Необычные вакансии. Битрикс24 ищет чилл-директора с лапками

В Калининграде ищут няшного чилл-директора. Заработная плата для хвостатого обсуждается + премии за выполнение KPI по няшности. Знание языков не требуется, но умение понимать человеческие эмоции — необходимо. Кто, как не пушистый друг, знает толк в настоящем чилле?

В сети появилась необычная вакансия. Битрикс24 ищет в Калининграде кандидата с лапками на должность чилл-директора. Вот что написала компания в своем тг-канале:

«Да-да, мы ищем чилл-директора😎



Вы спрашивали, писали, звонили. Рассказываем!



Главное — берем на эту должность питомца. Кто еще знает толк в настоящем чилле? 😼 😻Что нужно делать: создавать уют, контролировать запасы вкусняшек в офисе, обниматься и одобрять чиллаут плей-листы для офиса. С нас: чилловые задачи, личная подушка и эксклюзивный кабинетик, неограниченный доступ к лакомствам, классный коллектив и лучшие корпоративы. 👇Присылайте резюме, видео и фото ваших кандидатов в комментарии. Кот, собака, утка или даже капибара могут стать нашим Чилл-директором. Ждем самого чиллового!».

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Если вы сейчас в поиске новой работы, то можете разместить резюме на Клерк.Работа. Для этого надо заполнить форму, описать свой опыт, свои возможности, свои запросы, указать на какую должность вы претендуете. Ваше резюме появится не только на сайте, но и в Telegram канале «Клерка»: на канале Бухантер. Работодатели сами найдут вас!

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