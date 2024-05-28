💥Обзор новостей: вспышки на Солнце, одобрили штрафы для самокатчиков, появился новый банковский троян

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Земля готовится к новым вспышкам на Солнце, а мы к головной боли. В ближайшие дни повторятся полярные сияния на южных широтах. Солнце постепенно поворачивается к нашей планете стороной с большим количеством пятен, что ознаменовала вспышка класса X2.9 на правом краю светила.

Растущие компании — дефицитный актив. Из 212 компаний на Мосбирже лишь 30 растут быстрее номинального ВВП, и лишь 5 смогут удвоить выручку за следующие 2 года.

Конференция Apple WWDC 10 июня, станет самым важным событием для компании за десятилетие, т.к. на ней будет множество анонсов от компании в области ИИ.

В сети появился новый банковский троян Antidot для Android, который похищает учётные данные и переписки пользователей. Вирус запускает удалённый доступ к устройствам, записывает нажатия клавиш и любую активность на экране. Киберпреступники маскируют вредоносное ПО под обновление Google Play. За последние пять лет финансовый ущерб от киберпреступлений составил порядка 500 млрд рублей.

Некоторые казахстанские банки прекратили переводить деньги из России в Китай, потому что Bank of China регулярно разворачивает казахстанские платежи.

Россия вышла на второе место в мире по майнингу криптовалют. У России — 1 ГВт таких мощностей, у лидирующих США — 3-4 ГВт.

Смольный выделит 270,6 млн рублей на то, чтобы вручить в 2024 году подарочные наборы для новорожденных молодым родителям. Каждый подарочный набор для новорожденных в Петербурге обойдется в 15 тыс руб. При выписке из московского роддома малыши получат подарочный набор или денежную выплату в размере 20 000 руб.

В Госдуме одобрили введение штрафов для самокатчиков. Согласно законопроекту, КоАП предлагается дополнить статьей 12.8.1, устанавливающей штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей за управление СИМ в состоянии опьянения.

В Москве в ближайшие дни ожидается тополиная метель. На деревьях появились белые шапки тополиного пуха. Еще несколько дней сухой и жаркой погоды, и в Москве закружит тополиная метель, — сообщили в метеобюро.

Доля отказов россиянам в шенгенской визе выросла в 13 раз за пять лет. Чаще всего отказ по заявкам россияне получали от Мальты, Эстонии, Швеции, Австрии и Германия.