💥Обзор новостей: отдых в Норвегии отменяется, в лесах пошли боровики, новый проект — 200 тыс руб. за рождение ребенка до 25 лет

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

В лесах боровики пошли уже десятками. Леса изобилуют майскими грибами. Уже можно встретить маслята, подосиновики, боровики и опята.

Средства индивидуальной мобильности (самокаты) могут подключить к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» . Власти предлагают установить возможность использования системы для сбора, обработки, хранения и передачи навигационной информации.

Малые и средние предприятия привлекли полтриллиона рублей за счет «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. Благодаря упрощенному гарантийному механизму с 2021 года предприниматели смогли получить более 50 тыс. кредитов .

Выручка Nvidia выросла на 262% на фоне рекордного спроса на чипы ИИ . Производитель полупроводников также объявил о дроблении акций 10 к 1 после того, как квартальные результаты превзошли высокие ожидания.

Некоторые конкретные параметры изменений налоговой системы могут быть озвучены на парламентских слушаниях сегодня, в четверг. Скорее всего, речь идет о прогрессивной ставке НДФЛ .

Совфед одобрил закон о создании в России отдельного открытого реестра должников по алиментам . Это будет являться мерой дополнительного морального воздействия на должников.

Норвегия с 29 мая будет отказывать во въезде россиянам, приезжающим в туристических или «непервостепенной важности» целях . Исключение может быть сделано для тех граждан России, которые едут к близким родственникам или же с целью работы и учебы в Норвегии или в Шенгенской зоне.

У России возникли проблемы в расчетах с банком Монголии . Монгольские банки опасаются риска вторичных санкций США.

Жаба Настюха из Московского зоопарка достигла своего оптимального веса — почти 1,5 кг .

В Белоруссии разработали электромотовелосипед — электрический велосипед на мотоциклетных колесах, для управления этим транспортным средством не нужны права.

В Госдуме допустили повышение возраста продажи сигарет в России . Введение запрета на продажу сигарет и другой табачной или никотинсодержащей продукции, а также кальянов лицам младше 21 года возможно через несколько лет.

В Думе анонсировали проект о выплате 200 тыс. руб. молодым матерям. Группа депутатов от фракции ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о выплате женщинам единовременного пособия в 200 тыс. рублей за рождение каждого ребенка до 25 лет.

Пять базовых овощей с начала года в среднем подорожали на 43% . С начала года свекла подорожала в среднем на 72,56%, капуста — на 46,73%, морковь — на 46,72%, картофель — на 27,51% и лук — на 22,95%.

Хотите сменить профессию и зарабатывать больше? Тогда ваш выбор самая популярная профессия — аналитик 1С. Спрос на аналитиков 1С постоянно растет, уровень заплат таких специалистов более 200 тыс руб.

Освоить профессию поможет наш курсе «Аналитик 1С» мы расскажем все, что касается перехода в IT профессию из кресла бухгалтера.

❗️Сейчас вы можете купить курс по цене 69000 руб. Да, это самый дорогостоящий наш курс, он окупится еще на этапе обучения.

Купить курс

После прохождения курса вы получите диплом о профессиональной переподготовке по почте России. Его ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.