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Обучение для бухгалтеров

❤️Что в 2024-2025 году ждет бухгалтеров? Об это вы узнаете на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Мы открыли регистрацию на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Она пройдет в Москве 14 марта 2024 года. Доступно участие онлайн! Не упустите билеты со скидкой! Ждем всех!
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❤️Что в 2024-2025 году ждет бухгалтеров? Об это вы узнаете на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»
Иллюстрация: Веры Ревиной, Клерк.ру

У нас супер событие — уже 14 марта состоится IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»!🔥

Мы пригласили на конференцию «Клерк» самых опытных практиков, которые поделятся уникальной экспертизой, объяснят все на примерах и ответят на самые наболевшие вопросы. На Конференции будем разбирать самые горячие и обсуждаемые темы — годовую отчетность, изменения в законодательстве, проверки, оптимизацию, дадим полезные советы и лайфхаки аутсорсерам, обсудим судебную практику и многое другое.

🥂Вы сможете пообщаться с коллегами, завести полезные знакомства, обсудить общие проблемы. На Конференции будут работать фотографы, вы получите красивые профессиональные снимки с события!

Еще будет кофе-брейк, где можно не только пообщаться с коллегами, но и подкрепиться вкусняшками и шампанским. А еще розыгрыши призов! Проведите целый день среди единомышленников, экспертов и редакции «Клерка»!

❗️Кстати, мы учли свои прошлые ошибки и выбрали место проведения конференции, которое будет легко найти! IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» состоится в Бизнес отеле Пальмира. Адрес: г. Москва, Новоданиловская наб., 6, корп. 2.

Коллеги, надо идти! А для тех, кто приехать в столицу не сможет, мы открыли запись на онлайн-трансляцию. Обязательно забронируйте себе место заранее!

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Эксперт объяснит, как составить бухгалтерскую отчетность без ошибок, чем сокращенная форма отличается от стандартной и кому можно вести упрощенный бухгалтерский учет. Также эксперт разберет особенности формирования отдельных показателей отчетности в соответствии с новыми правила учета запасов, капвложений, основных средств и аренды. Что показать в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по новым ФСБУ.

Разберет поправки по налогу на прибыль и НДС, новшества по НДФЛ, расскажет, что учесть при заполнении нового расчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года, какие ошибки допускают бухгалтеры в РСВ.

Также вы узнаете больше о моратории на привлечение к ответственности и начисление пени в случае неуплаты налога и о последствиях представления уточненных налоговых деклараций.

Рассмотрит требования к оплате труда в 2024 году с учетом разъяснений Конституционного Суда. Вы узнаете о том, какие требования будут в 2024 году, как проводить доплату за работу в выходные дни при увольнении сотрудников и каким будет состав и размер МРОТ.

Расскажет, какие отрасли будут под прицелом налоговиков в 2024-2025 годах, приведет примеры опасных и безопасных схем налогового планирования, а также подскажет, как защититься при проверке.

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

💥Прямо сейчас на билеты действуют скидки! Всего у нас будет четыре тарифа! Выбирайте!

  • Базовый билет стоит 8500 руб. В него входит: участие, кофе-брейк, розыгрыши призов, нетворкинг, фотоотчет, раздаточные материалы, сертификат участника конференции.

  • Стандартный билет стоит сейчас 12000 руб. В него входит тоже самое, что и в базовый + завись конференции, а также презентации и материалы от спикеров.

  • Премиум билет стоит 15000 руб. В него входит тоже самое, что и в стандартный + обед и индивидуальные консультации спикеров.

  • 💻Для тех, кто не сможет приехать, мы открыли запись на онлайн-трансляцию! Билет прямо сейчас стоит всего 1499 руб👍 В него входит: доступ к трансляции, онлайн вопросы в чате и запись конференции.

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Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов! Будет очень круто!

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nlukina
Обучение для бухгалтеров

❤️Что в 2024-2025 году ждет бухгалтеров? Об это вы узнаете на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Мы открыли регистрацию на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Она пройдет в Москве 14 марта 2024 года. Доступно участие онлайн! Не упустите билеты со скидкой! Ждем всех!

❤️Что в 2024-2025 году ждет бухгалтеров? Об это вы узнаете на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»
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