🔥Пользователи «Клерка» теперь могут проводить опросы. Как создать голосование

Привет всем! На «Клерке» вышел новый релиз! Мы добавили форму опроса в наш редактор. Теперь любой пользователь Трибуны может проводить викторины, опросы и голосования. Расскажем, как это сделать.
Для того, чтобы вставить в текст голосование тыкните на кнопочку «Создать опрос»👇
Опросы могут быть: анонимными или открытыми. В открытых голосованиях будет видно, кто и какой вариант выбрал. Также можно делать голосования с несколькими ответами. А еще можно делать викторины в виде интеллектуального шоу «Кто хочет стать миллионером». В этом случае среди всех представленных после вопроса ответов будет один правильный. Для этого надо выбрать «Режим викторины».
Что дают опросы
Опросы повышают вовлеченность пользователей. Облегчают взаимодействие — кликнуть пару раз быстрее, чем написать комментарий.
Также опросы помогают собрать мнения. Провести исследование. Можно устроить мини-соцопрос или мозговой штурм. С помощью опросов можно получить полезные данные. Результаты опросов — основа для инфографики и аналитических постов.
«Клерк» молодец?
Собираетесь делать голосования, опросы или викторины?
Комментарии7
В смысле?))) Первое апреля же прошло😃
Простите, это я викторину показывала на скрине и не убрала бегунок😅
тыкнуть действительно быстрее, давайте пробовать)