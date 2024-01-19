Помогите коллегам — станьте экспертами «Клерка»! Бухгалтеры из КУБ ждут ваших ответов

Мы сделали «Клерк» еще более удобным и полезным для пользователей. Ваши вопросы из телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера» уже давно выходят в Трибуне. Но теперь мы добавили возможность обмениваться комментариями между «Клерком» и «КУБ» в Телеграме.
Наша команда подшаманила портал и теперь бот для автоматической трансляции вопросов из телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера» не только переносит их в Трибуну, но также публикует все комментарии из телеги. А также отправляет наши комментарии под постом туда.
КУБ — это оазис для бухгалтеров, юристов и кадровиков в Телеграм-канале. Там можно отвести душу по любым рабочим (а иногда и не совсем рабочим) вопросам. КУБ работает с 2017 года и за это время помог тысячам пользователям «Клерк» первыми узнать самую важную профессиональную информацию и найти выход из сложных ситуаций.
❤️Мы понимаем, как для бухгалтеров важно получать ответы оперативно, поэтому просим вас помочь нашим экспертам и тоже активно отвечать на вопросы коллег.
Если вы можете помочь, то оставляйте свой ответ под вопросом из Красного уголка бухгалтера, который публикуется у нас в Трибуне. Поделитесь опытом, обсудите узкие отраслевые вопросы, помогите найти ответ на бухгалтерский вопрос!
Комментарии10
Про Управленческий учет поступают вопросы?😉😎
бывают! Я буду вас тегать!
Коллеги, мы будем вам очень признательны за помощь!
А самому активному и экспертному Клерк.Премиум подарят? Или мерч со стикерами?😉
Не за себя прошу. За экспертов😎
@ToT , что скажешь?
Хочу мерч Клерка! Странно, что у меня до сих пор его нет 😀
Кто последний? Я за вами!😄 тоже хочу
Сразу же стихотворение в тему😀
Просить не буду мерч дарить
Но предложу я смело
В обмен отличный вариант —
Толстовку «Моё дело» 😆
В толстовке "Моё дело" я сижу,
Надвинув кепку Клерк на брови.
Прям на эксперта похожу,
Где ж мне теперь под стать найти вопросы?🤪