Помогите коллегам — станьте экспертами «Клерка»! Бухгалтеры из КУБ ждут ваших ответов

Вчера мы создали обмен сообщениями между «Клерком» и «Красным уголком бухгалтера» в Телеграме. И теперь мы просим вас активно помогать с решениям рабочих вопросов коллегам, отвечая на их вопросы. Все вы эксперты в каких‑то областях бухгалтерии, давайте решать рабочие вопросы вместе!

Мы сделали «Клерк» еще более удобным и полезным для пользователей. Ваши вопросы из телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера» уже давно выходят в Трибуне. Но теперь мы добавили возможность обмениваться комментариями между «Клерком» и «КУБ» в Телеграме.

Наша команда подшаманила портал и теперь бот для автоматической трансляции вопросов из телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера» не только переносит их в Трибуну, но также публикует все комментарии из телеги. А также отправляет наши комментарии под постом туда.

КУБ — это оазис для бухгалтеров, юристов и кадровиков в Телеграм-канале. Там можно отвести душу по любым рабочим (а иногда и не совсем рабочим) вопросам. КУБ работает с 2017 года и за это время помог тысячам пользователям «Клерк» первыми узнать самую важную профессиональную информацию и найти выход из сложных ситуаций.

❤️Мы понимаем, как для бухгалтеров важно получать ответы оперативно, поэтому просим вас помочь нашим экспертам и тоже активно отвечать на вопросы коллег.

Если вы можете помочь, то оставляйте свой ответ под вопросом из Красного уголка бухгалтера, который публикуется у нас в Трибуне. Поделитесь опытом, обсудите узкие отраслевые вопросы, помогите найти ответ на бухгалтерский вопрос!