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Бухгалтеры

Клерк.Премиум: что дает, как помогает в работе, стоит ли подключать? Собираем отзывы пользователей

Культура подписок стала естественной для современного потребителя. «Клерк» идет в ногу со временем и создал для пользователей Клерк.Премиум с различными вариациями. Мы хотим узнать у вас, дорогие пользователи, что вам нравится в нашей подписке, а что не нравится? Будем рады любым мнениям! Все они очень нам важны!
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Клерк.Премиум: что дает, как помогает в работе, стоит ли подключать? Собираем отзывы пользователей
Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру

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Государственные ведомства

Ошибки в ЕГРН будут исправлять за один месяц

Вместо трех месяцев Росреестр будет исправлять ошибки за один месяц. В ЕГРН появятся отметки об аварийности жилья, которое подлежит кадастровой оценке.

3
Логотип СберРешения
СберРешения
НДС

Кто и когда должен платить НДС на УСН

Упрощенная система налогообложения (УСН) — самый популярный специальный налоговый режим среди малого бизнеса с позиции более низких налоговых ставок и простоты учета по сравнению с ОСНО. Самое главное преимущество — организации и ИП на УСН не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (п. 2 и п. 3 ст. 346.11 НК). Но в некоторых случаях и при УСН нужно платить НДС.

Кто и когда должен платить НДС на УСН
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ФСБУ

Перечень действующих ФСБУ и ПБУ на 2024 год

Ловите таблицы с полным перечнем стандартов бухучета, которые бухгалтеры должны соблюдать в 2024 году.

14
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Какие годы учитываются при продлении больничного для декретного отпуска?

Добрый день. Ситуация: сотрудница ушла в декрет в ноябре 23 и в январе 24 принесла продолжение больничного. Подскажите, какие годы при продлении идут в расчет 21 и 22 как и в первичном случае или 23 и 22?

3
Счета-фактуры

В счете фактуре прослеживаемые товары в составе работ не обязательно прописывать отдельно

При реализации товаров, подлежащих прослеживаемости, в составе выполненных работ, надо указывать реквизиты прослеживаемости в счете-фактуре.

15
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nlukina
Бухгалтеры

Клерк.Премиум: что дает, как помогает в работе, стоит ли подключать? Собираем отзывы пользователей

Культура подписок стала естественной для современного потребителя. «Клерк» идет в ногу со временем и создал для пользователей Клерк.Премиум с различными вариациями. Мы хотим узнать у вас, дорогие пользователи, что вам нравится в нашей подписке, а что не нравится? Будем рады любым мнениям! Все они очень нам важны!

Клерк.Премиум: что дает, как помогает в работе, стоит ли подключать? Собираем отзывы пользователей
16
Банкротство юридических лиц

Минимальную сумму долга для банкротства компаний увеличат до 2 млн рублей

Чтобы кредиторы не могли получить контроль над бизнесом должника, Верховный суд предлагает повысить минимальную сумму долга для подачи иска о банкротстве.

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Записи вебинаров

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Новые видео от экспертов каждый день
Бесплатно с Отчетность в СФР

Мастер-класс по ЕФС-1. Новый порядок заполнения. Мини-курс с видео, текстами и тестированием

Разберитесь, что нового в заполнении ЕФС-1 в электронной трудовой книжке, вместе с экспертом.

Мастер-класс по ЕФС-1. Новый порядок заполнения. Мини-курс с видео, текстами и тестированием
92
Вклады

Вкладчиков проинформируют об истечении срока депозита

Банки будут присылать клиентам бесплатные уведомления об истечении срока банковского вклада.

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Логотип QIWI Business
QIWI Business

Как избежать рисков при оплате лома третьему лицу, не сдатчику

Можно ли перевести деньги за сданный лом не на карту сдатчика, а третьему лицу — например, на карту жены поставщика? Законодательство прямо такие переводы не запрещает, но нужно учитывать некоторые тонкости.

Как избежать рисков при оплате лома третьему лицу, не сдатчику
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Банки

Турецкие банки начали закрывать счета российским клиентам

Банки Турции в январе начали ужесточать ограничения для российских клиентов.

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Маркировка товаров

Эксперимент по маркировке алкогольных коктейлей начнется с 1 июля

Маркировка появится на спиртных напитках крепостью не менее 7%. Покупатели смогут проверить коктейли в приложении «Честный ЗНАК».

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Логотип MasterTMS
MasterTMS
ЭДО

Ускоряем документооборот в логистике: автоматизация и бесшовный переход на ЭДО

Все больше компаний объявляют о переходе на электронный документооборот в логистике. Это тренд во многих отраслях, логистика тут не исключение. В электронную форму можно перевести базовые логистические документы: заявки, доверенности, претензии, а также с 2023 года можно использовать электронные транспортные накладные (ЭТрН).

Ускоряем документооборот в логистике: автоматизация и бесшовный переход на ЭДО
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Банки

Банки будут вычислять нерезидентов по геолокации

Власти обяжут банки постоянно мониторить геолокацию клиентов, которые пользуются банковскими сервисами. Если выяснится, что пользователь часто находится за рубежом, то у него попросят дополнительные документы для подтверждения статуса резидента.

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Логотип DirektorDovolen
DirektorDovolen
Бухгалтеры

Компетенции успешного бухгалтера. Почему важно прокачивать свои мягкие навыки

Хороший человек – это не профессия. Помните, была такая фраза в Советском Союзе? Так вот – это не так!

Компетенции успешного бухгалтера. Почему важно прокачивать свои мягкие навыки
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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как правильно оформить увольнение сотрудника по договору ГПД?

Добрый день! Подскажите, сотрудник трудится по договору ГПД, сегодня увольняется, договор расторгаем. Я в начале 2023 года на него не подавала СЗВ-ТД (надо было?), сейчас просто подаю (ЕФС-1) увольнение или заполнить строчку о принятие? Как правильнее потупить, спасибо 🌹

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Сальдо ЕНС

❗ По просьбе бизнеса модернизируют справку о сальдо ЕНС. Там будет расчет пеней

Скоро изменится справка о сальдо ЕНС.

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Общество

Bloomberg: состояние богатейших россиян с начала года выросло на $7,95 млрд

Богатейшие россияне заработали с начала года более $7,95 млрд, подсчитал Bloomberg. Это следует из опубликованного агентством Индекса миллиардеров, который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

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nlukina
Обучение для бухгалтеров

❤️Что в 2024-2025 году ждет бухгалтеров? Об этом вы узнаете на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Мы открыли регистрацию на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Она пройдет в Москве 14 марта 2024 года. Доступно участие онлайн! Ждем всех!

❤️Что в 2024-2025 году ждет бухгалтеров? Об этом вы узнаете на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»
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Детские пособия

С 1 февраля размер маткапитала в России вырос на 7,4%

Сумма материнского капитала на первого ребенка выросла на 43,4 тыс. рублей и составила 630,3 тыс. рублей.

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