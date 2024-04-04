Наталия Лукина
Поиск работы бухгалтеров

😂Самые необычные вакансии на рынке. Куда пойти работать, если бухгалтерия надоела

Сейчас найти подходящую вакансию можно не выходя из дома: в соцсетях и на профильных сайтах, например, на «Клерке». Но, если вы решили бросить бухгалтерию и пока не знаете, в какой отрасли хотите работать, то мы и тут поможем. Подготовили для вас дайджест с самыми необычными вакансиями. Кто хочет стать зубной феей?
156 101
😂Самые необычные вакансии на рынке. Куда пойти работать, если бухгалтерия надоела
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Мы посмотрели основные порталы по поиску работы и сделали для вас подборку самых необычных вакансий. В этом году работодатели жгут🔥

Необычные вакансии

  • зубная фея нужна детской стоматологической клинике. Требования: уметь общаться с детьми, быть артистичной, уметь танцевать и ориентироваться в детских мультфильмах.

  • воспитатель для поросят: должен заботится о маленьких свинках, играть с ними, кормить из соски и помогать ветеринару давать им пилюльки.

  • создатель поздравительных открыток и мемов: надо придумывать поздравительные открытки на государственные праздники и мемасики для соцсетей, подбирать подходящие к ним картинки.

  • администратор Железного трона в дом Дракона. Нужно уметь находить общий язык с Матерью драконов. Необходим о

    пыт работы с андалами, райнарами и первыми людьми, а также стрессоустойчивость и и

    деальное знание русского языка для эффективного взаимодействия с жителями Вестероса. А вот что предлагают работодатели за 100 тыс. руб:

    • Гибкий график работы в королевской гавани 5 дней в неделю с рассвета до заката (8:30 — 18:30). Ежедневные выплаты золотых драконов.

    • Возможность посещения мероприятий за счет королевства, среди которых - встречи с Дейнерис Бурерожденной, Королем Винтерфелла, Джоном Сноу и другими (видными личностями).

    • (Перспективы быстрого карьерного роста), вплоть до возможности сесть на Железный Трон.

  • дегустатора/сомелье машинного масла. Гадость? Да! Но, зарплата 500 тыс на руки. Вот, что пишут работодатели «если ты без проблем определяешь степень вязкости и температуру вспышки, а твои вкусовые сосочки работают как часы, то ты тот, кто нам нужен!». Важное условие — у работника должен быть крепкий иммунитет.

  • профессиональный чтец стихотворений для живых крабов: ресторан в Сочи ищет чтеца стихотворений для ракообразных. Крабы впоследствии будут приготовлены, но стихи положительно скажутся на их вкусе. Требования к кандидату: высшее профильное образование ведущих художественных и культурных ВУЗов России, любовь к поэзии и творчеству А.С. Пушкина, умение организовывать успешную коммуникацию как с людьми, так и с ракообразными. Зарплата 300 тыс. руб. Но вакансия, которая появилась пару дней назад, к сожалению, вчера закрылась.

Работа мечты!

Вакансии для бухгалтеров на «Клерке»

Если для вас работа с Дейнерис Бурерожденной — экстрим, то у нас хорошие новости, на «Клерке» много интересных вакансий по вашему профилю.

Если вы сейчас в поиске новой работы, то можете разместить резюме на Клерк.Работа. Для этого надо заполнить форму, описать свой опыт, свои возможности, свои запросы, указать на какую должность вы претендуете. Ваше резюме появится не только на сайте, но и в Telegram канале «Клерка»: на канале Бухантер. Работодатели сами найдут вас!

Создать резюме

А можно пойти другим путем и самостоятельно поискать вакансии. Кого сейчас ищут на «Клерке»:

  • Ведущего бухгалтера. Москва, зарплата от 90 000 ₽ до 120 000 ₽. Полная занятость. Опыт работы ведущим или старшим бухгалтером от 5 лет. Отличные знания - 1С:8.3 Бухгалтерия, 1С ЭДО Калуга-Астрал, ДИАДОК, MS Office.

  • Бухгалтера на участок Клиент-банк. Москва, зарплата от 75 000 ₽ до 100 000 ₽. Полная занятость. Высшее образование (финансовое, экономическое, бух. учет.), Опыт работы на участке «Клиент-Банк» от 2 лет. Знание систем «Клиент-Банк» различных банков.

  • Бухгалтера на первичку. Москва, полная занятость, зарплата от 80 000 ₽. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц, своевременно. График работы 5/2 с 9:00 до 18:00.

Комментарии

16
Клерк
Управленческий учет

Как бухгалтеры применяют управленческий учет в работе: опыт выпускниц «Клерка»

Выпускницы «Клерка» рассказали, как им помогают навыки управленческого учета и назвали 3 причины, зачем бухгалтеру эти знания.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
1
25

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Воинский учет

💥 Начался весенний призыв: как компаниям не нарваться на штрафы

Президент подписал указ о весеннем призыве на срочную службу. Расскажем, как действовать, если сотрудник призывного возраста сообщил, что его вызывают в военкомат, или повестка пришла на адрес компании.

22
Клерк
Налоговая отчетность

Шаблоны ко всем отчетам ОСНО: отработайте заполнение каждой формы под руководством экспертов

Как составить идеальный отчет без ошибок? Запомнить правила, учесть новые требования и главное — много практиковаться. Мы создали курс, который на 80% состоит из практических решений и инструкций по заполнению разных форм. В программе десятки шаблонов и подсказок, которые пригодятся в работе.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
26

Календарь вебинаров

8
Лучшие спикеры, новый каждый день
Расходы по налогу на прибыль

Бизнесу разрешат уменьшать базу по налогу на прибыль и УСН на гуманитарную помощь

Безвозмездная передача имущества и бескорыстные работы для людей и организаций из зоны СВО на Украине и в новых регионах будет идти в расходы при расчете налога на прибыль и налога по УСН.

