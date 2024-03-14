❤️Началась IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Репортаж из зала

Сегодня эксперты в области бухгалтерии, кадров, налогов и права собрались в Москве на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Событие проходит в отеле Пальмира Бизнес Клуб.
Ровно в 9:00 началась регистрация участников-бухгалтеров, на стойке посетителей встречали издатель «Клерка» Марина Снеговская, главный редактор «Клерка» Елена Балаклицкая, я, наш руководитель направления Бизнес — Евгения Пересадина и Event-менеджер Юлия Карамышева.
Каждый посетитель нашей конференции получил полезные материалы: программку, фирменный блокнот со скрепышом, ручку, материалы от наших партнеров и всякие приятные мелочи.
Перед первым выступлением наши пользователи успели выпись кофе с пирожными и сфотографироваться. Редакция тоже не отстает!
Если вы ещё не подключились, переходите по ссылочке👇 Онлайн-трансляция скоро начнется!
Всех ждём!
Комментарии7
Красота!
Кофе наш?😉
Наш! Чертовски хороший!!!
А у нас на заставке котейка часики подкручивает... Ая-яй))
А сейчас?