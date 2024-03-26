Итоги конкурса по ТК на «Клерке». Кто выиграл экстренный вебинар про новые проверки?

Рабочий день подошел к концу, мы подводим итоги нашего конкурса про трудовому законодательству. Давайте узнаем правильные ответы и кто сегодня победил.

Сегодня утром мы разместили пост с новым конкурсом на «Клерке». Все шесть вопросов были составлены по трудовому праву.

Правильные ответы

Вопрос 1.

Большинство пользователей ответило правильно на этот вопрос. В ст. 64 ТК определено, что по письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования. С такой позицией согласен и ВС.

Вопрос 2.

И опять большинство пользователей ответило правильно! Круто! Правильный ответ — нет, не обязан. Если работник постоянно опаздывает, что зафиксировано в табеле учета рабочего времени и пропускной системой, то можно выплачивать ему зарплатупо фактически отработанному времени, считают в Роструде.

Вопрос 3.

По этому вопросу полное согласие. В ТК же нет обязанности работника представлять свою биометрию. Если сотрудник не желает представлять биометрию, то работодатель не вправе принудить его к этому, и отказ от передачи сведений не влечет в отношении него никаких негативных последствий (это запрещено ч. 3 ст. 11 закона 152-ФЗ).

Вопрос 4.

По действующему законодательству, нет, не входит. Однако, если человек проходил обучение в период до 2002 года, то ответ — да, входит, так как в то время действовал другой закон. Согласно п. 8 ст. 13 № 400-ФЗ учеба входит в стаж для пенсии, если она осуществлялась до 2002 года. Речь идет о периодах обучения в вузах, средних специальных учебных заведениях, пребывания в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре.

Однако, на практике у нас правила не всегда работают. Об этом сообщила пользователь Татьяна.

Вопрос 5.

Ага, а вот тут у нас были разные ответы. Правильный — за три дня. Если в период испытания человек понимает, что работа не подходит, он обращается к работодателю с заявлением произвольной формы, в котором просит расторгнуть договор по собственному желанию. При этом предупредить работодателя об увольнении, если еще не закончился срок испытания, нужно не за 2 недели, а всего лишь за 3 календарных дня до увольнения (ч. 4 ст. 71 ТК).

Вопрос 6.

Последний вопрос. Правильный ответ — нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТК).

Кто правильно ответил

Правильно ответили на все 6 вопросом четыре пользователя, каждому присвоили номер:

Кто забирает подарок от «Клерка»?

Разыгрываем победителя с помощью рандомайзера. Все просто, программке задаешь цифру 1, 2, 3, 4, и она выбирает рандомно число.

Вот что получилось.

🌺Победителем этого конкурса стала Королевская !!! Поздравляем!!!

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Советы по началу ведения кадрового учета.

Воинский учет.

Самозанятые, ГПХ.

Как проверить, правильно ли организован кадровый учет (чек — лист самопроверки).

Спасибо всем участникам! Не расстраивайтесь, конкурсов на «Клерке» будет еще много, а призов хватит на всех! Следующий конкурс через неделю!