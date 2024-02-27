Почему в 2024 году аналитик 1С более оплачиваемая профессия, чем главбух?

Сегодня компании стараются максимально автоматизировать свои рабочие процессы. Большинство организаций в нашей стране «сидит» на «1С». Именно поэтому спрос на аналитиков 1С постоянно растет. Уровень заплат таких специалистов более 200 тыс руб. И это в среднем по РФ. Круто да? А теперь объясним почему такое ценообразование и как войти в новую профессию.

Кто такой 1С аналитик и чем он занимается

Аналитик 1С — специалист, который отвечает за автоматизацию процессов бизнеса в компании. Основная обязанность аналитика 1С — собрать требования пользователя продукта и передать их разработчику. Также бизнесу нужно четко понимать, сколько денег ушло на зарплату, сколько товаров хранится на складе или сколько продукции выпустили в этом месяце. Для этого компании используют системы «1C.Предприятие», «1С:Бухгалтерия» и другие продукты разработчика ПО. Аналитик 1С интегрирует эти программные продукты в работу и с их помощью помогает бизнесу автоматизировать процессы.

Часто в эту профессию идут из IT, но лучший кандидат ― это вчерашний бухгалтер. По сути, вы уже отчасти аналитики. Ваш опыт в бухгалтерии дает неоспоримое преимущество в карьерном росте. Останавливаете себя только вы сами...

Почему аналитик 1С претендует на зарплату выше, чем у главбуха?

Согласно результатам многочисленных опросов бухгалтеров «1С» явным лидером среди отечественных разработчиков ПО. Более двух миллионов государственных учреждений и частных предприятий используют ПО именно этого разработчика.

Именно поэтому спрос на аналитиков 1С постоянно растет. Например, на одном лишь hh за февраль было опубликовано более 3000 вакансий для аналитика 1С.

Зарплаты впечатляют? Меня — да!Так почему компании готовы столько платить:

💡спрос на аналитиков 1С превышает предложение. При чем дефицит такой, что компании даже готовы брать в штат специалистов на этапе обучения. Об этом нам рассказал наш пользователь, которого взяли на оклад 200 тыс, когда он лишь проходил обучение на нашем курсе;

💡большинство компаний хочет наладить автоматизацию процессов;

💡более 2 млн компаний пользуются 1С.

Перезагрузка профессии: как бухгалтеру стать аналитиком 1С?

Познакомиться с основами работы аналитика 1С можно самостоятельно: почитать статьи, посмотреть обучающие видео. У этого способа есть минусы: надо перелопатить огромное количество материалов, чтобы найти подходящий и грамотный. Плюс, разобраться в нюансах самостоятельно не всегда просто.

Другой способ — пройти профессиональную переподготовку на платных онлайн-курсах. Преимущество курсов — для вас уже собраны все материалы для изучения. С вами будет работать эксперт, который на практических занятиях поможет легко войти в профессию. Кроме того, во время учебы всегда разобрать сложную ситуацию с лектором. Это помогает более качественно освоить материал.

⚡️На нашем курсе «Аналитик 1С» мы расскажем все, что касается перехода в IT профессию из кресла бухгалтера. Научитесь: улучшать рабочие процессы через автоматизацию учета и управления, ставить задачи для программистов и координировать процесс разработки, внедрять и сопровождать продукты 1С. Приходите и осваивайте высокооплачиваемую и суперперспективную профессию! Получайте заслуженную высокую зарплату в мире IT! Коллеги, все проще, чем кажется.

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Программа соответствует стандартам Министерства образования РФ.

Почему выбираем профессию аналитика 1С?

Отличный способ начать работу в IT с нуля. Можно прийти в профессию из смежных областей и быстро освоить новую область. Большой выбор компаний-работодателей. Продуктами 1С пользуются более 2 млн организаций. Это IT, коллеги. После 2022 года на рынке освободилось большое количество рабочих мест. Поспешите занять свое место под солнцем! Высокая зарплата. Аналитикам 1С готовы платить от 200 000 ₽ в месяц и выше. Легкий вход. Эта профессия только звучит страшно, но она не потребует от вас навыков программирования.

Расскажите, рассматриваете ли для себя данную профессию? Думали вы когда-нибудь сменить профессию?