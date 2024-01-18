ToT
Логотип ToT
ToT

Мы сделали обмен сообщениями между «Клерком» и «Красным уголком бухгалтера» в Телеграме

Решение неоднозначное, однако интересно изучить последствия. Пишите ваши драгоценные мнения об этом всем.
31 4
Мы сделали обмен сообщениями между «Клерком» и «Красным уголком бухгалтера» в Телеграме

Клерк активно поддерживает сообщество «Красный уголок бухгалтера» в Телеграме, являющееся одним из крупнейших бухгалтерских сообществ в сети. На данный момент здесь собралось около 20 000 бухгалтеров.

Особенность этого канала заключается в возможности задавать вопросы через специального бота, а затем получать ответы через систему комментариев. По сути, это огромный бухгалтерский форум в Телеграме.

Для того чтобы задать вопрос, напишите нашему боту @kubklerk_bot

Эти вопросы транслируются в специальную ленту на Клерке, что значительно упрощает общение и обмен опытом между профессионалами. Заголовки, кстати, создает искусственный интеллект. На нее можно подписаться и тогда эти сообщения вы будете видеть в свой персональной ленте.

Что случилось

Мы рады сообщить о новом функционале: теперь комментарии, оставленные пользователями на сайте Клерка, автоматически публикуются в «Красном уголке бухгалтера» и наоборот. Таким образом, обсуждение, идущее в Телеграм-канале, транслируется непосредственно на «Клерк», создавая единое информационное пространство для профессионального общения.

Пример обсуждения на Клерке:

Пример обсуждения в телеграм-канале:

Пример можно посмотреть вот тут: https://t.me/kubklerk/21354

Почему переживаю

Решение неоднозначное, вижу что очень сильно будет забита такими сообщениями лента мнений.

Однако интересно изучить последствия. Пишите ваши драгоценные мнения об этом всем.

Статистика

И в заключение статистика роста подписчиков в канале «Красный уголок бухгалтера» :

Статистика роста подписчиков в Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера»

Количество уведомлений

Статистика в Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера»

Активность:

Статистика в Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера»

А вы подписаны на «Красный уголок бухгалтера»? Что думаете про эти изменения?

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

31 4

Начать дискуссию

Логотип ToT
ToT

Мы сделали обмен сообщениями между «Клерком» и «Красным уголком бухгалтера» в Телеграме

Решение неоднозначное, однако интересно изучить последствия. Пишите ваши драгоценные мнения об этом всем.

Мы сделали обмен сообщениями между «Клерком» и «Красным уголком бухгалтера» в Телеграме
31
Логотип DirektorDovolen
DirektorDovolen
Карьера бухгалтера

Как бухгалтеру эффективно работать из дома. Лайфхаки на удаленке

Сегодня я хочу рассказать про наш опыт переговоров с бухгалтерами, которые хотят получить удаленную работу. Но, не получат ее.

Как бухгалтеру эффективно работать из дома. Лайфхаки на удаленке
2
104
Логотип Лариса Магафурова
Лариса Магафурова

Инвестиции в себя VS инвестиции в бизнес-модели

Я все чаще задумываюсь: стоит ли действительно ограничивать себя рамками собственного развития? Ведь инвестиции в навыки, высокодоходные действия и окружение кажутся привлекательными на первый взгляд.

Инвестиции в себя VS инвестиции в бизнес-модели
38
Обзоры для бухгалтера

Уведомлять военкомат надо по месту регистрации сотрудника, взвинтивших цены поставщиков яиц накажет ФАС, россияне быстро получают шенген. 🐣«Ночной бухгалтер» № 1604

Сообщать о приеме или увольнении военнообязанного сотрудника придется по месту его регистрации. В двух регионах уже завели дела на производителей яиц и обвиняют их в необоснованном повышении цен. Россиянам охотно выдают шенгенские визы, причем ряд стран делает это очень быстро, что очень порадовало любителей путешествий.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
135
Банкротство

Госдума определит очередность уплаты налогов в делах о банкротстве

Платежи по налогам и страховым взносам включили в состав требований кредиторов второй очереди.

101
Бесплатно с Прием на работу

ЕФС-1 при приеме на работу сотрудника: образец заполнения

Новая ЕФС-1 при приеме работника предусматривает заполнение сведений о длительности трудового договора, работе на удаленке и с неполным рабочим временем. Рассказываем, как заполнить ЕФС-1 при приеме сотрудника с 01.01.2024. Образец заполнения.

ЕФС-1 при приеме на работу сотрудника: образец заполнения
128
Субсидии для бизнеса

Какие субсидии смогут оформить начинающие предприниматели в 2024 году

В России предусмотрены государственные субсидии — безвозмездная денежная помощь субъектам малого и среднего бизнеса. Субсидии бывают федеральными и региональными. Такую финансовую поддержку может получить самозанятый, индивидуальный предприниматель, основатель ООО или фермерского хозяйства.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
15,6 тыс.

