Не лезь в чужой карман! За разглашение зарплат коллег может грозить увольнение

Чиновники недвусмысленно призвали всех перестать считать чужие деньги. Разглашение зарплатных данных коллег может привести к дисциплинарным мерам, в том числе и увольнение.

Офисные сплетни и шушуканья во многих компаниях — неотъемлемая часть рабочего времени. Разве можно спокойно пройти и не обсудить новую сумку Furla у Насти из отдела кадров или смелые обтягивающие брючки у пухленькой Оли из бухгалтерии? Конечно, нет! Но не все беседы, как выяснилось, безобидны. Например, если один сотрудник без согласия коллеги разгласил размер его зарплаты, то это может не только испортить атмосферу в коллективе, но и даже повлечь дисциплинарную ответственность и запустить волну увольнений. Об этом сказано в разъясняющем письме Государственной инспекции труда по Нижегородской области, написали «Известия».

По мнению трудовиков это конфиденциальная информация, и если кто-то посмотрел сумму в расчетном листке, а потом разболтал об этом во время обеда другим коллегам, то его будет ждать как минимум дисциплинарная ответственность. Но при условии, что запрет на разглашение информации о зарплате был установлен в локальном нормативном акте компании (ЛНА) и все сотрудники были с ним ознакомлены под подпись. В письме трудовики указали, что ЛНА может быть, например, в формате правил внутреннего трудового распорядка или положения о защите персональных данных.

Напомним, персональные данные — это любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). Трудовики в своем разъяснение также ссылаются на письмо Роскомнадзора, в котором тот также назвал сведения о заработной плате информацией, содержащей персональные данные (Письмо от 07.02.2014 № 08КМ-3681).

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Исходя из норм ст. 88 ТК, компания дает доступ к персданным только специально уполномоченным лицам, которые обязаны соблюдать режим конфиденциальности. То есть держать язык за зубами и не болтать лишнего. Если они кому-то расскажу о размере зарплаты, то нарушат закон № 152-ФЗ. Наказание — дисциплинарная, материальная, административная и даже уголовная ответственность. Речь идет в первую очередь о бухгалтерах, кадровиках, финдирах. А если доступа к персданным у сотрудника нет, но он узнал о зарплате коллеги каким-то образом (подсмотрел, подслушал), то ему может грозить только административная ответственность. И только в случае, если такой запрет прописали в ЛНА.

«Можно привлечь за разглашение индивидуальной заработной платы, которую рассчитывают при различных обстоятельствах. Но если один менеджер сказал другому свой размер зарплаты, а третий пошел и разгласил это дальше, то за это привлечь, разумеется, нельзя. Второй менеджер, которому про это рассказали, не имеет доступ к этой информации, и он не может достоверно и точно это знать. Его проступка в разглашении совершенно нет», — объяснила эксперт по трудовому праву компании Bridge Group Валентина Яковлева.

По мнению юристов работник может оспорить наказание в судебном порядке. Однако если внутренними документами установлен запрет на такие действия, то перспектива успешного разрешения судебного спора маловероятна.

«Женщина обратилась в суд с требованием о восстановлении ее на работе. Причиной ее увольнения было разглашение персональных данных другого сотрудника. Она работала главным бухгалтером и подписала обязательство о конфиденциальности и неразглашении, в том числе сведений о зарплате сотрудников. Суд встал на сторону работодателя и не восстановил ее в должности», — привел пример управляющий партнер адвокатского бюро «Гаевский и партнеры», член Совета Московского регионального отделения «Деловой России» Сергей Гаевский.

Почему же работодатели настаивают на том, что зарплата сотрудника — тайна? Руководитель компании надеется, что засекретив размеры вознаграждений, застрахует коллектив от соперничества и неконструктивных диалогов. На фоне дефицита кадров компании сейчас вынуждены повышать оклад некоторым специалистам, чтобы удержать их. Но это может вызвать недовольство и зависть внутри офиса, что в свою очередь повышает вероятность текучки кадров.

Как сказал царь Соломон: многие знания — многие печали. Его слова подтверждает пословица: меньше знаешь, крепче спишь. Согласны с этим?