😂Самые необычные вакансии на рынке. Куда пойти работать, если бухгалтерия надоела

Мы посмотрели основные порталы по поиску работы и сделали для вас подборку самых необычных вакансий. В этом году работодатели жгут🔥
Необычные вакансии
зубная фея нужна детской стоматологической клинике. Требования: уметь общаться с детьми, быть артистичной, уметь танцевать и ориентироваться в детских мультфильмах.
воспитатель для поросят: должен заботится о маленьких свинках, играть с ними, кормить из соски и помогать ветеринару давать им пилюльки.
создатель поздравительных открыток и мемов: надо придумывать поздравительные открытки на государственные праздники и мемасики для соцсетей, подбирать подходящие к ним картинки.
администратор Железного трона в дом Дракона. Нужно уметь находить общий язык с Матерью драконов. Необходим о
пыт работы с андалами, райнарами и первыми людьми, а также стрессоустойчивость и и
деальное знание русского языка для эффективного взаимодействия с жителями Вестероса. А вот что предлагают работодатели за 100 тыс. руб:
Гибкий график работы в королевской гавани 5 дней в неделю с рассвета до заката (8:30 — 18:30). Ежедневные выплаты золотых драконов.
Возможность посещения мероприятий за счет королевства, среди которых - встречи с Дейнерис Бурерожденной, Королем Винтерфелла, Джоном Сноу и другими (видными личностями).
(Перспективы быстрого карьерного роста), вплоть до возможности сесть на Железный Трон.
дегустатора/сомелье машинного масла. Гадость? Да! Но, зарплата 500 тыс на руки. Вот, что пишут работодатели «если ты без проблем определяешь степень вязкости и температуру вспышки, а твои вкусовые сосочки работают как часы, то ты тот, кто нам нужен!». Важное условие — у работника должен быть крепкий иммунитет.
профессиональный чтец стихотворений для живых крабов: ресторан в Сочи ищет чтеца стихотворений для ракообразных. Крабы впоследствии будут приготовлены, но стихи положительно скажутся на их вкусе. Требования к кандидату: высшее профильное образование ведущих художественных и культурных ВУЗов России, любовь к поэзии и творчеству А.С. Пушкина, умение организовывать успешную коммуникацию как с людьми, так и с ракообразными. Зарплата 300 тыс. руб. Но вакансия, которая появилась пару дней назад, к сожалению, вчера закрылась.
Вакансии для бухгалтеров на «Клерке»
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Ведущего бухгалтера. Москва, зарплата от 90 000 ₽ до 120 000 ₽. Полная занятость. Опыт работы ведущим или старшим бухгалтером от 5 лет. Отличные знания - 1С:8.3 Бухгалтерия, 1С ЭДО Калуга-Астрал, ДИАДОК, MS Office.
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Комментарии16
А где же классический "подниматель пингвинов"?))
видимо не сезон)) А чем тебе сомелье машинного масла не угодил?))
а валирийский и дотракийский не нужен?)
скорее всего, валирийский нужен априори, а то Дейнерис может разгневаться и скажет "дракарис"!
Иногда смотрителем маяка на самом отдаленном острове возникает желание месяцок поработать.... 😊🗼
о, да! Я бы сказала, что не иногда, а очень часто))