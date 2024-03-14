❤️Началась IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Репортаж из зала

Свершилось! Началась долгожданное событие IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»! Сегодня мы узнаем, как подготовиться к новым правилам, избежать налоговых проверок, предотвратить критические ошибки в отчетности.

Сегодня эксперты в области бухгалтерии, кадров, налогов и права собрались в Москве на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Событие проходит в отеле Пальмира Бизнес Клуб.

Ровно в 9:00 началась регистрация участников-бухгалтеров, на стойке посетителей встречали издатель «Клерка» Марина Снеговская, главный редактор «Клерка» Елена Балаклицкая, я, наш руководитель направления Бизнес — Евгения Пересадина и Event-менеджер Юлия Карамышева.

Каждый посетитель нашей конференции получил полезные материалы: программку, фирменный блокнот со скрепышом, ручку, материалы от наших партнеров и всякие приятные мелочи.

Скрепыш рад

Перед первым выступлением наши пользователи успели выпись кофе с пирожными и сфотографироваться. Редакция тоже не отстает!

Главный редактор «Клерка» Елена Балаклицкая и издатель Марина Снеговская

Если вы ещё не подключились, переходите по ссылочке👇 Онлайн-трансляция скоро начнется!

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