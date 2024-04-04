😂Самые необычные вакансии на рынке. Куда пойти работать, если бухгалтерия надоела

Сейчас найти подходящую вакансию можно не выходя из дома: в соцсетях и на профильных сайтах, например, на «Клерке». Но, если вы решили бросить бухгалтерию и пока не знаете, в какой отрасли хотите работать, то мы и тут поможем. Подготовили для вас дайджест с самыми необычными вакансиями. Кто хочет стать зубной феей?

Мы посмотрели основные порталы по поиску работы и сделали для вас подборку самых необычных вакансий. В этом году работодатели жгут🔥

Необычные вакансии

зубная фея нужна детской стоматологической клинике. Требования: уметь общаться с детьми, быть артистичной, уметь танцевать и ориентироваться в детских мультфильмах.

воспитатель для поросят : должен заботится о маленьких свинках, играть с ними, кормить из соски и помогать ветеринару давать им пилюльки.

создатель поздравительных открыток и мемов : надо придумывать поздравительные открытки на государственные праздники и мемасики для соцсетей, подбирать подходящие к ним картинки.

администратор Железного трона в дом Дракона . Нужно уметь находить общий язык с Матерью драконов. Необходим о пыт работы с андалами, райнарами и первыми людьми, а также стрессоустойчивость и и деальное знание русского языка для эффективного взаимодействия с жителями Вестероса. А вот что предлагают работодатели за 100 тыс. руб: Гибкий график работы в королевской гавани 5 дней в неделю с рассвета до заката (8:30 — 18:30). Ежедневные выплаты золотых драконов. Возможность посещения мероприятий за счет королевства, среди которых - встречи с Дейнерис Бурерожденной, Королем Винтерфелла, Джоном Сноу и другими (видными личностями). (Перспективы быстрого карьерного роста), вплоть до возможности сесть на Железный Трон.

дегустатора/сомелье машинного масла . Гадость? Да! Но, зарплата 500 тыс на руки. Вот, что пишут работодатели «если ты без проблем определяешь степень вязкости и температуру вспышки, а твои вкусовые сосочки работают как часы, то ты тот, кто нам нужен! ». Важное условие — у работника должен быть крепкий иммунитет.

профессиональный чтец стихотворений для живых крабов: ресторан в Сочи ищет чтеца стихотворений для ракообразных. Крабы впоследствии будут приготовлены, но стихи положительно скажутся на их вкусе. Требования к кандидату: высшее профильное образование ведущих художественных и культурных ВУЗов России, любовь к поэзии и творчеству А.С. Пушкина, умение организовывать успешную коммуникацию как с людьми, так и с ракообразными. Зарплата 300 тыс. руб. Но вакансия, которая появилась пару дней назад, к сожалению, вчера закрылась.

Работа мечты!

Вакансии для бухгалтеров на «Клерке»

Если для вас работа с Дейнерис Бурерожденной — экстрим, то у нас хорошие новости, на «Клерке» много интересных вакансий по вашему профилю.

Если вы сейчас в поиске новой работы, то можете разместить резюме на Клерк.Работа. Для этого надо заполнить форму, описать свой опыт, свои возможности, свои запросы, указать на какую должность вы претендуете. Ваше резюме появится не только на сайте, но и в Telegram канале «Клерка»: на канале Бухантер. Работодатели сами найдут вас!

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