Наталия Лукина
Бухгалтеры

Забавные моменты конференции «Клерка». Отзывы посетителей и афтерпати

Вчера на четвертой всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» обсуждали много серьезных вопросов. Однако, были забавные моменты, расскажу про них. А еще начали поступать отзывы посетителей, делимся.
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Забавные моменты конференции «Клерка». Отзывы посетителей и афтерпати
Иллюстрация: Дарья Ивлиева, графический дизайнер Клерк.ру

Вчера на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» было очень интересно! Бухгалтеры получили полезную и актуальную информацию по отчетности, зарплате, проверкам, ошибкам в уведомлениях, воинскому учету и по работе с самозанятыми. Из зала вели репортажи ЕленаБалаклицкая, главный редактор «Клерк» — тут и шеф-редактор Трибуны, то есть — я — тут.

Все выступления были очень важными и серьезными, но, конечно, не обошлось без казусов. Например, нашему главреду достался бейдж с ошибкой. Ну, а кому, если не главному редактору?😂

Реакция коллег в рабочем чате

@ToT, может быть нам уже пора завести корректора? Как думаешь❓

А еще на конференции посетительницы часто путали дамскую комнату с мужской. Но, так как бухгалтерия — это все такие больше женская профессия, никого, кроме других дам они там не встречали👧🏻

А вот и первые отзывы наших посетителей

Отзыв нашего спикера — Надежды Самковой, ведущего эксперта-консультанта по налогообложению ООО ЭЛКОД, члена палаты налоговых консультантов, специалиста в области налогообложения, спикера IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»:

Надежда, спасибо!
Надежда Самкова

Хочу выразить благодарность всем организаторам конференции за отличную работу. Я была на вашей конференции в декабре, сегодня намного лучше – как по подготовке, так и по организации и проведении мероприятия.

Спасибо, значит пятую конференцию проведем еще лучше.

Спасибо!

Елена Аверичева, управляющий партнер компании Бизнес Аудит Консалтинг, аттестованный аудитор, финансист, антикризисный управляющий, владелец Telegram-канала «Тайны Бизнес Финансов», фанат управленческого учета и финансового анализа, а также блогер Трибуны:

Спасибо!
Две Елены прекрасные: Елена Аверичева и Елена Ярушкина

Спасибо за спикеров и интересные доклады. Не пожалела, что пришла. Хочу следующую конференцию Клерка летом, где-нибудь на у моря.

Спасибо, мы учтем пожелание😃

Отзыв в ТГ-канале. Спасибо!

Владислав Савушкин — эксперт по управленческому учету и систематизации бизнеса, специалист от Excel до Стратегических сессий, самый активный автор Трибуны:

Владислав, спасибо!
Учтем!
Марина Кулешова, аттестованный профессиональный налоговый консультант, дежурный консультант Горячей Линии Палаты Налоговых консультантов, член ПНК, ИПБР, АЭББ, МТПП, руководитель аутсорсинговой компании ООО «Азимут-Консалт»
Марина Кулешова

Афтерпати

После мероприятия, тонны кофе и очень долгого дня девочки «Клерка» пошли расслабиться и поужинать в грузинском ресторанчике.

Елена Ярушкина, продюсер-методолог, Екатерина Баскакова, продюсер Центра обучения Клерка и Евгения Пересадина, руководитель направления Бизнес

Катя тут с таким одухотворенным лицом😂

Вот такой активный и насыщенный у нас вчера был день! Пишите свои замечания и пожелания по конференции, нам важно знать ваше мнение!

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