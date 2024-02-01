Клерк.Премиум: что дает, как помогает в работе, стоит ли подключать? Собираем отзывы пользователей

Культура подписок стала естественной для современного потребителя. «Клерк» идет в ногу со временем и создал для пользователей Клерк.Премиум с различными вариациями. Мы хотим узнать у вас, дорогие пользователи, что вам нравится в нашей подписке, а что не нравится? Будем рады любым мнениям! Все они очень нам важны!

В современном обществе люди все больше осознают ценность жизни и хотят тратить свое время исключительно на важные вещи. Например, не думать, где искать новые формы отчетности или правила заполнения декларация. Или где прокачивать свои профессиональные скилы. Мы это понимаем и ценим ваше время! Специально для вас на «Клерке» была создана подписка, включающая в себя все наши лучшие продукты — Клерк.Премиум.

Наша подписка постоянно пополняется. Добавляем за год порядка 20 новых курсов и десятки вебинаров и записей семинаров. Доплачивать за новый контент не надо. Вы получаете доступ ко всем мероприятиям нашего Центра обучения. А именно:

онлайн-курсы с сертификатами: 43 шт. и каждый месяц будет появляться еще один.

вебинары: эфир каждый день, 650 записей

ежедневный журнал Разбор законов с инструкциями по работе с новыми правилами. Каждый день выходит два разбора: один в текстовом, другой в формате 2-3-х минутного видео. Если вам нужна какая-то тема, вы сможете ее заказать редакции.

справочно-правовая система, справочники и инструменты

Эта тонна полезного контента входит в одну удобную подписку «Клерк.Премиум».

Недавно добавили Тренинги — закрытые практикумы с ведущими экспертами , на которых вы задаете волнующие вас вопросы и получаете квалифицированные ответы в режиме «прямого эфира». Попасть на них можно исключительно по подписке! Почитайте про тренинги вот тут.

А для тех, кто хочет получать консультации у наших экспертов, мы сделали безлимитный доступ к сервису «Консультации» по подписке Клерк.Премиум+Консультации. Это очень крутая штука! Вот тут можно почитать про нее подробнее.

Кстати, годовую подписку Премиум + Консультации прямо сейчас можно приобрести по выгодной цене за 17900 рублей вместо 27500 рублей. За время подписки вы сможете задать неограниченное количество вопросов экспертам. Выгодно предложение 👇

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А можно подключить только Клерк.Премиум. В таком случае подписка будет стоит всего 9685 рублей👇

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Что получают наши пользователи: экономию времени, экономию денег (для постоянных клиентов бывают скидки и акции), но главное — тонну полезного контента, который можно использовать в своей работе каждый день!

Но, это так думаем мы! А теперь нам очень важно узнать, что думаете вы, наши пользователи! У многих из вас уже есть подписка, многие получали ее на месяц в качестве приза в разных конкурсах. Расскажите, пожалуйста, как вам наша подписка Клерк.Премиум? Что вам нравится? Что не нравится? Как часто пользуетесь? Что используете в работе постоянно? Над чем нам еще поработать? Что добавить? Нам интересно все, что вы думаете. Мы готовы к критике и приветствуем ее! Ведь, мы хотим стать лучше!