23
Экономика России

Обрабатывающая промышленность установила рекорд за 10 лет

По словам Мишустина, по итогам 2023 года производство в целом выросло на 3,5%, превзойдя даже самые смелые прогнозы.

1
25
DocsInBox
Маркировка товаров

Как вывести товар из оборота в «Честном ЗНАКе»

Система «Честный ЗНАК» позволяет узнать, откуда появился маркированный товар и на каком этапе реализации он находится в данный момент. Вывод товара из оборота — конечный этап его движения в системе.

Как вывести товар из оборота в «Честном ЗНАКе»
31

Онлайн-курсы

50
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Декретный отпуск

Пособие по уходу за ребенком предложили платить до 3-х лет, а не полутора

Сейчас работающие родители получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Предложено продлить выплату еще на 1,5 года и платить пособие до 3-х лет.

72
Бизнес легко
УСН

Как уменьшить аванс по УСН за I квартал 2024 на фиксированные взносы ИП: нужно ли сообщать в ИФНС об уменьшении

Упрощенцам на УСН «доходы» разрешено уменьшать сумму налога и авансовых платежей на страховые взносы, в том числе, на фиксированные взносы ИП «за себя». Разберемся, как уменьшить аванс ИП за I квартал 2024 года с учетом изменений в налоговом законодательстве.

Как уменьшить аванс по УСН за I квартал 2024 на фиксированные взносы ИП: нужно ли сообщать в ИФНС об уменьшении
245
Отпуска

Кому работодатель обязан дать отпуск без содержания: список

В ряде случаев предоставление отпуска без содержания – это обязанность, а не право работодателя, то есть отказать сотруднику он не может.

61
Экономика России

53% региональных дорог стали удобнее и безопаснее

Мишустин отчитался перед Госдумой о выполнении целей в дорожном строительстве и ремонте, которые поставил президент.

3
46
Наталия Лукина
Поиск работы бухгалтеров

😂Самые необычные вакансии на рынке. Куда пойти работать, если бухгалтерия надоела

Сейчас найти подходящую вакансию можно не выходя из дома: в соцсетях и на профильных сайтах, например, на «Клерке». Но, если вы решили бросить бухгалтерию и пока не знаете, в какой отрасли хотите работать, то мы и тут поможем. Подготовили для вас дайджест с самыми необычными вакансиями. Кто хочет стать зубной феей?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
16
156
Воинский учет

🔥 Новый онлайн-курс «Ведение воинского учета: от документов, сверок с военкоматом до 1С»

Начался весенний призыв уже по новым правилам 2024 года! Получите актуальные знания по ведению воинского учета в организации, чтобы не нарваться на огромные штрафы.

63

Разборы законов

1 235
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Инвестиции

За 4 года власти потратили на кинематограф 36 млрд рублей

Правительство отчиталось об инвестициях в российский кинематограф.

10
129
Разобраться в налогах
НДФЛ

Как облагается НДФЛ материальная выгода в 2024 году

Материальная выгода представляет собой неочевидный вид дохода и встречается нечасто. Рассказываем, что это такое и какие изменения по ее налогообложению появились в 2024 году.

Как облагается НДФЛ материальная выгода в 2024 году
51
Проверки

🔄 Очень скоро проверки заменят на профилактические мероприятия, где возможно. Наши подписчики: а потом вернут

Правительство к 1 января 2025 года должно завершить переход от временных ограничений на контрольно-надзорную деятельность к применению системы оценки и управления рисками при проведении контрольных и надзорных мероприятий.

58
ПрощеБизнес
ЭДО в кадровом учете

Почему так медленно внедряется кадровый ЭДО

Вышедший два года назад закон от 22.11.2021 № 377-ФЗ регулирует правила ведения кадрового документооборота в электронном виде — КЭДО. Однако большая часть компаний до сих пор составляет документы на бумаге. Разбираемся, почему КЭДО развивается медленно и как действовать компании, чтобы внедрение КЭДО встретило как можно меньше препятствий. 

Почему так медленно внедряется кадровый ЭДО
14
463
Ольга Кондакова
Маркетинг

Полезный контент юриста: что давать бесплатно, а что продавать?

Бесплатный контент — это отличный способ продвижения в интернете юриста и адвоката. Посты, статьи, видео — всё это помогает привлекать клиентов. Однако создание контента требует времени, сил, а иногда и денежных трат. Отсюда появляется закономерный вопрос: всё ли должно быть бесплатным? И на каком контенте юристам можно зарабатывать? 

11
Декларация по УСН

В какой строке декларации УСН указывать взносы ИП 1%: пример

До 25 апреля ИП на УСН должны сдать декларацию за 2023 год. При расчете налога на УСН «доходы» можно применить вычет в том числе в виде взносов 1% за 2023 год.

160

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Социальный вычет

👓 С 2024 года можно получить вычет НДФЛ на обучение супруга. Эксперт: давно пора было узаконить, а отказы в вычетах противоречат Семейному кодексу

По расходам с 2024 года появилась возможность получить социальный налоговый вычет по НДФЛ за расходы не только на свое обучение, но и мужа/жены.

1
72

Интересные материалы

Моё дело
Декларация по УСН

Как ИП самостоятельно заполнить декларацию по УСН за 2023 год

До 25 апреля ИП на УСН должны сдать декларацию по налогу за 2023 год. Рассказываем, как предпринимателю заполнить её самостоятельно.

Как ИП самостоятельно заполнить декларацию по УСН за 2023 год
252