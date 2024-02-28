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Наталия Лукина
Дробление бизнеса

Признаки дробления не будут вносить в Налоговый кодекс. На что ориентироваться бухгалтерам в 2024 году

Чиновники из Минфин отказались вносить такие поправки в НК. По их мнению это не имеет смысла, так как бизнес постоянно придумывает новые схемы. Поэтому фиксировать уже известные признаки дробления нецелесообразно.
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Признаки дробления не будут вносить в Налоговый кодекс. На что ориентироваться бухгалтерам в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру

Дробление бизнеса — это одно из самых частых нарушений законодательства, большинство выявленных случаев уклонения от уплаты налогов в последнее время связаны именно с ним. По словам самих же налоговиков, выявления фактов дробления успешно пополняет бюджет, поэтому ФНС продолжать активно работать в этом направлении.

При этом в законодательстве существует ощутимый пробел — в нем нет понятия «дробление бизнеса». Прямо, как в диалоге фильма ДМБ между капитаном Либерманом и новобранцем Бобковым: «Видишь суслика — нет — а он есть».

Бизнес хочет ясности, чиновники — нет

Предприниматели даже попросили президента составить список критериев дробления бизнеса. Это один из пунктов, перечисленных в докладе главе государства о ключевых проблемах делового сообщества в условиях санкций. Еще в мае прошлого года этот документ для Кремля подготовил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Ведь, этот термин активно используют и бухгалтеры, и налоговики для обозначения одного из способов налоговой оптимизации. Правда последние, судя по судебной практике, подобный подход рассматривают исключительно как нелегальный уход от налогов.

Но, как выяснилось, чиновники не собираются прописывать дробление в НК. Об этом говорил глава ФНС Даниил Егоров на налоговом форуме, заявив, что закрепление перечня признаков — не панацея. Согласен с ним и Минфин в письме от 09.11.2023 № 03-02-07/107221.

В своем письме чиновники сообщили, что действующее законодательство, уже обеспечивает защиту интересов государства и налогоплательщиков. А из-за того, что организации постоянно совершенствуют схемы, прописывать перечь признаков нет смысла:

«C учетом разнообразия фактов хозяйственной жизни, постоянно совершенствующихся способов налоговой оптимизации Департамент не усматривает возможности в Кодексе установить исчерпывающий перечень признаков в отношении того, что является «дроблением бизнеса», формирующим факт злоупотребления налогоплательщиком своими правомочиями», — заместитель директора Департамента налоговой политики В.В.САШИЧЕВ.

По мнению юристов все необходимые ориентиры уже есть в законах и судебных актах. Так некоторые принципы определения схем дробления бизнеса приведены в письмах ФНС № СА-4-7/15895 от 11.08.2017 г., № ЕД-4-2/25984 от 29.12.2018 г., № БВ-4-7/3060@ от 10.03.2021 г

Самые очевидные признаки незаконного дробления

Напомним, что если налоговики выявят дробление, то компании в лучшем случае доначислят платежи. Например, если обнаружит, что компания неправомерно использовала УСН, налоговики доначислят НДС и налог на прибыль. Плюс компания заплатит штраф 40% от неуплаченной суммы налогов. Кроме того, руководителю, учредителю, финдиру и главному бухгалтеру может грозить уголовная или субсидиарная ответственность.

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❗️Уголовная ответственность грозит, когда организация умышленно не перечислила налоги или другие платежи в бюджет в крупном или особо крупном размере:

Итак основные признаки, которые насторожат инспекторов:

  1. отсутствие самостоятельности у подконтрольных лиц при принятии решений;

  2. наличие единого контролирующего лица;

  3. дробление единого производственного процесса;

  4. формальное перераспределение персонала, единые службы бухучета и подбора сотрудников, использование общих сайтов, обозначений, помещений, банков, документы хранятся в одном месте, оформление всех доверенностей на одно лицо;

  5. формальное распределение ресурсов или их безвозмездное предоставление;

  6. расходы компании несут друг за друга.

Анализ судебной практики, например постановления Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 30 сентября 2022 г. № Ф04–5565/22 по делу № А70–25151/2021 показывает, что для установления факта дробления бизнеса налоговым органам достаточно собрать в ходе выездной проверки необходимые доказательства, при этом как-то отдельно обосновывать их не нужно. 

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