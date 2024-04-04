Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Выбирайте и записывайтесь!

Будьте в курсе последних изменений в законодательстве! Выбирайте из 10 вебинаров интересные именно вам и записывайтесь. Учитесь, не выходя из дома или офиса! Забирайте в закладки календарь вебинаров для бухгалтера, которые пройдут в апреле 2024. Подписчикам «Клерк.Премиум» — бесплатный доступ.

«Клерк» — ваш персональный путеводитель в мире профессионального роста для бухгалтеров. Наши лекторы-практики помогут разобраться и освоить новые навыки и знания. Вы можете прямо во время вебинара задавать спикеру вопросы и он ответит на них в прямом эфире. Выбирайте интересующие вас темы и записывайтесь! Для подписчиков Клерк.Премиум все вебинары бесплатные!

Вы можете оформить и ежемесячную подписку, стоимостью всего 1650 рублей💥

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Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.

Даже если вебинар уже прошел, вы можете посмотреть его запись. Сейчас в архиве почти 700 записей прошедших трансляций. Все они доступны бесплатно подписчикам Клерк.Премиум и владельцам абонемента на вебинары.