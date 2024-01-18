Мы сделали обмен сообщениями между «Клерком» и «Красным уголком бухгалтера» в Телеграме

Клерк активно поддерживает сообщество «Красный уголок бухгалтера» в Телеграме, являющееся одним из крупнейших бухгалтерских сообществ в сети. На данный момент здесь собралось около 20 000 бухгалтеров.
Особенность этого канала заключается в возможности задавать вопросы через специального бота, а затем получать ответы через систему комментариев. По сути, это огромный бухгалтерский форум в Телеграме.
Для того чтобы задать вопрос, напишите нашему боту @kubklerk_bot
Эти вопросы транслируются в специальную ленту на Клерке, что значительно упрощает общение и обмен опытом между профессионалами. Заголовки, кстати, создает искусственный интеллект. На нее можно подписаться и тогда эти сообщения вы будете видеть в свой персональной ленте.
Что случилось
Мы рады сообщить о новом функционале: теперь комментарии, оставленные пользователями на сайте Клерка, автоматически публикуются в «Красном уголке бухгалтера» и наоборот. Таким образом, обсуждение, идущее в Телеграм-канале, транслируется непосредственно на «Клерк», создавая единое информационное пространство для профессионального общения.
Пример обсуждения на Клерке:
Как корректно отвечать на требования налоговой по контактам и ФИО?
Как решить проблему с налогами для сотрудника, работающего заграницей?
Пример обсуждения в телеграм-канале:
Пример можно посмотреть вот тут: https://t.me/kubklerk/21354
Почему переживаю
Решение неоднозначное, вижу что очень сильно будет забита такими сообщениями лента мнений.
Однако интересно изучить последствия. Пишите ваши драгоценные мнения об этом всем.
Статистика
И в заключение статистика роста подписчиков в канале «Красный уголок бухгалтера» :
Количество уведомлений
Активность:
А вы подписаны на «Красный уголок бухгалтера»? Что думаете про эти изменения?
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