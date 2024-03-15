Забавные моменты конференции «Клерка». Отзывы посетителей и афтерпати

Вчера на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» было очень интересно! Бухгалтеры получили полезную и актуальную информацию по отчетности, зарплате, проверкам, ошибкам в уведомлениях, воинскому учету и по работе с самозанятыми. Из зала вели репортажи ЕленаБалаклицкая, главный редактор «Клерк» — тут и шеф-редактор Трибуны, то есть — я — тут.
Все выступления были очень важными и серьезными, но, конечно, не обошлось без казусов. Например, нашему главреду достался бейдж с ошибкой. Ну, а кому, если не главному редактору?😂
@ToT, может быть нам уже пора завести корректора? Как думаешь❓
А еще на конференции посетительницы часто путали дамскую комнату с мужской. Но, так как бухгалтерия — это все такие больше женская профессия, никого, кроме других дам они там не встречали👧🏻
А вот и первые отзывы наших посетителей
Отзыв нашего спикера — Надежды Самковой, ведущего эксперта-консультанта по налогообложению ООО ЭЛКОД, члена палаты налоговых консультантов, специалиста в области налогообложения, спикера IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»:
Хочу выразить благодарность всем организаторам конференции за отличную работу. Я была на вашей конференции в декабре, сегодня намного лучше – как по подготовке, так и по организации и проведении мероприятия.
Спасибо, значит пятую конференцию проведем еще лучше.
Елена Аверичева, управляющий партнер компании Бизнес Аудит Консалтинг, аттестованный аудитор, финансист, антикризисный управляющий, владелец Telegram-канала «Тайны Бизнес Финансов», фанат управленческого учета и финансового анализа, а также блогер Трибуны:
Спасибо за спикеров и интересные доклады. Не пожалела, что пришла. Хочу следующую конференцию Клерка летом, где-нибудь на у моря.
Спасибо, мы учтем пожелание😃
Владислав Савушкин — эксперт по управленческому учету и систематизации бизнеса, специалист от Excel до Стратегических сессий, самый активный автор Трибуны:
Афтерпати
После мероприятия, тонны кофе и очень долгого дня девочки «Клерка» пошли расслабиться и поужинать в грузинском ресторанчике.
Катя тут с таким одухотворенным лицом😂
Вот такой активный и насыщенный у нас вчера был день! Пишите свои замечания и пожелания по конференции, нам важно знать ваше мнение!
Комментарии9
А негативные отзывы были? Где их почитать? )
Мероприятие большое, людей было много -- угодить всм невозможно)
А зачем их читать?))
Нет предела совершенству😏
Согласна, надо над собой работать))
Ну чтобы знали что мы объективные и все слышим) Если критика есть, конечно. Придумывать ее не нужно)
Точки роста🚀
Принято, Владислав)) Все учтем!
Корректор за нами не успеет )
это точно))