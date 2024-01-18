Мы сделали обмен сообщениями между «Клерком» и «Красным уголком бухгалтера» в Телеграме

Решение неоднозначное, однако интересно изучить последствия. Пишите ваши драгоценные мнения об этом всем.

Клерк активно поддерживает сообщество «Красный уголок бухгалтера» в Телеграме, являющееся одним из крупнейших бухгалтерских сообществ в сети. На данный момент здесь собралось около 20 000 бухгалтеров.

Особенность этого канала заключается в возможности задавать вопросы через специального бота, а затем получать ответы через систему комментариев. По сути, это огромный бухгалтерский форум в Телеграме.

Для того чтобы задать вопрос, напишите нашему боту @kubklerk_bot

Эти вопросы транслируются в специальную ленту на Клерке, что значительно упрощает общение и обмен опытом между профессионалами. Заголовки, кстати, создает искусственный интеллект. На нее можно подписаться и тогда эти сообщения вы будете видеть в свой персональной ленте.

Что случилось

Мы рады сообщить о новом функционале: теперь комментарии, оставленные пользователями на сайте Клерка, автоматически публикуются в «Красном уголке бухгалтера» и наоборот. Таким образом, обсуждение, идущее в Телеграм-канале, транслируется непосредственно на «Клерк», создавая единое информационное пространство для профессионального общения.

Пример обсуждения на Клерке:

Пример обсуждения в телеграм-канале:

Пример можно посмотреть вот тут: https://t.me/kubklerk/21354

Почему переживаю

Решение неоднозначное, вижу что очень сильно будет забита такими сообщениями лента мнений.

Однако интересно изучить последствия. Пишите ваши драгоценные мнения об этом всем.

Статистика

И в заключение статистика роста подписчиков в канале «Красный уголок бухгалтера» :

Статистика роста подписчиков в Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера»

Количество уведомлений

Статистика в Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера»

Активность:

Статистика в Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера»

А вы подписаны на «Красный уголок бухгалтера»? Что думаете про эти изменения?