Власти хотят увеличить НДФЛ для тех, кто зарабатывает 1 млн руб. в год. Мнение властей и бухгалтеров

В России хотят изменить прогрессивную шкалу налогообложения. Президент Владимир Путин предложил подумать над увеличением налоговой нагрузки на людей с более высокими доходами. Власти планируют поднять ставку НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом от 1 млн руб., или примерно от 83,3 тыс. в месяц.

Президент в послании Федеральному собранию сообщил следующее: «Нужно продумать более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные и личные доходы. И напротив, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет вычетов».

Депутаты Госдумы и Минфин намерены пересмотреть прогрессивную шкалу налогообложения в ближайшее время. Публичное обсуждение изменений начнется 20 мая. Предположительно нововведения начнут действовать с 1 января 2025 года.

Вопрос о прогрессивной шкале НДФЛ рассмотрят в ходе обсуждения совершенствования налоговой системы. Об этом сообщил Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы 14 мая.

«Мы рассмотрим этот вопрос вместе с другими, когда будем обсуждать вопросы совершенствования налоговой системы», — заявил Силуанов.

Напомним, до 2021 года все граждане платили НДФЛ по ставке — 13%. С 1 января 2021 года у нас в стране начала действовать прогрессивная шкала налога. Если же годовой доход работника больше 5 млн руб., то НДФЛ нужно считать как сумму 650 тыс. руб. с 5 млн руб. и 15% с суммы превышения.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что внести в законодательство изменения о прогрессивной шкале налогообложения нижняя палата парламента может уже в весеннюю сессию.

Что изменится

Если это произойдет, то повышение ставки НДФЛ затронет россиян с годовым доходом от 1 млн руб., или примерно от 83,3 тыс. в месяц.

«Очевидно, это позволит наполнить наш бюджет. Причем те варианты, которые сейчас озвучиваются, на мой взгляд, вполне разумные — когда люди будут платить повышенные налоги с суммы дохода свыше 1 млн руб. и если 5 млн руб. или выше, то платить еще большие налоги — 20%»,— сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку «Парламентской газете».

Наши пользователи уже высказали свое мнение по этому вопросу. Вот, что писали вчера бухгалтеры.

На что обратить внимание

Повышенная ставка НДФЛ будет относиться к зарплате, премиям и другим видам вознаграждений сотрудников. В 2024 году уже вступили в силу новые правила по расчету зарплаты, пособий и компенсаций. Также с 1 марта 2024 года узаконили новые комиссии по зарплате и нелегальной занятости. В состав зарплатных комиссий входят представители региональных властей, ФНС, СФР, Роструда, прокуратуры, объединений работодателей и профсоюзов. Тех, у кого подтвердят факт нелегальной занятости, внесут в специальный реестр.

ФНС России будет направлять в комиссии следующую информацию:

1.О работодателях, которые начислили не менее чем 10 работникам зарплату ниже МРОТ, и доля таких лиц превышает 10 % от общего числа работников;

2.О признаках, которые указывают на нелегальную занятость.

3.Об ИП, работающих более чем с 10 самозанятыми, у которых:

среднемесячный доход самозанятых от этих организаций (ИП) превышает 20 000 рублей,

средняя продолжительность работы с ИП более 3 месяцев,

есть другие признаки, свидетельствующие о трудовых отношениях при применении НПД.

4. О работодателях, у которых отклонение средней оплаты труда на 35% превышает среднюю по региону.

5. Информация об организациях и ИП, применяющих контрольно-кассовую технику.

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