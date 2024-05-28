₽ Заказать рекламу
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: вспышки на Солнце, одобрили штрафы для самокатчиков, появился новый банковский троян

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.
💥Обзор новостей: вспышки на Солнце, одобрили штрафы для самокатчиков, появился новый банковский троян
Создано с помощью ИИ OpenAI Вера Ревина/Клерк.ру

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Земля готовится к новым вспышкам на Солнце, а мы к головной боли. В ближайшие дни повторятся полярные сияния на южных широтах. Солнце постепенно поворачивается к нашей планете стороной с большим количеством пятен, что ознаменовала вспышка класса X2.9 на правом краю светила.

  • Растущие компании — дефицитный актив. Из 212 компаний на Мосбирже лишь 30 растут быстрее номинального ВВП, и лишь 5 смогут удвоить выручку за следующие 2 года.

  • Конференция Apple WWDC 10 июня, станет самым важным событием для компании за десятилетие, т.к. на ней будет множество анонсов от компании в области ИИ.

  • В сети появился новый банковский троян Antidot для Android, который похищает учётные данные и переписки пользователей. Вирус запускает удалённый доступ к устройствам, записывает нажатия клавиш и любую активность на экране. Киберпреступники маскируют вредоносное ПО под обновление Google Play. За последние пять лет финансовый ущерб от киберпреступлений составил порядка 500 млрд рублей.

  • Некоторые казахстанские банки прекратили переводить деньги из России в Китай, потому что Bank of China регулярно разворачивает казахстанские платежи.

  • Россия вышла на второе место в мире по майнингу криптовалют. У России — 1 ГВт таких мощностей, у лидирующих США — 3-4 ГВт.

  • Смольный выделит 270,6 млн рублей на то, чтобы вручить в 2024 году подарочные наборы для новорожденных молодым родителям. Каждый подарочный набор для новорожденных в Петербурге обойдется в 15 тыс руб. При выписке из московского роддома малыши получат подарочный набор или денежную выплату в размере 20 000 руб.

  • В Госдуме одобрили введение штрафов для самокатчиков. Согласно законопроекту, КоАП предлагается дополнить статьей 12.8.1, устанавливающей штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей за управление СИМ в состоянии опьянения.

  • В Москве в ближайшие дни ожидается тополиная метель. На деревьях появились белые шапки тополиного пуха. Еще несколько дней сухой и жаркой погоды, и в Москве закружит тополиная метель, — сообщили в метеобюро.

  • Доля отказов россиянам в шенгенской визе выросла в 13 раз за пять лет. Чаще всего отказ по заявкам россияне получали от Мальты, Эстонии, Швеции, Австрии и Германия.

  • С 1 июня 2024 года меняются правила учета алиментов для единого пособия.

    Теперь без решения суда алименты будут учитываться в размере не менее доли от МРОТ:

    ¼ МРОТ — на одного ребенка,

    ⅓ МРОТ — на двоих детей,

    ½ МРОТ — на троих и более детей.

Хотите уйти из душного офиса и работать на себя удаленно? Нет ничего проще! Наш курс Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С поможет уйти из найма и вести бухгалтерию селлеров из любой точки мира!

Сейчас купить курс можно со скидкой за 4 290 руб., вместо 16350 руб.

Купить курс

После обучения сможет брать заказы по ведению учета на любом маркетплейсе и для любого селлера.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Комментарии

20
  • Наталия Лукина

    Доброе утро, коллеги! Смотрю на картинку и завидую, а с другой стороны, наверное, на пляже работать неудобно. Кто-нибудь пробовал?

    • Ирина

      Песок в калькулятор забивается)))

      • Наталия Лукина

        Точно и экран бликует)) И купаться хочется, а не работу работать))

        • Ирина

          В фильме "Сеть" была сцена, где героиня Сандры Буллок работает на пляже на ноутбуке, таком старом толстеньком. Когда смотрела, то думала - а как она технику от песка защищает? Он же летит во все стороны и в любую щель забивается...

        • Евгения Шестакова

          Можно на травку, чтоб не попадал песок и зонтик от бликов). Но все равно работать не захочется)

  • Ирина

    В Госдуме одобрили введение штрафов для самокатчиков. Согласно законопроекту, КоАП предлагается дополнить статьей 12.8.1, устанавливающей штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей за управление СИМ в состоянии опьянения

    И велосипедистам тоже надо!

  • Ирина

    В Москве приговорили к пожизненному черного риелтора, который травил пенсионеров лекарствами ради квартир. В Сети преступник искал доверчивых пенсионеров, размещая объявления с предложением заключения договоров ренты и пожизненного содержания.

    Надеюсь, он был не сотрудником пенсионного фонда...

Банки

Турецкие банки будут принимать больше платежей из России

Турция может расширить список товаров, расчеты по которым будут проходить в местных банках.

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Дробление бизнеса

Госдума хочет амнистию для дробления без дополнительных платежей в бюджет и погашения недоимок

Депутаты утвердили рекомендации Правительству по параметрам налоговой амнистии при дроблении бизнеса, которое налогоплательщики применяют, чтобы остаться на УСН.

1
Первичные документы

Когда электронный документ можно учесть для налога на прибыль

Все расходы должны соответствовать общим требованиям: обоснованность, документальная подтвержденность, связь с деятельностью, направленной на получение дохода.

