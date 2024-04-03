🔥Пользователи «Клерка» теперь могут проводить опросы. Как создать голосование

На «Клерке» очередное обновление. Теперь все пользователи могут сами проводить опросы и викторины! Рассказываем, как создавать голосования.

Привет всем! На «Клерке» вышел новый релиз! Мы добавили форму опроса в наш редактор. Теперь любой пользователь Трибуны может проводить викторины, опросы и голосования. Расскажем, как это сделать.

Для того, чтобы вставить в текст голосование тыкните на кнопочку «Создать опрос»👇

Тыцкаем тут

Опросы могут быть: анонимными или открытыми. В открытых голосованиях будет видно, кто и какой вариант выбрал. Также можно делать голосования с несколькими ответами. А еще можно делать викторины в виде интеллектуального шоу «Кто хочет стать миллионером». В этом случае среди всех представленных после вопроса ответов будет один правильный. Для этого надо выбрать «Режим викторины».

Передвигаем бегунок

Что дают опросы

Опросы повышают вовлеченность пользователей. Облегчают взаимодействие — кликнуть пару раз быстрее, чем написать комментарий.



Также опросы помогают собрать мнения. Провести исследование. Можно устроить мини-соцопрос или мозговой штурм. С помощью опросов можно получить полезные данные. Результаты опросов — основа для инфографики и аналитических постов.

«Клерк» молодец? Да Нет Проголосовали 9 человек

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