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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: отдых в Норвегии отменяется, в лесах пошли боровики, новый проект — 200 тыс руб. за рождение ребенка до 25 лет

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • У России возникли проблемы в расчетах с банком Монголии. Монгольские банки опасаются риска вторичных санкций США.

  • Норвегия с 29 мая будет отказывать во въезде россиянам, приезжающим в туристических или «непервостепенной важности» целях. Исключение может быть сделано для тех граждан России, которые едут к близким родственникам или же с целью работы и учебы в Норвегии или в Шенгенской зоне.

  • Совфед одобрил закон о создании в России отдельного открытого реестра должников по алиментам. Это будет являться мерой дополнительного морального воздействия на должников.

  • Некоторые конкретные параметры изменений налоговой системы могут быть озвучены на парламентских слушаниях сегодня, в четверг. Скорее всего, речь идет о прогрессивной ставке НДФЛ.

  • Выручка Nvidia выросла на 262% на фоне рекордного спроса на чипы ИИ. Производитель полупроводников также объявил о дроблении акций 10 к 1 после того, как квартальные результаты превзошли высокие ожидания.

  • Малые и средние предприятия привлекли полтриллиона рублей за счет «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. Благодаря упрощенному гарантийному механизму с 2021 года предприниматели смогли получить более 50 тыс. кредитов.

  • Средства индивидуальной мобильности (самокаты) могут подключить к системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Власти предлагают установить возможность использования системы для сбора, обработки, хранения и передачи навигационной информации.

  • В лесах боровики пошли уже десятками. Леса изобилуют майскими грибами. Уже можно встретить маслята, подосиновики, боровики и опята.

  • В Белоруссии разработали электромотовелосипед — электрический велосипед на мотоциклетных колесах, для управления этим транспортным средством не нужны права.

  • Жаба Настюха из Московского зоопарка достигла своего оптимального веса — почти 1,5 кг.

    Единственная, кто готов к лету.

  • Пять базовых овощей с начала года в среднем подорожали на 43%. С начала года свекла подорожала в среднем на 72,56%, капуста — на 46,73%, морковь — на 46,72%, картофель — на 27,51% и лук — на 22,95%.

  • В Думе анонсировали проект о выплате 200 тыс. руб. молодым матерям. Группа депутатов от фракции ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о выплате женщинам единовременного пособия в 200 тыс. рублей за рождение каждого ребенка до 25 лет.

  • В Госдуме допустили повышение возраста продажи сигарет в России. Введение запрета на продажу сигарет и другой табачной или никотинсодержащей продукции, а также кальянов лицам младше 21 года возможно через несколько лет.

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Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Комментарии

6
  • Владислав Савушкин
    Бизнес консультант

    В буддистском Таиланде четверг - это День учителя, а поэтому это хорошее время для начала обучения.

    Мы хоть и не в Тайланде🏯, но получению знаний это не мешает😉Сегодня продолжаем говорить про управленку, не пропустите🔜Кто не подписан на меня - подписывайтесь👈(тык)

    В Рязани немного похолодало. Как у вас погода?

    Отличного дня и новых знаний🚀

    • Наталия Лукина

      Владислав, вы меня цитатой напугали, кинулась искать, где я такое написала)) Классный анонс статьи! Лайк!

      У нас ляпота! Сегодня +20.

  • Юлия_Г

    Из "несерьезного" -мне понравилось про жабу Насюху!

    Из "серьезного" - "Некоторые конкретные параметры изменений налоговой системы могут быть озвучены на парламентских слушаниях сегодня, в четверг"- почитаем на РБК, что конкретно озвучат.

    • Наталия Лукина

      Можно будет почитать и на Клерке, мы тоже про это обязательно напишем.

      Жаба Настюха - мой фаворит! Я теперь так свою собаку растолстевшую зову, раньше был сладкой булочкой, теперь жабой Настюхой😅

      • Юлия_Г

        Так жаба НасТюха? В тексте "Насюха"...

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