Календарь вебинаров

12
Лучшие спикеры, новый каждый день
IT-компании

Для льготной ставки налога на прибыль IT-компания должна использовать свои программы из российского реестра

Условие для применения ставки налога на прибыль 0% аккредитованной IT-компанией – доля профильных доходов от 70%. Доходы считают методом начисления.

Общество

СДЭК не может восстановить прием и выдачу посылок уже третий день

Одна из крупнейших в России логистических компаний не может восстановить прием и выдачу посылок уже третий день.

Трудовые отношения

В спорах о незаконном увольнении суд не должен опираться только на служебное расследование работодателя

При вынесении решений о незаконном увольнении суды должны самостоятельно установить, действительно ли сотрудник нарушил свои должностные обязанности и по его ли вине это произошло.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Клерк
Обучение для бухгалтеров

🎉 Скидки к лету готовы! До 31 мая курсы по учету на маркетплейсах, ВЭД, финмоделированию и бухгалтерии с нуля по 4 290 рублей!

До лета меньше недели — проведите это время с пользой! До 31 мая вы можете купить флагманские онлайн-курсы «Клерка» всего за 4 290 рублей!

🎉 Скидки к лету готовы! До 31 мая курсы по учету на маркетплейсах, ВЭД, финмоделированию и бухгалтерии с нуля по 4 290 рублей!
2
Фиксированные взносы ИП

С какой даты ИП-военный пенсионер может освободиться от фиксированных взносов

В 2023 году был принят закон, который исключает ИП-военных пенсионеров из числа страхователей и застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию. Причиной стало решение Конституционного суда от 2022 года.

Зарплата

Работодатель сам устанавливает параметры для начисления премии. Опрос

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимает работодатель.

Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

По каким признакам можно определить, что вам грозит субсидиарка?

❗️Если вы являетесь руководителем или собственником компании, у которой дыра в балансе, есть ряд признаков по которым заранее можно спрогнозировать высокие или низкие риски привлечения к субсидиарной ответственности.

Маркетплейсы

Контролировать маркетплейсы будет специальная инспекция

Общественная инспекция позволит покупателям и партнерам маркетплейсов объединить претензии к площадкам и направить их в государственные органы.

Наталья Горячая
Судебная практика по налоговым спорам

Один товарный знак, одна бухгалтерия, лимит по УСН — все это не повод для обвинений в искусственном дроблении

Налоговая инспекция похожа на стаю шакалов: инспекторы готовы сожрать любого, кто попадается в их лапы. Несмотря на то, что их доводы порой бывают абсурдными, охота на бизнес продолжается. Не вникая в суть деловых отношений, даже в суде они пытаются отбить свои нелепые доводы, и доходят в этом стремлении до кассации.

Разборы законов

1 298
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: вспышки на Солнце, одобрили штрафы для самокатчиков, появился новый банковский троян

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

💥Обзор новостей: вспышки на Солнце, одобрили штрафы для самокатчиков, появился новый банковский троян
20
Инвестиции

Продлили срок обмена акций «Яндекса»: крайняя дата

Инвесторы смогут подать заявки на обмен акций иностранной компании Yandex N.V. на ценные бумаги российского бизнеса.

Ирина Клишковская
Бухгалтерия

Методичка об антиотмывочных обязанностей при оказании бухгалтерских услуг

Минфин выпустил методичку об антиотмывочных обязанностях при оказании бухгалтерских услуг.

Налоговая помощь
Судебная практика по налоговым спорам

Две головы лучше одной? Если только это не дробление

Как мы уже не раз писали, желание налоговых органов пополнить бюджет заставляет их относиться подозрительно ко всем мало-мальски нетипичным операциям. И особенно внимательно они изучают факты, связанные с совместной деятельностью нескольких компаний, считая, что там есть потенциальное дробление.

МойСклад
ЕГАИС

Изменения в работе с ЕГАИС с 1 июля 2024 года: как общепиту продавать алкоголь по новым правилам

С 1 июля 2024 года начнут действовать изменения, которые в апреле 2023 года внесли в закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ. Предприятия общепита, торгующие крепким алкоголем, должны будут вести учет каждой порции реализованных напитков. Разбираемся, как изменится продажа алкоголя с июля 2024 года.

Изменения в работе с ЕГАИС с 1 июля 2024 года: как общепиту продавать алкоголь по новым правилам
Инвестиции

Минимум у 1 млн российских инвесторов есть активы за границей. И они заблокированы

Инвестиционная палата разделит полученные иностранные ценные бумаги на лоты и предложит их зарубежным инвесторам.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
ВЭД

Узнайте об особенностях работы с Китаем: вебинар для бухгалтеров в 15:00

Оборот торговли с Китаем увеличивается с каждым днем. Однако тут есть много нюансов по поиску добросовестного поставщика, по поставке, оплате товаров и т. д. Разберитесь, как работать с Китаем.

Интересные материалы

Евгений Райков
Управление персоналом

Как удержать сильных сотрудников в своей компании и не дать «утечь» кадрам

Текучка сейчас = результат неправильных действий, как минимум, в 2 последних месяца работы. Эта статья о том, как избежать этой проблемы.