эксперты в каких‑то областях бухгалтерии, давайте решать рабочие вопросы вместе!
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Помогите коллегам — станьте экспертами «Клерка»! Бухгалтеры из КУБ ждут ваших ответов
Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк

Мы сделали «Клерк» еще более удобным и полезным для пользователей. Ваши вопросы из телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера» уже давно выходят в Трибуне. Но теперь мы добавили возможность обмениваться комментариями между «Клерком» и «КУБ» в Телеграме.

Наша команда подшаманила портал и теперь бот для автоматической трансляции вопросов из телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера» не только переносит их в Трибуну, но также публикует все комментарии из телеги. А также отправляет наши комментарии под постом туда.

КУБ — это оазис для бухгалтеров, юристов и кадровиков в Телеграм-канале. Там можно отвести душу по любым рабочим (а иногда и не совсем рабочим) вопросам. КУБ работает с 2017 года и за это время помог тысячам пользователям «Клерк» первыми узнать самую важную профессиональную информацию и найти выход из сложных ситуаций.

❤️Мы понимаем, как для бухгалтеров важно получать ответы оперативно, поэтому просим вас помочь нашим экспертам и тоже активно отвечать на вопросы коллег.

Если вы можете помочь, то оставляйте свой ответ под вопросом из Красного уголка бухгалтера, который публикуется у нас в Трибуне. Поделитесь опытом, обсудите узкие отраслевые вопросы, помогите найти ответ на бухгалтерский вопрос!

Комментарии

10
Общество

У россиян диагностировали синдром дефицита времени

Из-за нехватки времени население не может получать дополнительное образование, заботиться о своем здоровье и хорошо воспитывать детей.

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КСК ГРУПП
Ведение бизнеса

Как изменились потребности клиентов в финансовом консультировании

Эксперты отмечают рост спроса на консалтинговые услуги в России. В современных условиях компании финансового сектора стремятся к оптимальному сочетанию собственных ресурсов и привлечению сторонних специалистов для решения конкретных задач. При этом на сферу консалтинга сильно повлияла сначала пандемия, а затем и санкции.

Как изменились потребности клиентов в финансовом консультировании
8
УСН

Коды периодов для уведомления по УСН на 2024 год. По фиксированным взносам ИП уведомления не сдают!

Платежки со статусом 02 с нового года отменяются, сдавать теперь нужно уведомления. Но как оказалось не всегда.

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1,4 тыс.
Обзор судебной практики

Верховный суд запретил использование феминитивов

Феминитивы отнесли к признакам «движения ЛГБТ», которое с 30 ноября 2023 года считается экстремистским.

10
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Логотип Ольга Неволина
Ольга Неволина
Дробление бизнеса

Дело по дроблению бизнеса в пользу налогоплательщика! Судебное решение

В споре о применении схемы дробления бизнеса судья указали, что нужно установить не только взаимозависимость лиц. Важно выявить факты искусственного разделения единого процесса.

21
Банкротство

ФНС пытается обанкротить крупный бизнес-центр

У налоговиков возникли претензии к собственнику «Белой площади» — одного из крупных московских бизнес-центров. Они пытаются обанкротить компанию, на чьем балансе находится объект.

94
IT-компании

Цены на отечественные программы выросли на 10-20%

Производители российского программного обеспечения не нарушили договоренностей с Минцифры — стоимость софта не превышает индекс потребительских цен на 15%.

31

Записи вебинаров

716
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Какие документы требует налоговая при списании кредиторской задолженности?

Подскажите, пожалуйста, какие обычно документы и пояснения запрашивает налоговая при отражении в Прибыли внереализ.дохода — списание кредиторки? Пропустили момент списания задолженности — фирма (подрядчик) закрылась в конце 2019 года. По идее надо было в 2019 году списать и в доходы включить... Но как вышло, так вышло.