Записи вебинаров

716
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Стоит ли использовать СБИС для оптовой торговли?

Здравствуйте! Новое ООО планирует заниматься оптовой торговлей с торговыми сетями. Работа по EDI, ЭДО + отчетность. Два пользователя с разных компьютеров (бухгалтер и менеджер). Фирма небольшая. Пожалуйста посоветуйте, стоит ли связаться со СБИС?

1
42
Налог на сверхприбыль

Компания, у которой не было продаж в 2018-2019 годах, не платит налог на сверхприбыль

Организации, у которых за 2018 и 2019 годы отсутствовали доходы от реализации, определяемые в соответствии с положениями статьи 249 НК РФ не признаются плательщиками налога на сверхприбыль.

63
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

✨Скидки до 87%: осталось всего 50 мест на обучение. Подписка Клерк.Премиум на год за 9 685 руб. с подарком

Акция на курсы повышения квалификации и профпереподготовки для бухгалтеров до 25 января: изучите все правила 2024 года по ценам 2023 года. Мест осталось совсем мало, а в феврале цены повысятся!

✨Скидки до 87%: осталось всего 50 мест на обучение. Подписка Клерк.Премиум на год за 9 685 руб. с подарком
3
5,1 тыс.
IT-компании

До 6 февраля нужно успеть подать заявку на IT-отсрочку от службы

Заявки принимаются на портале Госуслуги с 22 января по 6 февраля. IT-специалисты из аккредитованных компаний получат отсрочку от весеннего призыва.

95
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как оплатить декретный больничный лист совместителю через 1С?

Коллеги, не можем совместителю оплатить декретный больничный лист. При ответе на запрос через 1С выставляет выбор выплаты по одному страхователю, чтобы мы ни делали. ФСС соответственно блокирует такое при получении. Звоним в ФСС, ответ, что поток звонков ничем помочь не могут.

3
36
Бесплатно с УСН

Что ИП делать со взносами за себя и сотрудников, чтобы уменьшить налог на УСН за 2023 год. Мини-курс

Рассказываем в мини-курсе, какие новые правила применяются при уменьшении налогов по УСН 6% и ПСН на страховые взносы ИП с 1 января 2023 года и как их применять.

Что ИП делать со взносами за себя и сотрудников, чтобы уменьшить налог на УСН за 2023 год. Мини-курс
120
Трудовые отношения

Работодатели будут платить проценты с неначисленной задержанной зарплаты

Теперь в компенсации за задержку зарплаты будут учитывать выплаты с неначисленной части.

168
Порядок применения онлайн-касс

Какие штрафы угрожают владельцам онлайн-касс в 2024 году

Онлайн-касса — это многофункциональный инструмент налоговой службы, который используется не только для контроля за доходами бизнеса. Чтобы предприниматели не забывали его и правильно использовали, разработано большое количество требований и штрафов за их нарушение. Какие санкции уже действуют, а что добавили с 2024 года, расскажем в этом материале.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
84
Саморазвитие

Синдром незавершенных дел: как научиться доводить дела до конца

Усидчивость и добросовестность при выполнении серьезных задач присущи далеко не каждому. И на это не всегда влияют внешние обстоятельства. Порой человеку по своему темпераменту очень трудно сосредоточиться на чем-то конкретном, когда вокруг так много всего интересного! Зачем делать одно, если можно попробовать все? Однако неважно, кто вы — холерик-экспериментатор или экстраверт-авантюрист. Дисциплина и грамотное планирование помогут избежать любого хаоса в делах. 

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
1
103
Социальный вычет

Чтобы муж получил соцвычет по НДФЛ на лечение жены, справка из клиники должна быть на имя мужа

Социальный налоговый вычет по НДФЛ можно получить, в том числе, по расходам на лечение супруга. Но для этого нужен документ, подтверждающий оплату.

123
Малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес получил льготные кредиты на 1,5 трлн рублей

Объем поддержки предпринимателей по программам льготного лизинга вырос на 73%, до 2,3 млрд рублей.

64
Блокировка счетов

С заблокированных счетов можно оплатить госпошлину и налоговые штрафы

Если банковские счета были заблокированы, то с них по-прежнему можно оплачивать пошлины, пени и штрафы.

1
92
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Можно ли игнорировать вызовы на зарплатные комиссии?

Здравствуйте, подскажите, имеет ли право администрация района вызывать руководителя на заседание комиссии по вопросу зарплаты ниже отраслевой. Вызывают уже не первый раз. Письменные ответы не принимают. Можно ли не ходить?

59