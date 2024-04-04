Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Выбирайте и записывайтесь!

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Комментарии12
Вот тот вчера смотрел) Интересный🚀Книжку за активность подарили😉
А вы часто вопросы задаете?) что за книжка?
Поумничал чутка просто😏
Эмоциональная гибкость. Как научиться радоваться переменам и получать удовольствие от работы и жизни.
Правильно, вопросы полезно задавать))
эм... мне срочно нужна противоположная. Эмоциональная стабильность, как избегать гибкости)))
Точка роста) Напишите свою😉
Чукча не писатель))
ой, это про меня, жаль не читаю книги в последнее время (еле-еле фантастику освоила в прошлом году)
Книга может оказаться интересной) В моем списке К прочтению она на 285 месте правда😄Так что нескоро доберусь...
что за фантастика? Очень ее уважаю
О.Дивов (у него все интересно), решила перечитать начала "Стальное сердце"
Ой, знаю и люблю Дивова, очень рекомендую "Выбраковка" и серию «Профессия: инквизитор», там много книг про Делу Берг! Последнее прямо взахлеб читала