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31
Логотип proffnalog
proffnalog
НДС

Интернет взорвал пародийный ролик по мотивам сериала «Слово пацана» о бумажном НДС

Как Вова Адидас с Кощеем из-за НДС поругались. Пятничные размышления и немного юмора.

Интернет взорвал пародийный ролик по мотивам сериала «Слово пацана» о бумажном НДС
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Логотип Академия «Регламент»
Академия «Регламент»
ФСБУ Аренда

Что такое инвестиция в аренду в бухгалтерском учете

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов разбирает последний из трех новых объектов бухгалтерского учета, введенных ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Что такое инвестиция в аренду в бухгалтерском учете
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Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

Помогите коллегам — станьте экспертами «Клерка»! Бухгалтеры из КУБ ждут ваших ответов

Вчера мы создали обмен сообщениями между «Клерком» и «Красным уголком бухгалтера» в Телеграме. И теперь мы просим вас активно помогать с решениям рабочих вопросов коллегам, отвечая на их вопросы. Все вы эксперты в каких‑то областях бухгалтерии, давайте решать рабочие вопросы вместе!

Помогите коллегам — станьте экспертами «Клерка»! Бухгалтеры из КУБ ждут ваших ответов
10
66
Ведение бизнеса

Пути выживания и развития небольшого розничного магазина

Рассказываем о том, как небольшому розничному магазину найти свою нишу на фоне крупного сетевого ритейла и почему такие магазины выгодно открывать в крупных торговых комплексах.

Иллюстрация: Arina Krasnikova/pexels
46
Маркетплейсы

Wildberries не получит страховку за сгоревший склад

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано, но это не повлияет на обязательства маркетплейса перед партнерами.

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Логотип vladsavushkin
vladsavushkin
Бухгалтеры

🧠 Всех с пятницей! Напряжем мозги?

Традиционный пятничный Мозгонапрягатель уже заждался тебя. Клерки, подключайтесь!

🧠 Всех с пятницей! Напряжем мозги?
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46
Права потребителей

Перечень товаров, не подлежащих возврату в 2023 году

Статья 502 ГК наделяет потребителя правом обменять не подошедший ему качественный непродовольственный товар на аналогичный. При отсутствии замены товар можно вернуть. На эти манипуляции покупателю отведено 14 дней, начиная со дня, следующего за днем покупки. Аналогичное положение закреплено в статье 25 Закона от 07.02.1992 № 2300-1.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/ Клерк.ру
20,3 тыс.
Декларация по НДС

🎓Вебинар: НДС — 2024 и декларация за 4 квартал 2023 года. 23 января в 11:00 мск!

Узнайте последние изменения по НДС - 2024 и подготовьтесь в сдаче декларации за 4 квартал 2023 года.

32
Права потребителей

В ювелирных магазинах появятся стенды для проверки изделий

Продавцы ювелирных изделий будут размещать стенды с QR-кодом, который ведет на сайт Пробирной палаты. Так покупатели смогут проверить подлинность изделий.

57
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как решить проблему с задвоенными страховыми в разделе «Отложенные»?

Добрый день. У кого как дела в ЛК обстоят после подачи уведомления за декабрь 34/03 по страховым за сотрудников? Потом я сдала в январе РСВ и в итоге висят страховые в разделе «Отложенные» в задвоенном размере, а в «Причитается к уплате» всё нормально, одна сумма. Как же они утомили! Опять пол года эту сумму выбивать из зависших?

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64
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Управление финансами

Почему выручка падает? Как с этим бороться

Выручка снижается по разным причинам, которые можно разделить на внешние и внутренние. К внешним причинам относится, динамика внутри страны или в мире, из-за повышения конкуренции. На рынке могут появиться товары-субституты. В таком случае спрос на другие продукты может просесть.

Почему выручка падает? Как с этим бороться
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6-НДФЛ

💥 ФНС дала разъяснения по 6-НДФЛ за 2023 год

В справках к форме 6-НДФЛ за 2023 год можно не заполнять поля с налогом перечисленным.

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